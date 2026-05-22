Gazeta Prawna
Zdrowie

Rewolucja w przychodniach. Nadchodzą ważne zmiany w wizytach lekarskich

Justyna Klupa
dzisiaj, 11:45

Ochronę zdrowia w Polsce czekają potężne zmiany. Senat właśnie jednomyślnie przyjął przepisy, które wymuszą rewolucję w każdym gabinecie lekarskim w kraju. Swoją rolę odegra sztuczna inteligencja. Sprawdź, co dokładnie się zmieni.

Koniec z papierową kartoteką? Zmiany obejmą każdego pacjenta

Polaków czekają kolejne zmiany w polskiej ochronie zdrowia. Jak zapowiada rząd, wizyta w gabinecie lekarskim już wkrótce będzie wyglądać zupełnie inaczej niż dotychczas. Senat jednogłośnie (stosunkiem głosów 83:0) poparł właśnie przepisy, które wprowadzają cyfryzację w opiece medycznej na zupełnie nowy poziom. Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia.

Jak można przeczytać na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, "projekt ustawy jest częścią szerszej reformy, której celem jest poprawa efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w Polsce. Reforma obejmuje m.in. restrukturyzację szpitali publicznych, wprowadzenie nowych narzędzi wspierających opiekę zdrowotną oraz poprawę sytuacji finansowej placówek medycznych".

Największa zmiana? Każdy otrzyma własną, osobistą e-kartę pacjenta. To jednak dopiero część zmian, które finansowane są z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Nie tylko e-karta. Te dwa rozwiązania odmienią leczenie Polaków

Wprowadzenie e-karty pacjenta ma ostatecznie zerwać z chaosem informacyjnym w placówkach medycznych. Nowy rodzaj elektronicznej dokumentacji ma ujednolicić to, jak szpitale i przychodnie przetwarzają wiedzę o naszej historii leczenia.

Co jeszcze ma się zmienić? Rozwiną się dwa rozwiązania systemowe:

  • System e-Konsylium – ułatwiający szybkie, zdalne konsultacje między lekarzami różnych specjalizacji.
  • System Domowej Opieki Medycznej – pozwalający na sprawniejszy, zdalny nadzór nad chorymi bez konieczności ich hospitalizacji.
AI wykryje raka? Do gabinetów wkracza sztuczna inteligencja

Zaskakującym elementem reformy jest Platforma Usług Inteligentnych. Szpitale i przychodnie otrzymają darmowy dostęp do zaawansowanych algorytmów i modeli sztucznej inteligencji. Systemy oparte na AI będą wspierać lekarzy w analizie badań obrazowych, pomagając wykrywać:

  • patologie i anomalie w tomografii komputerowej klatki piersiowej.
  • wczesne stadia zmian nowotworowych piersi (mammografia).
Co z prywatnością pacjentów? Ustawodawcy musieli podjąć radykalne kroki

Ważne dla pacjentów: choć systemy będą analizować miliony przypadków, ustawodawcy zadbali o prywatność. Wszystkie informacje trafiające do Hurtowni Danych e-Zdrowia będą poddawane rygorystycznej pseudonimizacji.

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać? Zmiany mają wejść w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:

  • www.gov.pl
  • projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia
  • www.pap.pl
  • www.portalsamorzadowy.pl

