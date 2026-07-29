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Karta Dużej Rodziny w 2026 roku: te korzyści zaskoczą Polaków

Kobieta i mężczyzna z trójką dzieci wrzucają monety do świnki skarbonki. Obok w ramce Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny gwarantuje nie tylko zniżki nu partnerów, ale również szereg innych przywilejów.Shutterstock
Justyna Klupa
Justyna KlupaDziennikarka serwisu GazetaPrawna.pl
dzisiaj, 13:46

Ustawowy system wsparcia dla rodzin wielodzietnych gwarantuje dożywotnie uprawnienia dla rodziców oraz czasowe zniżki dla uczących się dzieci. Prawo do ulg i przywilejów przysługuje osobom z co najmniej trojgiem dzieci, bez względu na dochód czy wiek potomków w momencie ubiegania się o świadczenie przez rodziców. Sprawdź, co daje Karta Dużej Rodziny.

Skrót artykułu

W skrócie:

  • Posiadacze KDR otrzymają zwrot podatku PIT w zaledwie 30 dni.
  • W przypadku utraty pracy prawo do zasiłku zostaje wydłużone ze 180 do 365 dni.
  • Wniosek można złożyć stacjonarnie lub bez wychodzenia z domu przez portal Emp@tia.

Kto posiada prawo do ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny?

Prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Dotyczy to również rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Przepisy nie uzależniają przyznania uprawnień od wysokości dochodu ani od aktualnego wieku dorosłych dzieci.

Kluczowe wymogi oraz czas trwania uprawnień:

  • Rodzice i małżonkowie rodziców:prawo do karty bezterminowo (pod warunkiem niepozbawienia władzy rodzicielskiej).
  • Dzieci do 18. roku życia: prawo do karty bez dodatkowych warunków.
  • Dzieci do 25. roku życia: kontynuowanie nauki w szkole lub na uczelni wyższej.
  • Dzieci z niepełnosprawnościami: bez ograniczeń wiekowych (orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
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Karta Dużej Rodziny w strukturze rodziny patchworkowej

Przepisy regulują sytuację prawną w tzw. rodzinach patchworkowych.Prawo do zniżek przysługuje małżonkowi rodzica, nawet jeśli nie jest on biologicznym ojcem lub matką wszystkich dzieci. Decyduje łączna liczba dzieci pozostających pod opieką obojga partnerów.

Przykład:

Partnerzy tworzą małżeństwo. Pierwszy z małżonków ma dwoje dzieci z poprzedniego związku, a drugi jedno dziecko. Choć żaden z nich indywidualnie nie wychował trojga dzieci, łączna liczba dzieci w nowym małżeństwie wynosi troje. W takim układzie prawnym oboje małżonkowie oraz dzieci otrzymują prawo do Karty Dużej Rodziny.Miejsce zamieszkania członków rodziny nie wpływa na możliwość ubiegania się o dokumenty. Gdy członkowie rodziny zamieszkują w różnych miejscowościach, wnioski składa się w urzędach właściwych dla miejsca zamieszkania każdego z nich.

Katalog ulg, zwolnień opłat i partnerzy programu

Program obejmuje instytucje państwowe oraz podmioty komercyjne. Gdzie można dostać zniżki z Kartą Dużej Rodziny?

  • Opłaty urzędowe i transport: tańszy paszport, zniżki na przejazdy kolejowe (PKP Intercity, POLREGIO), bilety lotnicze (PLL LOT).
  • Zakupy codzienne:rabaty na stacjach paliw (Orlen, Shell, Circle K), zniżki w hipermarketach i dyskontach (Lidl, Carrefour, Auchan) oraz sklepach branżowych (Coccodrillo, Martes Sport, Świat Książki).
  • Usługi finansowe i ubezpieczenia: preferencyjne ubezpieczenia komunikacyjne (OC/AC/NNW w Link4).
  • Edukacja i rekreacja:darmowy wstęp do parków narodowych oraz upusty w placówkach medycznych, sportowych i kulturalnych.

Gdzie oszczędzisz najwięcej z Kartą Dużej Rodziny? (TOP zniżki)

Partner

Wysokość zniżki

Uwagi

Auchan

5%

Dostępna z kontem Skarbonka

Helios

20%

Nie dotyczy wtorków

Lidl

10%

Dotyczy wybranych produktów

LuxMed

10%

Brak dodatkowych warunków

Martes Sport

10%

Nie dotyczy produktów z wyprzedaży

OSA Osłony Okienne

5%

Zniżka na materiał i montaż

Play

Zależna od taryfy

Zniżki na wybrane taryfy

PZU

10%

Ubezpieczenie PZU Wojażer oraz PZU Dom

Qusybaby

10%

Brak dodatkowych warunków

Vision Express

20%

Brak dodatkowych warunków

Rewolucja w zasiłkach: Rok stabilizacji z Kartą Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przestała być jedynie narzędziem zapewniającym zniżki komercyjne, a stała się istotnym elementem państwowej osłony socjalnej i wsparcia na rynku pracy. Działa jako mechanizm ochronny w przypadku utraty zatrudnienia przez rodzica.

Kluczowe ułatwienia na rynku pracy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

  1. Dłuższy zasiłek dla bezrobotnych: Standardowy okres pobierania świadczenia wynosi 180 dni. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny został on wydłużony do 365 dni, co zapewnia pełny rok stabilizacji finansowej w okresie poszukiwania nowej ścieżki zawodowej.
  2. Bon szkoleniowy „od ręki”: Rodzice wielodzietni zyskali priorytet w dostępie do państwowych szkoleń, co pozwala na sprawne przekwalifikowanie się i szybszy powrót do aktywności zawodowej.
  3. Priorytetowe poradnictwo: Bezpośredni dostęp do doradców zawodowych wspierających proces dopasowania ofert pracy do indywidualnych możliwości opiekuna.
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Wysokość zasiłku dla bezrobotnych – staż pracy i kwoty

Wysokość wypłat zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od łącznego stażu pracy (okresów odprowadzania składek). Ile wynosi?

  • 80% zasiłku podstawowego – staż pracy poniżej 5 lat.
  • 100% zasiłku podstawowego – staż pracy od 5 do 20 lat.
  • 120% zasiłku podstawowego – staż pracy powyżej 20 lat.

Tabela wypłat zasiłku dla bezrobotnych:

Staż pracy

Wysokość zasiłku przez pierwsze 3 miesiące

Wysokość świadczenia po 3 miesiącach

Do 5 lat (80%)

1427,20zł brutto (1299zł netto)

1120,80 zł brutto (1020 zł netto)

Od 5 do 20 lat (100%)

1783,90 zł brutto (1623 zł netto)

1400,90zł brutto (1275 zł netto)

Powyżej 20 lat (120%)

2140,68 zł brutto (1948zł netto)

1681,08zł brutto (1530 zł netto)

Szybszy zwrot podatku PIT dla posiadaczy KDR

Posiadacze Karty Dużej Rodziny korzystają ze specjalnego przywileju podatkowego. Przysługuje im prawo do preferencyjnego, skróconego terminu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Zasady szybszego zwrotu PIT z Kartą Dużej Rodziny:

  • Czas oczekiwania: urząd skarbowy ma maksymalnie 30 dni na przekazanie środków na konto.
  • Warunek konieczny: zrobienie rozliczenia online (e-deklaracja / Twój e-PIT) i zaznaczenie w odpowiednim polu formularza informacji o posiadaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.
  • Początek biegu terminu: czas 30 dni jest liczony od dnia prawidłowego złożenia deklaracji drogą elektroniczną.
  • Porównanie ze standardowym terminem: przy rozliczeniu elektronicznym bez KDR urzędy mają do 45 dni na zwrot, natomiast przy tradycyjnych deklaracjach papierowych czas ten wynosi aż do 3 miesięcy.
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Jak i gdzie złożyć wniosek o wydanie KDR i cieszyć się ze zniżek?

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny można złożyć na dwa sposoby. Jakie?

  1. W formie papierowej: w urzędzie gminy / miasta właściwym dla miejsca zamieszkania lub w ośrodku pomocy społecznej (OPS/MOPS).
  2. W formie elektronicznej: przez platformę Emp@tia (wymagany Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany).

Formularz pozwala wybrać postać karty: tradycyjną (plastikową), cyfrową (w aplikacji mObywatel) lub obie formy jednocześnie.

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Źródło: gazetaprawna.pl
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