O podpisaniu inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie prezydent informował w niedzielę w Poznaniu podczas uroczystości upamiętniających 70. rocznicę Czerwca ’56.

Projekt święta państwowego dla opozycjonistów antykomunistycznych

Kancelaria Prezydenta przekazała w poniedziałek w komunikacie, że projekt jest odpowiedzią na postulaty środowisk kombatanckich oraz Rady ds. Kombatantów działającej przy prezydencie. Wyjaśniono, że wybór daty nawiązuje do rocznic robotniczych zrywów: Poznańskiego Czerwca 1956 roku oraz Radomskiego Czerwca 1976 roku.

„Ustanowienie tego dnia pozwoli nie tylko godnie uhonorować osoby represjonowane przez reżim komunistyczny, ale także pomoże w integracji ich środowisk oraz upowszechnianiu wiedzy o pokojowym demontażu systemu totalitarnego wśród młodego pokolenia” - czytamy w komunikacie KPRP.

Cel: upamiętnienie represjonowanych w latach 1956–1989

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest „godne upamiętnienie osób, które w latach 1956–1989, z narażeniem życia, wolności i mienia, podejmowały walkę o suwerenność i niepodległość Ojczyzny”. Autorzy projektu podkreślili, że obecnie status działacza opozycji lub osoby represjonowanej posiada ponad 15 tys. osób.

28 czerwca 1956 roku robotnicy Zakładów Cegielskiego w Poznaniu, wówczas Zakładów im. Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. W starciach na ulicach miasta zginęło, według badań IPN, co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych. (PAP)

kl/ rbk/