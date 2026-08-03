Turnus rehabilitacyjny 2026 - kto może z niego skorzystać?

Choć wiele osób utożsamia turnus rehabilitacyjny z pobytem w sanatorium, są to dwa różne rozwiązania. Turnus rehabilitacyjny trwa co najmniej 14 dni i odbywa się w grupach liczących minimum 20 uczestników o podobnych potrzebach wynikających z rodzaju niepełnosprawności. Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych obejmuje również zajęcia aktywizujące, terapeutyczne, psychologiczne oraz integracyjne. Celem turnusu jest nie tylko poprawa sprawności fizycznej, ale także zwiększenie samodzielności, aktywności społecznej oraz jakości życia uczestników.

Aktualne kwoty dofinansowania z PFRON do turnusu rehabilitacyjnego. Tyle można otrzymać w 2026 roku

Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego zależy od stopnia niepełnosprawności. Obecnie (od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r.) obowiązują następujące kwoty:

2 295 zł - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dzieci do 16. roku życia oraz osób w wieku 16 - 24 lat uczących się i niepracujących,

2 065 zł - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

1 912 zł - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

1 530 zł - dla opiekuna osoby z niepełnosprawnością,

1 530 zł - dla osoby z niepełnosprawnością zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON? Obowiązują limity dochodów

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić również kryterium dochodowe. Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 r. przeciętny miesięczny dochód netto nie może przekroczyć:

4 781,44 zł na osobę - w przypadku osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym (50 proc. przeciętnego wynagrodzenia),

- w przypadku osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym (50 proc. przeciętnego wynagrodzenia), 6 215,88 zł - w przypadku osoby prowadzącej jednoosobowe gospodarstwo domowe (65 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Jeżeli dochód przekracza te limity, dofinansowanie jest co do zasady odpowiednio pomniejszane. Wyjątek dotyczy osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej - w takich przypadkach PCPR może przyznać pełne dofinansowanie mimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Dofinansowanie dla opiekuna na turnus rehabilitacyjny. Kiedy PFRON pokryje część kosztów?

Jeżeli osoba z niepełnosprawnością wymaga pomocy podczas codziennego funkcjonowania, lekarz może wskazać w skierowaniu konieczność udziału opiekuna. Dofinansowanie pobytu opiekuna można otrzymać przede wszystkim w przypadku:

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

posiadających równoważne orzeczenia,

dzieci z niepełnosprawnością do 16. roku życia.

Opiekun musi mieć ukończone 18 lat (wyjątkowo 16 lat, jeśli jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny), nie może być osobą wymagającą opieki ani członkiem kadry turnusu.

Kto dostanie dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w pierwszej kolejności?

Środki PFRON na turnusy rehabilitacyjne są ograniczone, dlatego przepisy przewidują pierwszeństwo dla określonych grup osób. W pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymują osoby, które:

mają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

mają mniej niż 16 lat,

mają mniej niż 24 lata, uczą się lub studiują i nie pracują.

21 dni płatnego zwolnienia na turnus rehabilitacyjny. Kto ma prawo i kiedy dni przepadają?

Pracownik ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z płatnego zwolnienia od pracy na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Zwolnienie przysługuje maksymalnie na 21 dni roboczych w roku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego (10 dni) oraz zwolnienia od pracy na turnus rehabilitacyjny nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Oznacza to, że pracownik, który wykorzystał już 10 dni dodatkowego urlopu, może przeznaczyć na turnus maksymalnie 11 dni. Z kolei osoba, która nie korzystała z dodatkowego urlopu, może wykorzystać na turnus pełne 21 dni. Niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok. Jeżeli pracownik nie wyjedzie na turnus w danym roku, prawo do zwolnienia wygasa i nie można go przenieść na następny rok kalendarzowy.

Jak dostać dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego? Jakie dokumenty trzeba złożyć w PCPR?

Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. Do dokumentów należy dołączyć: wniosek o dofinansowanie, skierowanie od lekarza, kopię orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenie o dochodach i liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym. PCPR ma 30 dni na rozpatrzenie kompletnego wniosku. Po otrzymaniu decyzji uczestnik sam wybiera organizatora i ośrodek wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę.

Nie każdy wyjazd można sfinansować z PFRON. Są ważne ograniczenia

Co ważne, środki PFRON nie obejmują turnusów organizowanych przez ZUS, NFZ czy KRUS. Są to odrębne formy rehabilitacji finansowane na podstawie innych przepisów. Ponadto ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania zależy również od możliwości finansowych danego samorządu. Jeżeli budżet jest ograniczony, PCPR może obniżyć wysokość dofinansowania albo przyjąć zasadę przyznawania wsparcia raz na dwa lata.