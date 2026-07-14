Dzień wolny za święto 15 sierpnia 2026. Dlaczego pracownik dostanie dodatkowy wolny dzień?

Jeżeli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, która jest dla pracownika dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca ma obowiązek obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin, co oznacza konieczność wyznaczenia innego dnia wolnego. Nie jest to dodatkowy urlop ani przywilej uznaniowy. Wynika to bezpośrednio z przepisów o czasie pracy zawartych w Kodeksie pracy.

Komu przysługuje dzień wolny za 15 sierpnia 2026 r.? Nie każdy pracownik ma takie prawo

Prawo do dodatkowego dnia wolnego mają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jeśli sobota jest dla nich dniem wolnym wynikającym z obowiązującego rozkładu czasu pracy. Zasada ta dotyczy zarówno pracowników sektora publicznego, jak i prywatnego. Nie ma znaczenia rodzaj wykonywanej pracy ani stanowisko. Ważne jest to, że pracownik pozostaje w stosunku pracy i obowiązuje go przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy.

Inaczej wygląda sytuacja osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło. W ich przypadku przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy nie mają zastosowania.

Kiedy trzeba odebrać dzień wolny za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2026?

Przepisy nie wskazują jednej obowiązującej daty. Termin wyznacza pracodawca. Dzień wolny powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto. Oznacza to, że przy miesięcznym okresie rozliczeniowym dzień wolny za święto przypadające 15 sierpnia trzeba odebrać jeszcze w sierpniu. Natomiast jeżeli u pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu, najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego.

Pracodawca może ustalić jedną datę dla całego zakładu pracy albo wyznaczyć różne terminy dla poszczególnych grup pracowników, jeśli wynika to z organizacji pracy. W wielu zakładach pracy dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę jest wyznaczany w terminie sąsiadującym ze świętem. W przypadku 15 sierpnia 2026 r. może to być piątek 14 sierpnia albo poniedziałek 17 sierpnia, choć ostateczna decyzja należy do pracodawcy.

Dzień wolny za 15 sierpnia 2026 w administracji rządowej. Jest już wyznaczony termin

W przypadku członków korpusu służby cywilnej termin został już określony. Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów dniem wolnym od pracy będzie piątek 14 sierpnia 2026 r. W efekcie pracownicy administracji rządowej będą mieli trzy dni wolnego z rzędu - od piątku do niedzieli - bez konieczności korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Do korpusu służby cywilnej należą m.in. pracownicy ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich oraz wielu innych jednostek administracji rządowej.

Urlop, choroba w dniu wyznaczonym jako wolne za święto w sobotę. Czy pracownik odzyska dzień wolny?

Warto pamiętać, że dodatkowego dnia wolnego nie można „przenieść”, jeśli w wyznaczonym terminie pracownik i tak jest nieobecny w pracy, np. z powodu urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego czy urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji pracodawca nie wyznacza kolejnego dnia wolnego, ponieważ dzień ten został już uwzględniony w rozkładzie czasu pracy.

Przykład 1 Pracodawca wyznaczył piątek 14 sierpnia 2026 r. jako dzień wolny za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2026 r. Pracownik złożył jednak wniosek o urlop wypoczynkowy od 10 do 14 sierpnia. W takiej sytuacji 14 sierpnia nie jest już dniem urlopu, ponieważ został wyznaczony jako dzień wolny od pracy dla całego zakładu. Pracodawca nie ma również obowiązku wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego w zamian za 15 sierpnia.

Przykład 2 Pracodawca wyznaczył wszystkim pracownikom piątek 14 sierpnia 2026 r. jako dzień wolny w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2026 r. Jeden z pracowników zachorował i dostarczył pracodawcy zwolnienie lekarskie obejmujące okres od 10 do 18 sierpnia 2026 r. Pracownik nie może domagać się wyznaczenia innego dnia wolnego tylko dlatego, że w wyznaczonym terminie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Dzień wolny został bowiem prawidłowo ustalony w harmonogramie czasu pracy i obniżył wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Kiedy dzień wolny za święto w sobotę nie przysługuje pracownikowi?

Nie w każdym przypadku święto przypadające w sobotę będzie oznaczało konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. Jeżeli liczba dni pracy pracownika w tygodniu jest mniejsza niż pięć, a sobota jest dla niego dniem wolnym wynikającym z obowiązującego harmonogramu czasu pracy, pracodawca nie ma obowiązku udzielania kolejnego dnia wolnego. Dotyczy to przykładowo:

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, którzy wykonują pracę przez mniej niż pięć dni w tygodniu,

pracowników objętych równoważnym systemem czasu pracy, w którym przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest rekompensowany innym rozkładem dni pracy.

W takich przypadkach zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy nadal zostaje zachowana. Sam fakt, że święto przypada w sobotę, nie powoduje automatycznie obowiązku wyznaczenia kolejnego dnia wolnego.

Przykład Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy, a okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc. W sierpniu 2026 r. pracodawca zaplanował mu pracę w wybrane dni po 12 godzin oraz jeden dzień pracy w wymiarze 4 godzin. Łącznie harmonogram obejmuje 160 godzin pracy. Mimo że święto 15 sierpnia przypada w sobotę, pracownik nie otrzyma dodatkowego dnia wolnego, ponieważ obowiązujący wymiar czasu pracy został już prawidłowo ustalony, a zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy jest zachowana.

Wymiar czasu pracy sierpień 2026. Ile godzin trzeba przepracować?

Przy ustalaniu czasu pracy pracodawca uwzględnia liczbę pełnych tygodni i dni roboczych przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie pomniejsza ten wymiar o każde święto ustawowo wolne od pracy, które wypada w innym dniu niż niedziela.

Oznacza to, że święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2026 r. obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy, pracodawca musi wyznaczyć pracownikowi dodatkowy dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym.

Przykład Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy i pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. W jego firmie obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy. Choć w sierpniu 2026 r. kalendarz przewiduje 21 dni roboczych, święto przypadające w sobotę 15 sierpnia obniża wymiar czasu pracy o jeden dzień. Oznacza to, że w sierpniu pracownik powinien przepracować 160 godzin, czyli 20 dni roboczych.

Brak dnia wolnego za święto w sobotę może oznaczać karę dla pracodawcy

Pracodawca, który nie wyznaczy pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę, narusza przepisy dotyczące czasu pracy. Takie działanie może zostać potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Od 8 lipca 2026 r. zmieniła się wysokość grzywien za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Zgodnie z art. 281 § 1 pkt 5 Kodeksu pracy osoba odpowiedzialna za naruszenie przepisów o czasie pracy podlega karze grzywny od 2000 zł do 60 000 zł.