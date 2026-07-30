Mieszkańcy Lubelszczyzny przeżyli chwile grozy w czwartkową noc przez potężną eksplozję, gdy na polu w Tarnawie-Kolonii rozbił się niezidentyfikowany obiekt wojskowy. Przedstawiciele ukraińskich władz wskazują na rosyjski pocisk manewrujący Ch-101, natomiast polskie służby i prokuratura prowadzą intensywne badanie miejsca zdarzenia.
Eksplozja w Tarnawie-Kolonii i reakcja służb na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej
W miejscowości Tarnawa-Kolonia (woj. lubelskie) doszło do groźnego zdarzenia z udziałem obiektu, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. Na miejscu wybuchu powstał krater o średnicy około 10 metrów. Świadkowie zgłaszali odgłos niskiego przelotu oraz głośny huk, który wywołał natychmiastową reakcję lokalnych mieszkańców.
Prokuratura Okręgowa w Lublinie podjęła już czynności śledcze, korzystając z pomocy biegłych sądowych. Teren został uprzednio przeszukany i zabezpieczony pod kątem ewentualnego skażenia radiacyjnego oraz obecności materiałów wybuchowych. Zgodnie z oficjalnymi doniesieniami nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.
Kluczowe ustalenia i przebieg wydarzeń w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej
Zdarzenie wywołało natychmiastową reakcję Sił Zbrojnych RP oraz rządu. Jak zapewnia szef BBN Bartosz Grodecki w serwisie X, prezydent Karol Nawrocki pozostaje w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem oraz ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem–Kamyszem. Równocześnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z właściwymi dowództwami Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowanymi służbami.
- Godzina zdarzenia: Wybuch nastąpił dokładnie o 3:47 nad ranem.
- Aktywacja lotnictwa: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poderwało parę dyżurną myśliwców F-16 w celu przechwycenia i identyfikacji celu.
- Liczba obiektów: Zapisy radarowe wskazują na naruszenie przestrzeni przez pojedynczy obiekt.
- Pojawienie się syren: W wielu miejscowościach regionu aktywowano syreny alarmowe, co wywołało niepokój wśród obywateli.
Działania władz państwowych i kwestia weryfikacji danych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zasugerowało, że incydent był efektem zmasowanego ataku rakietowego Rosji, a odpalona rakieta Ch-101 przekroczyła granicę państwową w okolicach Hrubieszowa. Polskie organy apelują jednak o zachowanie spokoju i wstrzemięźliwość przed wyciąganiem pochopnych wniosków.
Co to oznacza dla mieszkańców regionu?
Mieszkańcy powiatów przygranicznych muszą liczyć się z wzmożoną obecnością patroli policji, Straży Granicznej oraz wojska. Rejon zdarzenia w okolicach krateru pozostaje zamknięty dla osób postronnych na czas zbierania materiału dowodowego. Ze względu na brak skażeń czy niewybuchów, nie zarządzono ewakuacji okolicznych miejscowości. Apeluje się o sprawdzanie alertów RCB oraz oficjalnych serwisów rządowych, unikając niesprawdzonych doniesień w mediach społecznościowych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu