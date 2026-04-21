W pierwszym przemówieniu wygłoszonym po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych na Węgrzech Magyar zapowiedział, że Węgry pozostaną w MTK; proces wycofywania kraju z tej instytucji rozpoczął ustępujący premier Viktor Orban. Podczas konferencji prasowej w poniedziałek Magyar zapewnił, że jeśli Netanjahu przyjedzie na Węgry, a nadal będzie poszukiwany przez Trybunał, zostanie zatrzymany.

Izrael: Netanjahu otrzymał zaproszenie od Magyara do Budapesztu

Biuro premiera Izraela poinformowało 15 kwietnia na platformie X, że Magyar odbył rozmowę telefoniczną z Netanjahu i zaprosił go do Budapesztu na 70. rocznicę antysowieckiego powstania, która będzie obchodzona 23 października. Kancelaria dodała, że izraelski premier zaakceptował zaproszenie i odwzajemnił się zaproszeniem Magyara na rozmowy międzyrządowe w Jerozolimie.

Pytany w poniedziałek o zaproszenie, Magyar powiedział, że „dał (Netanjahu - PAP) jasno do zrozumienia, że celem rządu Tiszy będzie utrzymanie Węgier w MTK”. - Jeśli kraj jest członkiem MTK, a osoba poszukiwana przez MTK wjedzie na jego terytorium, to osoba ta musi zostać zatrzymana - podkreślił.

MTK wydało nakaz aresztowania Benjamina Netanjahu

W listopadzie 2024 roku MTK wydał nakazy aresztowania Netanjahu oraz ówczesnego ministra obrony w jego rządzie Joawa Galanta. Obu oskarżono o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w związku z wojną w Strefie Gazy.

W kwietniu 2025 roku izraelski premier przybył z wizytą na Węgry i nie został zatrzymany. W lipcu MTK uznał, że odmawiając jego zatrzymania, Węgry nie wypełniły swoich zobowiązań. W maju parlament w Budapeszcie przyjął ustawę inicjującą proces wystąpienia kraju z MTK. Zgodnie ze statutem Trybunału Węgry pozostaną jego stroną do czerwca br.

Z Budapesztu Jakub Bawołek (PAP)