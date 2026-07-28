Tysiące Polaków może ubiegać się o świadczenie wspierające z ZUS. Minimalna kwota przelewu to aż 791,40 zł co miesiąc. Choć do zgarnięcia są nawet 4352 zł, kluczowa zmiana dotyczy osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Aby pieniądze trafiły na konto, trzeba jednak spełnić jeden twardy warunek i nie chodzi tu wcale o dochody.
Obniżony próg. Tysiące osób wreszcie z prawem do pieniędzy
Próg punktowy kwalifikujący do uzyskania świadczenia wspierającego został obniżony do minimalnego poziomu 70 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Decyzja ta może zmienić sytuację tysięcy obywateli, dla których wcześniejsze, bardziej rygorystyczne limity punktowe (wynoszące odpowiednio 87–100 pkt w pierwszym etapie oraz 78–86 pkt w drugim) stanowiły barierę nie do przebycia.
Obniżenie kryterium do pułapu 70 punktów sprawia, że system oceny wreszcie uwzględnia specyfikę funkcjonowania osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Ponad miliony osób z niepełnosprawnościami w tzw. luce systemowej. Czy należysz do tej grupy?
Orzeczenia o umiarkowanym stopniu stanowią około 40% wszystkich wydawanych w Polsce dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. Jest to najliczniejsza grupa w całym systemie orzecznictwa. Dotychczasowa struktura wsparcia sprawiała jednak, że osoby te, mimo realnych barier funkcjonalnych, znajdowały się w tzw. luce systemowej. Z jednej strony posiadały zbyt wysoki poziom sprawności, żeby uzyskać najwyższe punkty w skali wsparcia, a z drugiej - jednocześnie zbyt niski, aby radzić sobie na rynku bez jakichkolwiek środków rekompensujących dodatkowe koszty życia.
Zero kryterium dochodowego. Pieniądze z ZUS i tak wpłyną
Jedną z najważniejszych zalet świadczenia wspierającego jest brak jakichkolwiek obostrzeń w zakresie zarobków - kryterium dochodowe nie istnieje. Oznacza to, że osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pomimo ograniczeń zdrowotnych pracują zawodowo, zachowują pełne prawo do tej formy pomocy.
Od 791 zł do 4352 zł miesięcznie. Sprawdź, ile wypłaca ZUS [TABELA]
Kwota świadczenia wspierającego powiązana jest z wysokością renty socjalnej. Ta po marcowej waloryzacji wynosi 1978,49 zł brutto. Na podstawie tej wartości ustala się 6 przedziałów punktowych, które bezpośrednio przekładają się na wysokość przyznawanej wypłaty:
- 95–100 punktów: 220% renty socjalnej, co daje kwotę 4352,70 zł miesięcznie.
- 90–94 punkty: 180% renty socjalnej, co daje kwotę 3561,30 zł miesięcznie.
- 85–89 punktów: 120% renty socjalnej, co daje kwotę 2374,20 zł miesięcznie.
- 80–84 punkty: 80% renty socjalnej, co daje kwotę 1582,80 zł miesięcznie.
- 75–79 punktów: 60% renty socjalnej, co daje kwotę 1187,10 zł miesięcznie.
- 70–74 punkty: 40% renty socjalnej, co daje kwotę 791,40 zł miesięcznie.
Tabela stawek świadczenia wspierającego w 2026 r.
Przedział punktowy
Wskaźnik procentowy renty socjalnej
Kwota miesięczna świadczenia brutto/netto (zł)
70-74 pkt
40% renty socjalnej
791,40 zł
75-79 pkt
60% renty socjalnej
1187,10 zł
80-84 pkt
80% renty socjalnej
1582,80 zł
85 – 89 pkt
120% renty socjalnej
2374,20 zł
90 – 94 pkt
180% renty socjalnej
3561,30 zł
95-100 pkt
220% renty socjalnej
4352,70 zł
Jak zdobyć świadczenie wspierające krok po kroku?
Uwaga! Uzyskanie świadczenia wspierającego wymusza na wnioskodawcy przebrnięcie przez dwustopniową procedurę. Z pominięciem pierwszego etapu złożenie wniosku o wypłatę środków w organie rentowym jest niemożliwe.
Krok 1: Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (WZON)
Pierwszym etapem ubiegania się o świadczenie wspierające jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Do wniosku należy dołączyć ważną kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kwestionariusz Samooceny Niepełnosprawności.
Ocena punktowa dokonywana jest przez specjalistyczny zespół orzekający w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub w siedzibie zespołu. Skala oceny bazuje na standardach Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) i obejmuje 32 obszary codziennego funkcjonowania (m.in. poruszanie się, przemieszczanie, ubieranie, spożywanie posiłków, korzystanie z toalety, zarządzanie finansami, przyjmowanie leków czy nawiązywanie relacji społecznych).
W każdym z 32 obszarów skład orzekający przydziela punkty, oceniając rodzaj wsparcia (od nadzoru, przez pomoc częściową, po całkowite wyręczanie) oraz częstotliwość jego udzielania. Ostateczny wynik jest wyliczany przy zastosowaniu matematycznego wzoru wagowego.
Krok 2: Wniosek o wypłatę świadczenia do ZUS
Dopiero po uzyskaniu decyzji z WZON, w której ustalony poziom potrzeby wsparcia wynosi minimum 70 punktów, wnioskodawca przechodzi do drugiego etapu – złożenia wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Cały proces odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski o wypłatę świadczenia wspierającego (formularz SW-1) można składać za pośrednictwem następujących kanałów cyfrowych:
- Platforma PUE ZUS / eZUS (elektroniczny portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych);
- Portal informacyjno-usługowy Emp@tia (prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej);
- Systemy bankowości elektronicznej wyznaczonych banków komercyjnych i spółdzielczych.
Podsumowanie kluczowych faktów dla osób z umiarkowanym stopniem (2026 r.)
- Minimalny próg punktowy: 70 punktów uzyskiwanych na podstawie wywiadu WZON.
- Zakres kwotowy od marca 2026 r.: od 791,40 zł (70-74 pkt) do 4352,70 zł (95-100 pkt).
- Brak kryterium dochodowego: Wynagrodzenie i majątek nie mają wpływu na prawo do wypłaty.
- Łączenie z pracą: Osoba niepełnosprawna może pracować na rynku otwartym i pobierać świadczenie.
- Forma składania wniosków do ZUS: Wyłącznie elektroniczna (eZUS, Emp@tia, bankowość).
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