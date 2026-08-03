28 dni wolnego za 8 dni urlopu. Zobacz, jak zaplanować kalendarz na 2027 rok

Długi początek roku. Aż 6 dni relaksu na start

Rozpoczęcie roku 2027 układa się wyjątkowo pomyślnie dla wszystkich planujących zimowy wypoczynek. Nowy Rok (1 stycznia) przypada w piątek, co automatycznie daje nam trzydniowy weekend. Tuż po nim, w środę 6 stycznia, obchodzimy Święto Trzech Króli. Wystarczy złożyć wniosek o urlop na zaledwie dwa dni - poniedziałek 4 stycznia oraz wtorek 5 stycznia. W ten prosty sposób, kosztem zaledwie 2 dni z rocznej puli, zyskujesz aż 6 nieprzerwanych dni wolnego od pracy (od piątku 1 stycznia do środy 6 stycznia). To idealny czas na krótkie wyjazdowe ferie, regenerację po sylwestrowej nocy lub po prostu spokojne wejście w nowy rok.

Majówka 2027. Czterodniowy długi weekend bez utraty ani jednego dnia urlopu!

Majówka w 2027 roku niesie ze sobą prawną niespodziankę, z której zdecydowanie warto skorzystać. Święto Pracy (1 maja) przypada w sobotę. Zgodnie z polskim Kodeksem pracy, za święto ustawowo wolne od pracy, które wypada w sobotę, pracodawca ma bezwzględny obowiązek udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Ponieważ Święto Konstytucji 3 Maja wypada w poniedziałek, wystarczy uzgodnić z pracodawcą odbiór wolnego za sobotni 1 maja w nadchodzący wtorek 4 maja (lub w piątek 30 kwietnia). W ten sposób zyskujesz pełne 4 dni ciągłego wypoczynku - od soboty 1 maja do wtorku 4 maja. Najlepsza wiadomość? Taki długi weekend kosztuje Cię dokładnie 0 dni z Twojego limitu urlopowego!

Czerwiec i Boże Ciało 2027. Błyskawiczny urlop przed wakacjami

Przełom maja i czerwca tradycyjnie przynosi okazję na przedłużony weekend dzięki Świętu Bożego Ciała, które w 2027 roku przypada na czwartek 27 maja. Biorąc tylko jeden dzień urlopu w piątek 28 maja, od razu łączysz go z nadchodzącą sobotą i niedzielą. W efekcie, za cenę jednego dnia wniosku urlopowego, zyskujesz pełne 4 dni wolnego od czwartku do niedzieli. To doskonały moment na pierwszy w sezonie wiosenny wyjazd za miasto, rodzinnego grilla czy szybki wypad typu city break.

Listopadowa pauza 2027. Cztery dni wolnego na półmetku jesieni

Jesień bywa wymagająca i męcząca, dlatego dodatkowa przerwa w listopadzie jest na wagę złota. Narodowe Święto Niepodległości, przypadające 11 listopada, w 2027 roku wypada w czwartek. Podobnie jak w przypadku Bożego Ciała, wystarczy dobrać jeden dzień urlopu w piątek 12 listopada. Zyskujesz dzięki temu kolejny, 4-dniowy ciągły wypoczynek (od czwartku 11 listopada do niedzieli 14 listopada). Taka krótka przerwa pozwala złapać oddech i naładować baterie przed nadchodzącą gorączką przedświąteczną.

Boże Narodzenie i Sylwester 2027. Gigantyczny maraton wypoczynkowy na koniec roku

Najbardziej spektakularną okazję na odpoczynek przynosi sam koniec 2027 roku. Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) wypada w sobotę. Oznacza to, że po raz drugi w ciągu roku przysługuje Ci dodatkowy dzień wolny do odbioru od pracodawcy. Wyznaczając go na poniedziałek 27 grudnia, płynnie przedłużasz świąteczny relaks. Warto pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami Wigilia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy i w 2027 roku wypada w piątek. Drugi dzień świąt (26 grudnia) przypada z kolei w niedzielę. Wystarczy złożyć wniosek urlopowy na cztery dni robocze: wtorek 28, środę 29, czwartek 30 oraz piątek 31 grudnia. Łącząc wolną Wigilię, Święta, odebrany dzień wolny za sobotę, cztery dni urlopu oraz Nowy Rok 2028 (który wypada w sobotę, więc wygeneruje kolejny dzień do odbioru w nowym roku!), zyskujesz niewiarygodną, trwającą aż 10 dni z rzędu przerwę od pracy.

Podsumowanie strategiczne 2027

Podliczając cały rok, wykonujesz niezwykle opłacalny bilans:

Styczeń: 2 dni urlopu dają 6 dni wolnego.

Majówka: 0 dni urlopu daje 4 dni wolnego.

Czerwiec: 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego.

Listopad: 1 dzień urlopu daje 4 dni wolnego.

Grudzień: 4 dni urlopu dają aż 10 dni wolnego.

Łącznie wykorzystujesz zaledwie 8 dni ze swojego rocznego limitu urlopowego, a w zamian cieszysz się aż 28 dniami pełnego, ciągłego wypoczynku. Pamiętaj, że w większości firm obowiązuje zasada "kto pierwszy, ten lepszy" przy układaniu grafików, dlatego warto przedstawić swój plan urlopowy w dziale HR jak najwcześniej.