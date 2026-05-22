Mam 65 lat i 15 lat stażu pracy. Jaka emerytura z ZUS mi przysługuje?

Dlaczego 15 lat stażu pracy to za mało na minimum z ZUS?

Samo osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, daje prawo do przejścia na emeryturę. Państwo wprowadziło jednak dodatkowy warunek dla osób, które liczą na gwarantowaną przez prawo najniższą emeryturę krajową. Wynosi ona od 1 marca 2026 roku 1978,49 zł brutto, co daje dokładnie 1800,43 zł netto, czyli na rękę. Aby ZUS dopłacił seniorowi do tej kwoty, wymagany jest staż ubezpieczeniowy na poziomie minimum 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Osoba mająca na swoim koncie jedynie 15 lat pracy nie spełnia tego kryterium. W praktyce oznacza to, że urzędnicy nie dołożą ani złotówki z budżetu państwa, a emeryt dostanie tylko tyle, ile sam zdołał odłożyć na swoim koncie i subkoncie.

Dokładne kwoty. Ile wynosi emerytura 65-latka po 15 latach pracy?

Wysokość świadczenia dla 65-latka z krótkim stażem zależy bezpośrednio od kwoty odprowadzanych składek oraz zarobków uzyskiwanych w trakcie kariery zawodowej. Im wyższa pensja, tym większy kapitał zgromadzony w systemie. Kwoty te nie podlegają podwyższeniu do minimum, więc kluczowe jest rozróżnienie stawek brutto i netto. Od tak niskich świadczeń nie jest pobierany podatek dochodowy (PIT), a jedynie 9 proc. składki zdrowotnej.

Praca za pensję minimalną: Jeśli przez 15 lat odkładałeś składki od najniższej krajowej, Twój kapitał pozwoli na świadczenie rzędu 500-700 zł brutto. Na rękę otrzymasz od 455 zł do 637 zł netto.

Praca za średnią krajową: Osoby zarabiające w granicach średniej krajowej mogą liczyć na około 1100-1400 zł brutto. Przełoży się to na wypłatę od 1001 zł do 1274 zł netto.

Świadczenie ulegnie podziałowi przez średnie dalsze trwanie życia, które dla 65-latka według oficjalnych tablic GUS (obowiązujących od 1 kwietnia 2026 roku) wynosi dokładnie 222,7 miesiąca. Zebrany kapitał dzielony przez tę liczbę wyznacza ostateczną, comiesięczną wypłatę.

Zjawisko mikroemerytur uderza w seniorów

Brak wypracowania minimalnego stażu pracy prowadzi bezpośrednio do zjawiska tak zwanych mikroemerytur. Polskie prawo gwarantuje wypłatę świadczenia każdemu, kto odprowadził choćby jedną składkę emerytalną. Z tego powodu ZUS ma obowiązek przelewać pieniądze dożywotnio, nawet jeśli wyliczona kwota wynosi zaledwie kilkadziesiąt złotych lub parę groszy. Blisko 82 procent osób dotkniętych tym problemem to kobiety, co wynika z przerw w zatrudnieniu na wychowanie dzieci.

Jak skutecznie podwyższyć niską emeryturę z ZUS?

Seniorzy z 15-letnim stażem pracy nie są w sytuacji bez wyjścia i mogą wpłynąć na wielkość swojego portfela. Najprostszym sposobem jest opóźnienie momentu przejścia na emeryturę. Każdy dodatkowy rok pracy po 65. roku życia zwiększa ostateczną kwotę świadczenia nawet o 10 do 15 procent. Wynika to z odłożenia większej liczby składek oraz zmniejszania się liczby miesięcy dalszego trwania życia. Kluczowy okaże się też moment złożenia wniosku do urzędu. Najbardziej opłaca się zrobić to w drugiej połowie roku, na przykład w lipcu. W czerwcu ZUS przeprowadza roczną waloryzację składek i kapitału początkowego, co automatycznie podnosi bazę do wyliczeń. Dobrym rozwiązaniem jest także formalne przejście na emeryturę i dalsza praca. Odprowadzane na bieżąco składki pozwalają raz w roku składać wniosek o ponowne przeliczenie i sukcesywny wzrost wypłat.

Zobacz również: Ulga rehabilitacyjna. Czy można odliczyć koszt fotela do masażu?

FAQ - najważniejsze pytania o emeryturę po 15 latach pracy

Czy dostanę 13. i 14. emeryturę mając 15 lat stażu? Tak. Dodatkowe roczne świadczenia pieniężne przysługują każdemu, kto na dzień ustalenia prawa do nich ma aktywny status emeryta w ZUS, bez względu na wysokość podstawowej emerytury czy posiadany staż pracy.

Ile wynosi najniższa gwarantowana emerytura i czy ją otrzymam? Najniższa emerytura od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto (1800,43 zł netto). Osoba z 15-letnim stażem jej nie otrzyma, ponieważ warunkiem dopłaty ze strony państwa jest posiadanie 20 lat stażu dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.

Czy od niskiej emerytury płaci się podatek? Nie. Emerytury do kwoty 2500 zł brutto miesięcznie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Odliczane jest od nich wyłącznie 9 proc. na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Jak ZUS oblicza kwotę netto ze stawki brutto przy niskich świadczeniach? Od kwoty brutto odejmuje się wyłącznie składkę zdrowotną (9 proc.). Przykładowo, przy wyliczonej kwocie 600 zł brutto, składka wynosi 54 zł, co daje ostateczną wypłatę na rękę w wysokości 546 zł netto.