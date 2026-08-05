Fiskus żąda nawet 250 tys. zł. Tysiące Polaków wpadły w podatkową pułapkę

Większość osób po sprzedaży mieszkania zakłada, że wraz z rozliczeniem podatku definitywnie zamyka ten rozdział. Dokumenty trafiają do archiwum, kredyt zostaje spłacony, a życie toczy się dalej. Dlatego decyzje urzędów skarbowych, które przychodzą po kilkunastu latach od sprzedaży nieruchomości, dla wielu podatników są ogromnym zaskoczeniem.

Problem dotyczy osób, które kupiły mieszkania lub domy w latach 2007–2008, a następnie sprzedały je przed upływem pięciu lat od nabycia. W tamtym czasie obowiązywała ulga meldunkowa, która miała zwalniać z podatku dochodowego właścicieli spełniających określone warunki.

To właśnie wokół tych przepisów narósł jeden z najgłośniejszych sporów podatkowych ostatnich lat. Fiskus uznaje, że część podatników nie dopełniła wszystkich formalności wymaganych przez ustawę. Efektem są decyzje nakazujące zapłatę 19-procentowego podatku PIT, powiększonego o odsetki naliczane przez wiele lat. W pojedynczych sprawach zobowiązania sięgają nawet 250 tys. zł. Najbardziej kontrowersyjne jest jednak to, że wielu właścicieli mieszkań przez lata żyło w przekonaniu, iż rozliczyło sprzedaż zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopiero później dowiedzieli się, że fiskus interpretuje ich sytuację zupełnie inaczej.

Czym była ulga meldunkowa i kto mógł z niej skorzystać?

Ulga meldunkowa obowiązywała osoby, które nabyły nieruchomość w latach 2007–2008 i sprzedały ją przed upływem pięciu lat od zakupu. Pozwalała uniknąć 19-procentowego podatku PIT od sprzedaży mieszkania, jeśli podatnik był zameldowany w sprzedawanym lokalu lub domu przez co najmniej 12 miesięcy. Przepisy wymagały również złożenia oświadczenia o korzystaniu z ulgi. Właśnie ten dodatkowy obowiązek stał się źródłem wieloletnich sporów z fiskusem, ponieważ wielu podatników twierdziło, że nie miało świadomości konieczności dopełnienia tej formalności.

Ulga meldunkowa. Dlaczego brak jednego oświadczenia kosztuje nawet 250 tys. zł?

Źródłem problemu okazał się jeden z wymogów związanych z ulgą meldunkową. Większość właścicieli nieruchomości wiedziała, że warunkiem zwolnienia z podatku jest co najmniej roczny meldunek w sprzedawanym lokalu. Wielu spełniło ten warunek bez żadnych wątpliwości. Znacznie mniej osób zdawało sobie sprawę z tego, że ustawodawca przewidział jeszcze jeden obowiązek – złożenie odrębnego oświadczenia o korzystaniu z ulgi. To właśnie brak tego dokumentu stał się podstawą do kwestionowania zwolnienia podatkowego.

Podatnicy od lat podnoszą ten sam argument. Twierdzą, że nikt nie zwrócił im uwagi na dodatkową formalność. Nie informowali o niej notariusze, nie wynikała ona wprost z czynności związanych ze sprzedażą mieszkania, a sam obowiązek znalazł się w przepisach przejściowych, które dla przeciętnego obywatela nie należały do łatwej lektury. Dziś konsekwencje tamtych regulacji odczuwają osoby, które sprzedały mieszkania kilkanaście lat temu. Dla części z nich spór z fiskusem oznacza wieloletnie postępowania, naliczane odsetki i konieczność obrony swoich racji przed sądami administracyjnymi.

Wyrok TK w sprawie ulgi meldunkowej. Dlaczego podatnicy nadal nie mogą odzyskać pieniędzy?

Kiedy w lipcu 2025 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy uzależniające ulgę meldunkową od dodatkowego oświadczenia naruszały Konstytucję, wielu podatników odetchnęło z ulgą. Wydawało się, że wieloletni spór zbliża się do końca, a osoby, które zapłaciły podatek, będą mogły dochodzić swoich praw. Tak się jednak nie stało. Kluczowym problemem pozostaje fakt, że wyrok nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Z punktu widzenia przepisów Ordynacji podatkowej ma to ogromne znaczenie, ponieważ publikacja orzeczenia otwiera drogę do wznowienia postępowań podatkowych w określonych przypadkach.

W efekcie powstała sytuacja, którą trudno wyjaśnić osobom spoza świata prawa. Z jednej strony istnieje orzeczenie wskazujące, że podatnicy mogli zostać potraktowani niesprawiedliwie. Z drugiej – organy podatkowe nadal wydają decyzje w oparciu o obowiązujące przepisy i nie zmieniają swojego stanowiska. To właśnie ten paradoks sprawia, że sprawa ulgi meldunkowej wróciła do publicznej debaty i ponownie trafiła na biurka Ministerstwa Finansów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ministerstwo Finansów o uldze meldunkowej. Resort nie planuje zmian dla podatników

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wielu podatników spodziewało się, że Ministerstwo Finansów zaproponuje przepisy pozwalające zakończyć wieloletni spór. Jednak resort nie zdecydował się na taki ruch. Ministerstwo konsekwentnie podkreśla, że nie prowadzi prac nad rozwiązaniami skierowanymi wyłącznie do osób, które utraciły prawo do ulgi meldunkowej z powodu niezłożenia oświadczenia. W odpowiedziach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazuje, że nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie może stanowić podstawy do wznowienia zakończonych postępowań.

Resort zwraca uwagę również na drugi problem. Nawet gdyby wyrok został opublikowany, część spraw i tak mogłaby zakończyć się odmową uchylenia decyzji z powodu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Z perspektywy resortu obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej nie pozostawiają w tej kwestii dużego pola do interpretacji. Takie stanowisko oznacza, że tysiące podatników nadal pozostają w niepewności. Część z nich prowadzi spory z fiskusem, inni zapłacili już podatek i próbują ustalić, czy istnieje jakakolwiek droga do odzyskania pieniędzy.

RPO interweniuje w sprawie ulgi meldunkowej. „Państwo powinno naprawić swój błąd”

Odmienne stanowisko prezentuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który od dłuższego czasu zwraca uwagę na konsekwencje, jakie ponoszą osoby korzystające przed laty z ulgi meldunkowej. Zdaniem RPO obywatele nie powinni odpowiadać za błędy ustawodawcy ani za trwający od lat spór dotyczący skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik wskazuje, że państwo powinno stworzyć mechanizm pozwalający naprawić skutki przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją.

To nie jest wyłącznie spór o interpretację prawa podatkowego. W ocenie RPO chodzi również o ochronę zasady zaufania obywatela do państwa. Jeżeli podatnik działał zgodnie z informacjami dostępnymi w chwili sprzedaży nieruchomości, trudno oczekiwać, by po kilkunastu latach ponosił konsekwencje niejasnych regulacji. Sprawa wraca w kolejnych wystąpieniach kierowanych do Ministerstwa Finansów, jednak dotychczas nie doprowadziło to do zmiany stanowiska resortu.

38 tys., 100 tys., nawet 250 tys. zł. Takie decyzje otrzymują podatnicy

Za przepisami i orzeczeniami sądów stoją konkretne osoby. To właśnie ich historie najlepiej pokazują, dlaczego sprawa ulgi meldunkowej budzi tyle emocji. W mediach opisywano przypadki rodzin, które po latach otrzymały decyzje nakazujące zapłatę 38 tys. zł, 100 tys. zł, a nawet 190 tys. zł podatku wraz z odsetkami. Zdarzały się również sprawy, w których łączne zobowiązania przekraczały 250 tys. zł.

W jednej z nich małżeństwo emerytów przez kilka lat spłacało należności egzekwowane przez fiskusa. Aby uniknąć utraty mieszkania, zdecydowali się na zaciągnięcie pożyczki. Ostatecznie zapłacili nie tylko sam podatek, lecz także odsetki i koszty postępowania egzekucyjnego. Takie historie sprawiają, że dyskusja o uldze meldunkowej nie ogranicza się do przepisów podatkowych. Dla wielu rodzin oznacza wieloletnie obciążenie domowego budżetu oraz poczucie, że raz zakończona sprawa może zostać ponownie otwarta.

Choć temat budzi duże zainteresowanie, warto wyraźnie podkreślić, że nie dotyczy wszystkich osób sprzedających nieruchomości. Największe ryzyko dotyczy podatników objętych przepisami obowiązującymi w latach 2007–2008, kiedy funkcjonowała ulga meldunkowa. Osoby rozliczające sprzedaż mieszkań według obecnych zasad korzystają już z innych regulacji.

Sytuacja Czy problem może wystąpić? Zakup mieszkania w latach 2007–2008 i sprzedaż przed upływem 5 lat Tak – sprawa może dotyczyć ulgi meldunkowej Sprzedaż mieszkania kupionego po 2009 r. Nie – obowiązują inne przepisy Sprzedaż po upływie pięciu lat od nabycia Co do zasady brak podatku PIT Sprzedaż przed upływem pięciu lat obecnie Możliwe skorzystanie z aktualnej ulgi mieszkaniowej po spełnieniu warunków ustawowych

To ważne rozróżnienie, ponieważ w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze sugerujące, że fiskus może dziś zakwestionować każdą sprzedaż mieszkania sprzed wielu lat. W rzeczywistości spór dotyczy ściśle określonej grupy podatników i konkretnych przepisów obowiązujących przez stosunkowo krótki okres.

Przedawnienie podatku. Dlaczego wielu podatników nie odzyska pieniędzy?

Jednym z najczęściej powtarzających się pytań jest to, dlaczego osoby, które wygrały spór przed Trybunałem Konstytucyjnym, nadal nie mogą odzyskać pieniędzy. Odpowiedź kryje się w przepisach Ordynacji podatkowej. Sam korzystny wyrok nie wystarcza jeszcze do wznowienia zakończonego postępowania. Znaczenie mają także terminy przewidziane w ustawie oraz instytucja przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Największe przeszkody wskazywane przez Ministerstwo Finansów to:

brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw ,

, przedawnienie zobowiązania podatkowego , które może uniemożliwić zmianę wcześniejszej decyzji,

, które może uniemożliwić zmianę wcześniejszej decyzji, brak przepisów przewidujących szczególne rozwiązania dla osób korzystających z ulgi meldunkowej.

To właśnie dlatego część podatników, mimo korzystnego dla nich orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, nadal nie może skutecznie domagać się uchylenia decyzji lub zwrotu zapłaconego podatku.

Co zrobić po decyzji fiskusa? Jakie możliwości mają podatnicy?

Osoby, które otrzymały decyzję dotyczącą ulgi meldunkowej, często szukają jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Niestety, w takich sprawach jej nie ma. Możliwość podjęcia dalszych działań zależy od wielu czynników – od daty wydania decyzji, etapu postępowania, a także od tego, czy zobowiązanie podatkowe nie uległo już przedawnieniu.

Eksperci zwracają uwagę, że pierwszym krokiem powinno być dokładne przeanalizowanie dokumentów związanych ze sprzedażą nieruchomości i późniejszym postępowaniem podatkowym. Dopiero wtedy można ocenić, czy w konkretnej sprawie istnieją jeszcze dostępne środki prawne. Przed podjęciem dalszych działań warto sprawdzić:

czy decyzja podatkowa jest ostateczna ,

, czy zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu ,

, czy sprawa była rozpatrywana przez sąd administracyjny ,

, czy postępowanie nadal trwa lub istnieje możliwość skorzystania z nadzwyczajnych środków przewidzianych w przepisach.

Każda sprawa ma swoją specyfikę, dlatego osoby znajdujące się w podobnej sytuacji powinny rozważyć konsultację z doradcą podatkowym lub radcą prawnym specjalizującym się w prawie podatkowym.

Podstawa prawna i źródła