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Nawrocki stanął po stronie pracowników. Ważna nowelizacja Kodeksu pracy z podpisem prezydenta

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Ważna dla pracowników nowelizacja Kodeksu pracy podpisem prezydenta. Wiadomo, co się zmieniShutterstock / SergioVas
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
dzisiaj, 17:31

Prezydent wyszedł naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Głowa państwa podpisała nowelizację Kodeksu pracy. Nowelizacja wprowadza szereg zmian, w tym upraszcza definicję mobbingu, podwyższa najniższe zadośćuczynienie za jego stosowanie i zobowiązuje pracodawców do określania reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi.

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O podpisie prezydenta pod nowelizacją Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania cywilnego poinformowano na stronie kancelarii.

Prezydent podpisał ważne zmiany dla polskich pracowników

Resort pracy wskazywał, że obowiązująca dotąd definicja mobbingu miała ponad 20 lat i – jak pokazała praktyka – była skomplikowana i trudna do zastosowania. Z kolei eksperci zwracali uwagę, że ofiarom mobbingu trudno było udowodnić swoją krzywdę w sądzie - statystycznie pracownicy wygrywają tylko 10 proc. wszystkich spraw w tym zakresie.

Nowela przewiduje zatem m.in. uproszczenie definicji mobbingu. Po zmianach mobbingiem będą zachowania mające charakter nawracający, powtarzający się lub stały, które pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy.

W projekcie uznano, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny. Uniezależniono również uznanie za mobbing od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku. Za mobbing będzie się też uznawać nakazywanie lub zachęcanie do takich zachowań.

Pracownik, który doznał mobbingu, otrzyma prawo do ubiegania się u pracodawcy o zadośćuczynienie w wysokości nie niższej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie mógł również dochodzić odszkodowania. Pracodawca, który wypłaci zadośćuczynienie lub odszkodowanie, będzie miał prawo dochodzić od osoby, od której pochodziły zachowania stanowiące mobbing, wyrównania poniesionej szkody.

Pracodawcy będą zobowiązani do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi w regulaminie pracy lub obwieszczeniu, a także do prowadzenia działań profilaktycznych, reagowania na zgłoszenia i realnego wsparcia osób doświadczających przemocy.

Ponadto pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności cywilnej, jeżeli firma skutecznie realizowała swoje obowiązki prewencyjne, a mobbing nie pochodził od przełożonego. W takich sytuacjach pracownik będzie mógł jednak dochodzić zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy.

Nowelizacja zajęła się również definicją dyskryminacji

W noweli doprecyzowano również przepisy dotyczące dyskryminacji. Zgodnie z propozycją jej przejawem będą również sytuacje, w których pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w ustawie był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Do przejawów dyskryminacji należeć będzie każde działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, a także każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Jak doprecyzowano – na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie).

Według zmian osoba, wobec której pracodawca naruszy zasady równego traktowania w zatrudnieniu i jednakowego wynagradzania za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, otrzyma prawo do zadośćuczynienia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracownik, który skorzysta ze swoich uprawnień w sprawie naruszenia przepisów prawa pracy, nie będzie mógł z tego powodu doświadczyć negatywnych konsekwencji. Przepisy te obejmują również pracownika, który w jakiejkolwiek formie udzieli wsparcia poszkodowanemu.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Z kolei pracodawcy będą mieli 6-miesięczne vacatio legis na wypracowanie i wdrożenie standardów i polityki antymobbingowej.

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Źródło: PAP
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kodeks pracyprezydentKarol Nawrocki

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