Gazeta Prawna
Kraj

Pocisk manewrujący Ch-101 z Rosji spadł na Polskę. Olbrzymi huk i krater na Lubelszczyźnie

Krater
Krater w miejscu zderzenia pocisku z Rosji z ziemiąGazetaPrawna.pl / Onet
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 10:09

Mieszkańcy Lubelszczyzny przeżyli chwile grozy w czwartkową noc przez potężną eksplozję, gdy na polu w Tarnawie-Kolonii rozbił się niezidentyfikowany obiekt wojskowy. Przedstawiciele ukraińskich władz wskazują na rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, natomiast polskie służby i prokuratura prowadzą intensywne badanie miejsca zdarzenia.

Skrót artykułu

Eksplozja w Tarnawie-Kolonii i reakcja służb na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

W miejscowości Tarnawa-Kolonia (woj. lubelskie) doszło do groźnego zdarzenia z udziałem obiektu, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Na miejscu wybuchu powstał krater o średnicy około 10 metrów. Świadkowie zgłaszali odgłos niskiego przelotu oraz głośny huk, który wywołał natychmiastową reakcję lokalnych mieszkańców.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie podjęła już czynności śledcze, korzystając z pomocy biegłych sądowych. Teren został uprzednio przeszukany i zabezpieczony pod kątem ewentualnego skażenia radiacyjnego oraz obecności materiałów wybuchowych. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3. „10 razy więcej rakiet w razie wojny”
Zobacz także
Polska przekazała Ukrainie pociski PAC-3. „10 razy więcej rakiet w razie wojny”

Kluczowe ustalenia i przebieg wydarzeń w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej

Zdarzenie wywołało natychmiastową reakcję Sił Zbrojnych RP oraz rządu. Jak zapewnia szef BBN Bartosz Grodecki w serwisie X, prezydent Karol Nawrocki pozostaje w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem oraz ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem. Równocześnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami.

  • Godzina zdarzenia: Wybuch nastąpił dokładnie o 3:47 nad ranem.
  • Aktywacja lotnictwa: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało parę dyżurną myśliwców F-16 w celu przechwycenia i identyfikacji celu.
  • Liczba obiektów: Zapisy radarowe wskazują na naruszenie przestrzeni przez pojedynczy obiekt.
  • Pojawienie się syren: W wielu miejscowościach regionu aktywowano syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród obywateli.
Syreny alarmowe i poderwane F-16. Premier ujawnia, jaki obiekt spadł na Lubelszczyźnie
Zobacz także
Syreny alarmowe i poderwane F-16. Premier ujawnia, jaki obiekt spadł na Lubelszczyźnie

Działania władz państwowych i kwestia weryfikacji danych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zasugerowało, że incydent był efektem zmasowanego ataku rakietowego Rosji, a odpalona rakieta Ch-101 przekroczyła granicę państwową w okolicach Hrubieszowa. Polskie organy apelują jednak o zachowanie spokoju i wstrzemięźliwość przed wyciąganiem pochopnych wniosków.

Co to oznacza dla mieszkańców regionu?

Mieszkańcy powiatów przygranicznych muszą liczyć się z wzmożoną obecnością patroli policji, Straży Granicznej oraz wojska. Rejon zdarzenia w okolicach krateru pozostaje zamknięty dla osób postronnych na czas zbierania materiału dowodowego. Ze względu na brak skażeń czy niewybuchów, nie zarządzono ewakuacji okolicznych miejscowości. Apeluje się o sprawdzanie alertów RCB oraz oficjalnych serwisów rządowych, unikając niesprawdzonych doniesień w mediach społecznościowych.

Rosja może testować Polskę i NATO. Sikorski: Kreml mógł zmienić plany po ostrzeżeniach
Zobacz także
Rosja może testować Polskę i NATO. Sikorski: Kreml mógł zmienić plany po ostrzeżeniach
Autopromocja
CRU_21_98_460.png
Jakie błędy popełniają jednostki i jak ich unikać?Szkolenie online: Praktyczne aspekty po wdrożeniuSprawdź
Źródło: gazetaprawna.pl
Autopromocja
381536mega.png
381439mega.png
381542mega.png

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Rosjaprzestrzeń powietrznapocisk

Powiązane

Donald Tusk
KrajSyreny alarmowe i poderwane F-16. Premier ujawnia, jaki obiekt spadł na Lubelszczyźnie
Poseł Wojciech Król podczas konferencji prasowej śląskiej PO w 2022 r.
Prawo karnePoseł KO straci immunitet? Prokuratura europejska kontra Sejm
premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
KrajPremier o prawdopodobnym rosyjskim pocisku w Lubelskiem. "Byliśmy gotowi do zestrzelenia"

Najważniejsze

premier Donald Tusk i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
KrajPremier o prawdopodobnym rosyjskim pocisku w Lubelskiem. "Byliśmy gotowi do zestrzelenia"
Strajk Polaków w Jamestown
KrajPierwszy strajk w historii Ameryki wygrali Polacy, dokładnie 407 lat temu. Poszło o prawa wyborcze i wykluczenie z prawa
Koniec ery budowy autostrad. Ale jest haczyk. Drogowcy mają plan
Koniec ery budowy autostrad. Ale jest haczyk. Drogowcy mają plan
Close,Up,Hand,Of,Businesswoman,Using,A,Calculator,To,Calculate
KrajPensje wszystkich pracowników będą liczone po nowemu. Nadchodzą rewolucyjne zmiany w wynagrodzeniach
Na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny. Jak rozpoznać sygnały alarmowe w Polsce?
KrajNa Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny. Jak rozpoznać sygnały alarmowe w Polsce?
Seniorka trzyma w dłoni portfel z pieniędzmi
KrajMasz ukończone 60 lat? Zobacz, jak zaoszczędzić nawet kilkaset złotych miesięcznie dzięki jednej karcie
Brelok w kształcie domku
FirmaNajem krótkoterminowy z nowymi ograniczeniami? Ruszyła giełda poprawek
biurko, na którym leżą papiery i tors lekarza w białym kitlu ze stetoskopem na szyi
ZdrowieCentralna e-rejestracja się rozrasta