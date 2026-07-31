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Koniec głośnego procesu ws. zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Po ośmiu latach sąd ogłosił wyrok

sąd rozprawa prawo biegły
Koniec głośnego procesu ws. zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan. Wyrok zapadł po 8 latachShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
wczoraj, 10:23

Sąd Okręgowy w Rzeszowie uniewinnił w piątek wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa w 1998 r. Iwony Cygan. Wyrok nie jest prawomocny.

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Ogłoszenie wyroku odbyło się w piątek przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie, po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan w 1998 r. w Szczucinie (woj. małopolskie). Proces trwał osiem lat. Rozpoczął się w czerwcu 2018 r.

Koniec głośnego procesu. Na ławie oskarżonych aż 17 osób

Oskarżonych w tej sprawie zostało 17 osób, w tym 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym jest Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec Józef K. odpowiada za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej - Renata G.-D., której zarzucono utrudnianie postępowania karnego i składanie fałszywych zeznań.

14 funkcjonariuszom policji (emerytowanym już i byłym) prokurator zarzucił nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz poplecznictwo, czyli utrudnianie postępowania karnego.

Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów.

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Źródło: PAP
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