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Harmonogram roku szkolnego 2026/2027 opublikowany. MEN podaje kluczowe daty dla uczniów

Dzieci z nauczycielką w klasie
MEN przedstawiło kluczowe daty w roku szkolnym 2026/2027.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 12:42

MEN przedstawiło oficjalny kalendarz zajęć dydaktycznych oraz przerw od nauki na rok szkolny 2026/2027, który zacznie obowiązywać od 1 września 2026 roku. Regulacja dotyczy wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, precyzując terminy przerw świątecznych, ferii zimowych oraz wakacji letnich.

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MEN przedstawia oficjalny kalendarz przerw w nauce na rok szkolny 2026/2027

Nowy harmonogram Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) ustala dokładne ramy czasowe dla nauki oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Główne terminy przerw szkolnych kształtują się następująco:

  • Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia 2026 r.
  • Wiosenna przerwa świąteczna: od 25 do 30 marca 2027 r.
  • Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2027 r.
  • Wakacje letnie: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 r.
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Podział ferii zimowych 2027 na województwa

Wyznaczono trzy tury zimowego odpoczynku, co ma na celu rozłożenie ruchu turystycznego w Polsce. Terminy ferii zimowych w 2027 roku z podziałem na województwa prezentują się następująco:

  • 18 stycznia – 31 stycznia 2027 r.: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie.
  • 1 lutego – 14 lutego 2027 r.: lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie.
  • 15 lutego – 28 lutego 2027 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.
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Przesunięcie wakacji uczniów ze względu na upały – stanowisko resortu

Warto przypomnieć, że pojawiały się postulaty dotyczące zmiany terminu wakacji na okres od połowy czerwca do połowy sierpnia, co uzasadniano wysokimi temperaturami w salach lekcyjnych. Resort edukacji podjął decyzję w tej sprawie i odrzucił jednak propozycje, utrzymując dotychczasowy model.

W wypowiedzi dla portalu „Wprost” wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer wskazała, że ministerstwo nie planuje na ten moment żadnych zmian. Dlaczego? Zdaniem wiceszefowej resortu rok szkolny w Polsce nie jest długi, bo przerw jest sporo. Wynikają one ze świąt, które mają stałe daty, albo świąt kościelnych, które są ruchome. Zgodnie z argumentacją resortu zmiana terminu letniego wypoczynku nie rozwiązałaby problemu upałów, ponieważ domowa infrastruktura również często nie jest wyposażona w systemy klimatyzacyjne.

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Praktyczne skutki dla organizacji wypoczynku uczniów

Stosowanie zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego wymusza na opiekunach prawnych dostosowanie planów wyjazdowych do odgórnych ram. O czym pamiętać?

  • Planowanie urlopu zimowego: Opiekunowie dzieci z województwa mazowieckiego muszą zaplanować wypoczynek w terminie 1–14 lutego 2027 r., gdyż nieobecność ucznia, poza tym przedziałem wymaga formalnego usprawiedliwienia.
  • Długi weekend grudniowy: Dni wolne od zajęć obejmują bezprzerwowy okres od 23 do 31 grudnia, co eliminuje konieczność składania wniosków o dodatkowe zwolnienia z lekcji w dniach międzyświętecznych.
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Źródło: gazetaprawna.pl
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