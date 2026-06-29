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Prezydent chce nowego święta państwowego. Projekt trafił do Sejmu

święto flagi rp 2 maja 2026 dzień wolny
Prezydent skierował do Sejmu projekt ws. ustanowienia 28 czerwca dniem działacza opozycji antykomunistycznejShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 19:26

Prezydent Karol Nawrocki przekazał do Sejmu projekt ustawy zakładający ustanowienie 28 czerwca świętem państwowym – Dniem Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Przyczyn Politycznych – poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP.

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O podpisaniu inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie prezydent informował w niedzielę w Poznaniu podczas uroczystości upamiętniających 70. rocznicę Czerwca ’56.

Projekt święta państwowego dla opozycjonistów antykomunistycznych

Kancelaria Prezydenta przekazała w poniedziałek w komunikacie, że projekt jest odpowiedzią na postulaty środowisk kombatanckich oraz Rady ds. Kombatantów działającej przy prezydencie. Wyjaśniono, że wybór daty nawiązuje do rocznic robotniczych zrywów: Poznańskiego Czerwca 1956 roku oraz Radomskiego Czerwca 1976 roku.

„Ustanowienie tego dnia pozwoli nie tylko godnie uhonorować osoby represjonowane przez reżim komunistyczny, ale także pomoże w integracji ich środowisk oraz upowszechnianiu wiedzy o pokojowym demontażu systemu totalitarnego wśród młodego pokolenia” - czytamy w komunikacie KPRP.

Cel: upamiętnienie represjonowanych w latach 1956–1989

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, celem zmian jest „godne upamiętnienie osób, które w latach 1956–1989, z narażeniem życia, wolności i mienia, podejmowały walkę o suwerenność i niepodległość Ojczyzny”. Autorzy projektu podkreślili, że obecnie status działacza opozycji lub osoby represjonowanej posiada ponad 15 tys. osób.

28 czerwca 1956 roku robotnicy Zakładów Cegielskiego w Poznaniu, wówczas Zakładów im. Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. W starciach na ulicach miasta zginęło, według badań IPN, co najmniej 58 osób, a kilkaset zostało rannych. (PAP)

kl/ rbk/

Źródło: PAP

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