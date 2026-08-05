Dostępny nie tylko przez aplikację, ale też przez specjalną kartę system Olejomatów ma sprawić, by segregacja tego produktu była prostsza, bardziej dostępna i wygodna. Seniorzy nie zawsze chcą i mają możliwość korzystać z aplikacji mobilnych, dlatego z myślą o nich stworzono tzw. Kartę Seniora (UWAGA: Nie mylić z kartą stowarzyszenia MANKO, ponieważ to dwa inne dokumenty). Dzięki akcji "Olej zdasz, drzewko masz" oddajesz zużyty olej, dbasz o środowisko i zyskujesz roślinę lub inną ekologiczną nagrodę.

Zużyty olej spożywczy to odpad, którego nie wolno lekceważyć

Wiele osób wciąż nie wie, co zrobić z olejem pozostałym po smażeniu. Tymczasem to odpad, który może szkodzić środowisku, jeśli jest wylewany do kanalizacji albo wyrzucany w niewłaściwy sposób. System Olejomatów został stworzony właśnie po to, by ułatwić mieszkańcom bezpieczne i odpowiedzialne oddawanie UCO, czyli zużytego oleju spożywczego.

Twórcy projektu podkreślają, że każda oddana butelka to realny wkład w ochronę środowiska. Chodzi przede wszystkim o czystsze wody gruntowe, sprawniejsze działanie kanalizacji i ograniczenie zanieczyszczeń, które mogą powstawać przy niewłaściwej utylizacji tego typu odpadu.

Czym są Olejomaty i jak działa system zbiórki oleju?

Olejomaty to element ogólnopolskiego systemu zbiórki zużytego oleju spożywczego, rozwijanego z myślą o gminach, miastach i lokalnych społecznościach. System obejmuje nie tylko samo urządzenie, ale również specjalną butelkę do zbiórki, zaplecze logistyczne, aplikację oraz działania edukacyjne.

Mechanizm działania jest prosty. Użytkownik pobiera przeznaczoną do tego butelkę, zbiera w domu zużyty olej kuchenny, a następnie oddaje pełny pojemnik do Olejomatu. W ten sposób odpad trafia do dalszego zagospodarowania, zamiast obciążać kanalizację czy środowisko naturalne.

Butelka na olej

Specjalna karta dla seniorów do segregacji oleju, czyli tzw. Karta Seniora

W przypadku osób starszych ogromne znaczenie ma dostępność i łatwość obsługi całego rozwiązania. Dlatego wszelkie udogodnienia, w tym rozwiązania oparte na kartach użytkownika dla seniorów, mogą zwiększyć udział tej grupy w prawidłowej segregacji zużytego oleju spożywczego.

Karty dla seniorów to rozwiązanie wprowadzone po to, by z olejomatów mogły wygodnie korzystać także osoby, które nie mają smartfona albo nie chcą obsługiwać aplikacji mobilnej. Taka karta, podobna formatem do karty bankomatowej, jest przypisana do użytkownika i zawiera dwa kody:

jeden do pobrania pustej butelki na zużyty olej spożywczy,

drugi do oddania pełnej butelki do urządzenia.

Dzięki temu senior może przejść całą procedurę bez telefonu, internetu i skanowania kodów w aplikacji. Karty mają więc ułatwić udział w zbiórce zużytego oleju, zlikwidować barierę cyfrową i sprawić, że system będzie bardziej dostępny dla starszych osób.

Jak otrzymać kartę? W tym celu trzeba zgłosić się do gminy uczestniczącej w projekcie albo bezpośrednio do operatora systemu. Po rejestracji użytkownik dostaje indywidualną kartę, która pozwala korzystać z olejomatu na podobnych zasadach jak aplikacja. Jeśli chcesz dołączyć do zbiórki lub zgłosić swoją gminę, należy wypełnić formularz dostępny TUTAJ.

Oddajesz olej i zbierasz punkty. Potem wymieniasz je na sadzonki

W ramach akcji „Olej zdasz, drzewko masz!” użytkownicy otrzymują 100 punktów za każdą oddaną butelkę, a po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów mogą wymienić je na sadzonki, nasiona oraz inne zielone nagrody. Zgonie z informacjami organizatora akcji już 300 punktów wystarcza, by odebrać takie ekologiczne upominki.

Jak oddać zużyty olej spożywczy przez aplikację?

Standardowa ścieżka udziału w segregacji oleju za pośrednictwem aplikacji wygląda następująco:

1. Użytkownik pobiera aplikację Olejomaty i zakłada konto.

2. Odbiera specjalną butelkę przeznaczoną do zbiórki zużytego oleju.

3. Gromadzi olej spożywczy w domu.

4. Oddaje pełną butelkę do Olejomatu.

5. Otrzymuje punkty, które może przeznaczyć na zielone nagrody.

Akcja "Olej zdasz, drzewko masz" [PODSUMOWANIE]

Olejomaty to ogólnopolski system, który ma ułatwić mieszkańcom oddawanie zużytego oleju spożywczego i promować właściwą segregację tego odpadu. Uczestnicy zbierają punkty za oddane butelki, a następnie wymieniają je na sadzonki, nasiona i inne ekologiczne nagrody. Włączeni do programu mają być seniorzy, którzy mogą otrzymać specjalne karty, dzięki którym nie będą musieli logować się do aplikacji, by zdać zużyty olej. To rozwiązanie może sprawić, że program stanie się bardziej dostępny i skuteczny.