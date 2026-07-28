MEN przedstawia oficjalny kalendarz przerw w nauce na rok szkolny 2026/2027

Nowy harmonogram Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) ustala dokładne ramy czasowe dla nauki oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Główne terminy przerw szkolnych kształtują się następująco:

Zimowa przerwa świąteczna: od 23 do 31 grudnia 2026 r.

od 23 do 31 grudnia 2026 r. Wiosenna przerwa świąteczna: od 25 do 30 marca 2027 r.

od 25 do 30 marca 2027 r. Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2027 r.

25 czerwca 2027 r. Wakacje letnie: od 26 czerwca do 31 sierpnia 2027 r.

Podział ferii zimowych 2027 na województwa

Wyznaczono trzy tury zimowego odpoczynku, co ma na celu rozłożenie ruchu turystycznego w Polsce. Terminy ferii zimowych w 2027 roku z podziałem na województwa prezentują się następująco:

18 stycznia – 31 stycznia 2027 r.: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie.

dolnośląskie, łódzkie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, śląskie. 1 lutego – 14 lutego 2027 r.: lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie.

lubelskie, mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie. 15 lutego – 28 lutego 2027 r.: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie.

Przesunięcie wakacji uczniów ze względu na upały – stanowisko resortu

Warto przypomnieć, że pojawiały się postulaty dotyczące zmiany terminu wakacji na okres od połowy czerwca do połowy sierpnia, co uzasadniano wysokimi temperaturami w salach lekcyjnych. Resort edukacji podjął decyzję w tej sprawie i odrzucił jednak propozycje, utrzymując dotychczasowy model.

W wypowiedzi dla portalu „Wprost” wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer wskazała, że ministerstwo nie planuje na ten moment żadnych zmian. Dlaczego? Zdaniem wiceszefowej resortu rok szkolny w Polsce nie jest długi, bo przerw jest sporo. Wynikają one ze świąt, które mają stałe daty, albo świąt kościelnych, które są ruchome. Zgodnie z argumentacją resortu zmiana terminu letniego wypoczynku nie rozwiązałaby problemu upałów, ponieważ domowa infrastruktura również często nie jest wyposażona w systemy klimatyzacyjne.

Praktyczne skutki dla organizacji wypoczynku uczniów

Stosowanie zasad wynikających z rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego wymusza na opiekunach prawnych dostosowanie planów wyjazdowych do odgórnych ram. O czym pamiętać?