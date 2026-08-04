Gazeta Prawna
Legislacja

Rząd przyjął pakiet ważnych zmian. Nowe sankcje, rejestr mediatorów i deregulacja KRS

Adam Szłapka
Priorytety Rady Ministrów za II kwartał 2026 i kluczowe projekty ustaw przyjęte przez rządPAP / Paweł Supernak
oprac. Kasper Starużyk
19 minut temu

Rada Ministrów podczas posiedzenia 4 sierpnia 2026 r. zajęła się zarówno oceną realizacji strategicznych celów państwa, jak i szeregiem projektów legislacyjnych mających wpływ na funkcjonowanie obywateli, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych. Ministrowie zapoznali się z raportem dotyczącym realizacji priorytetów rządu za II kwartał 2026 r., a następnie przyjęli projekty ustaw obejmujące m.in. system sankcji, mediację sądową, wykonywanie kar oraz deregulację procedur administracyjnych. Informacje o stanie realizacji 58 rządowych priorytetów zostały przedstawione w kwartalnym raporcie służącym monitorowaniu najważniejszych projektów państwa.

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Raport z realizacji priorytetów rządu za II kwartał 2026 r.

Rząd zapoznał się z dokumentem przedstawiającym stan realizacji 58 kluczowych priorytetów państwa. Raport przygotowany został w celu monitorowania postępów w najważniejszych projektach realizowanych przez poszczególne resorty oraz ocenienia stopnia wykonania strategicznych założeń administracji rządowej. Dokument obejmuje działania związane m.in. z bezpieczeństwem państwa, cyfryzacją, rozwojem gospodarki i poprawą jakości usług publicznych.

Ustawa o środkach ograniczających. Polska porządkuje system sankcji

Jednym z najważniejszych projektów przyjętych przez Radę Ministrów była ustawa o środkach ograniczających. Jej celem jest stworzenie jednolitych zasad stosowania w Polsce sankcji unijnych oraz krajowych. Dotychczas regulacje były rozproszone pomiędzy różnymi aktami prawnymi, co utrudniało ich stosowanie zarówno organom państwa, jak i przedsiębiorcom. Nowe przepisy określą kompetencje poszczególnych instytucji, zasady współpracy między nimi oraz tryb wymiany informacji. Ustawa przewiduje także sankcje karne za naruszanie lub obchodzenie ograniczeń oraz tworzy ramy dla krajowych środków ograniczających związanych z bezpieczeństwem narodowym. W projekcie znalazły się także rozwiązania dotyczące przeciwdziałania zagranicznej manipulacji informacyjnej wymierzonej w bezpieczeństwo państwa.

Krajowy Rejestr Mediatorów. Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej mediacji

Rząd przyjął również projekt ustawy o mediatorach sądowych, instytucjach szkolących w zakresie mediacji i Krajowym Rejestrze Mediatorów. Reforma ma uporządkować system mediacji sądowej i zwiększyć zaufanie obywateli do alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Kluczowym elementem projektu jest utworzenie elektronicznego Krajowego Rejestru Mediatorów, który zastąpi rozproszone listy prowadzone przez sądy. Obywatele zyskają bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o kwalifikacjach, doświadczeniu i specjalizacjach mediatorów. Projekt wprowadza także jednolite standardy szkolenia oraz wymagania zawodowe dla mediatorów sądowych.

Więcej skazanych będzie mogło korzystać z dozoru elektronicznego

Kolejnym projektem zaakceptowanym przez rząd jest nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego. Głównym celem zmian jest rozszerzenie możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Rozwiązanie to ma zwiększyć efektywność resocjalizacji, ograniczyć koszty funkcjonowania zakładów karnych oraz umożliwić większej liczbie skazanych zachowanie aktywności zawodowej przy jednoczesnym wykonywaniu orzeczonej kary. Projekt wpisuje się w długofalowe działania modernizujące system wykonywania kar w Polsce.

Zmiany w Prawie farmaceutycznym

Rada Ministrów zaakceptowała także projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. Projekt jest częścią pakietu zmian legislacyjnych mających usprawnić funkcjonowanie rynku farmaceutycznego i dostosować obowiązujące regulacje do aktualnych wymagań sektora ochrony zdrowia. Szczegółowe rozwiązania mają zostać przedstawione na dalszych etapach procesu legislacyjnego.

Deregulacja KRS. Mniej formalności dla przedsiębiorców

Wśród projektów deregulacyjnych znalazła się nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany mają ograniczyć obciążenia administracyjne związane z funkcjonowaniem KRS poprzez dalszą cyfryzację procesów oraz zwiększenie wykorzystania elektronicznego obiegu dokumentów. Rząd liczy, że nowe rozwiązania przyspieszą postępowania rejestrowe i zmniejszą koszty ponoszone przez przedsiębiorców. Projekt wpisuje się w szerszy program upraszczania procedur gospodarczych.

Prawo ochrony środowiska. Kolejny projekt deregulacyjny

Drugim projektem deregulacyjnym przyjętym przez Radę Ministrów jest nowelizacja Prawa ochrony środowiska oraz powiązanych ustaw. Celem zmian jest uproszczenie części procedur administracyjnych przy jednoczesnym zachowaniu standardów ochrony środowiska. Rząd wskazuje, że rozwiązania mają pomóc przedsiębiorcom i inwestorom w realizacji przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowych oraz ograniczyć zbędne formalności.

Co dalej z przyjętymi projektami?

Przyjęcie projektów przez Radę Ministrów oznacza zakończenie rządowego etapu prac legislacyjnych. Kolejnym krokiem będzie skierowanie projektów do Sejmu, gdzie odbędą się dalsze prace parlamentarne. Szczególne znaczenie mogą mieć zmiany dotyczące sankcji, mediacji sądowej oraz deregulacji procedur administracyjnych, ponieważ dotyczą one zarówno bezpieczeństwa państwa, jak i codziennego funkcjonowania przedsiębiorców oraz obywateli. Pakiet przyjęty 4 sierpnia 2026 r. pokazuje, że rząd koncentruje się równolegle na bezpieczeństwie, usprawnianiu wymiaru sprawiedliwości oraz upraszczaniu procedur administracyjnych.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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