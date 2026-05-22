Zmieniający się charakter współczesnych konfliktów zbrojnych sprawia, że priorytety rekrutacyjne Wojska Polskiego uległy wyraźnemu przesunięciu w stronę technologii. Informatycy, lekarze, logistycy oraz operatorzy dronów są obecnie pilnie poszukiwani przez polskie wojsko. W szczególności na czoło potrzeb wysunęły się kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa, kryptologii i analizy danych — dziedzin, które stały się nieodłącznym elementem nowoczesnego pola walki.

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT wiąże się bezpośrednio z rozbudową Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni jest jednostką innowacyjną i elitarną, w której pracownicy kierowani są na szkolenia, kursy i ćwiczenia, a Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa zapewnia stały proces kształcenia zarówno w obszarze technicznym, jak i kompetencji miękkich. W 2026 roku na badania i rozwój w tym obszarze zaplanowano miliard złotych.

Jak podkreśla cytowany przez Forsal kapitan Michał Gełej, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji: – Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo to priorytetowy obszar związany z rozwojem wojsk obrony cyberprzestrzeni. Specjaliści we wskazanych obszarach są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania wojska i przystosowania go do obecnych wyzwań, a także zagrożeń współczesnego pola walki.

Medycyna, logistyka i kwalifikacje techniczne — szerokie potrzeby kadrowe

Obok branży IT wojsko równie pilnie potrzebuje kadr z sektora medycznego i logistyki. Wśród priorytetów wojska coraz większe znaczenie mają cyberbezpieczeństwo, logistyka i specjalistyczne kompetencje techniczne, a armia poszukuje między innymi kierowców ciężarówek, informatyków, ratowników medycznych, operatorów maszyn i tłumaczy. Dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych przygotowano odrębne ścieżki kariery, uwzględniające zarówno służbę w mundurze, jak i pracę w cywilnych strukturach podległych resortowi obrony.

Warto przy tym zauważyć, że sama przynależność do wojska nie zawsze musi oznaczać noszenia munduru. Jak wyjaśnia kapitan Gełej: – Lekarz może być zarówno wojskowym lekarzem, jak i cywilnym w szpitalu wojskowym, informatyk może pracować jako specjalista IT albo służyć jako żołnierz w cyberwojskach. Ta elastyczność stanowi istotny atut oferty dla osób, które chcą wspierać obronność kraju, nie rezygnując z dotychczasowego trybu życia zawodowego. Decyzję o charakterze zatrudnienia można podjąć już na etapie zgłoszenia się do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji lub bezpośrednio w wybranej jednostce.

Siatka płac i świadczenia dodatkowe

Stabilność finansowa to jeden z kluczowych argumentów w kampanii rekrutacyjnej. W 2026 roku pensja szeregowego wynosi od 6 489 zł brutto, podoficerowie zarabiają od około 7 460 do 8 650 zł brutto, a młodsi oficerowie — około 9 tys. zł brutto. Wynagrodzenia rosną wraz z awansem: podpułkownicy zarabiają od 10 800 do 11 800 zł brutto, pułkownicy do 14 200 zł brutto, natomiast generałowie mogą otrzymywać nawet 22 600 zł brutto miesięcznie. Interia

Do pensji zasadniczej dochodzą liczne świadczenia pozapłacowe. Wojsko Polskie gwarantuje zakwaterowanie — żołnierz może wybrać mieszkanie służbowe, miejsce w internacie lub comiesięczne świadczenie mieszkaniowe w wysokości od 480 do 1 500 zł. W szerszym kontekście rynku pracy oferta ta zyskuje dodatkowe znaczenie wobec rosnącej konkurencji o wykwalifikowanych pracowników medycznych, których wynagrodzenia w sektorze cywilnym od 1 lipca 2026 roku wzrosną — lekarze ze specjalizacją osiągną ustawowe minimum na poziomie ponad 12 900 zł brutto. Wojsko musi więc budować swoją atrakcyjność nie tylko pensją podstawową, ale całym pakietem świadczeń.

Darmowe kursy i uprawnienia. Co można zyskać bez złotówki

Jednym z najbardziej wyróżniających się elementów oferty armii jest dostęp do bezpłatnych szkoleń zawodowych, na które w normalnych warunkach trzeba by wydać tysiące złotych. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji przygotowało szeroki pakiet kursów dla żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz służby zawodowej. W ramach tego pakietu można zdobyć bezpłatnie: prawo jazdy kategorii C, C+E oraz D; uprawnienia operatora koparek, ładowarek i innych maszyn budowlanych; certyfikaty operatora dronów; uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR); kursy spawacza, nurka lub sternika motorowodnego, a także zaawansowane szkolenia z zakresu teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa.

Żołnierze WOT mogą ponadto otrzymać zwrot kosztów kursów i szkoleń potrzebnych do zdobycia kwalifikacji przydatnych armii, choć osoby, które nie ukończą szkolenia lub zbyt szybko odejdą ze służby, mogą zostać zobowiązane do zwrotu otrzymanych środków.

Zainteresowanie służbą utrzymuje się na wysokim poziomie

Mimo wygórowanych wymagań chętnych do służby nie brakuje. Zainteresowanie służbą wojskową w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie — co roku około 59 tys. osób składa wniosek o powołanie. W latach 2023–2025 około 25 proc. ochotników zostało odrzuconych, najczęściej na etapie badań lekarskich i psychologicznych. Skala planowanych powołań na 2026 rok jest rekordowa — rząd zakłada nawet 200 tys. rezerwistów na ćwiczenia, 13,5 tys. kandydatów do wojska zawodowego i 40 tys. w terytorialnej służbie wojskowej. Łączny koszt powołań i szkoleń na ten rok przekracza 6,4 miliarda złotych.