Prace nad nową tożsamością Škoda Group weszły w etap projektowy. Czeska grupa wybrała agencję Dynamo design, która będzie odpowiadała za opracowanie koncepcji marki, identyfikacji wizualnej oraz zasad jej stopniowego wdrażania we wszystkich spółkach. W procesie uczestniczyć będzie również agencja Name & Fame, której powierzono przygotowanie nowej nazwy.

Nie oznacza to, że dotychczasowe oznaczenia znikną natychmiast z pociągów, tramwajów, trolejbusów, zakładów produkcyjnych czy materiałów handlowych. Škoda Group będzie posługiwała się obecną marką jeszcze przez blisko trzy lata. Nowa nazwa i identyfikacja mają zostać oficjalnie przedstawione we wrześniu 2028 r. podczas targów InnoTrans w Berlinie, jednej z najważniejszych światowych imprez branży transportu szynowego.

Pełne przejście na nową markę ma nastąpić najpóźniej do końca czerwca 2029 r. Konieczna będzie wymiana oznaczeń na budynkach, dokumentach, stronach internetowych, materiałach promocyjnych i pojazdach. Zmiany obejmą całą grupę, dlatego trzyletni harmonogram pozwoli przeprowadzić operację stopniowo, bez zakłócania produkcji i realizacji zamówień.

Nowa nazwa Škoda Group pozostaje tajemnicą

Ani docelowa nazwa, ani projekt nowego logo nie zostały dotychczas ujawnione. Wiadomo jedynie, że powstająca identyfikacja ma nawiązywać do czeskiej tradycji przemysłowej, a zarazem odpowiadać międzynarodowej skali działalności grupy. Przedsiębiorstwo chce zachować ciągłość wizerunkową, ale jednocześnie odróżnić się od producenta samochodów z Mladá Boleslav.

Prezes Škoda Group Petr Novotný podkreślił, że zmiana nazwy nie oznacza odejścia od kompetencji technicznych, standardów jakości ani dotychczasowego profilu działalności. Nowa marka ma zostać zbudowana na przemysłowym dorobku grupy i przygotować ją do dalszej ekspansji na europejskich rynkach transportu publicznego.

Data zakończenia rebrandingu nie jest przypadkowa. W 2029 r. minie 170 lat od utworzenia zakładów przemysłowych w Pilźnie, od których Škoda Group wywodzi swoją historię. Początki przedsiębiorstwa sięgają 1859 r. Fabrykę rozwijał później inżynier Emil Škoda, a jej działalność stopniowo rozszerzała się m.in. na produkcję lokomotyw, maszyn, urządzeń energetycznych i środków transportu.

Škoda Auto zachowa nazwę i znak uskrzydlonej strzały

Rebranding nie dotyczy Škoda Auto, czyli producenta samochodów osobowych: Fabia, Octavia, Superb, Kodiaq czy Elroq. Kierowcy nie muszą zatem spodziewać się zmiany nazwy swoich aut, oznaczeń w salonach ani symboli stosowanych na nowych modelach.

Škoda Group i Škoda Auto są obecnie odrębnymi przedsiębiorstwami, mają innych właścicieli i działają w różnych segmentach rynku. Pierwsza z firm produkuje przede wszystkim pojazdy transportu publicznego. Druga należy do Volkswagen Group i koncentruje się na samochodach osobowych.

Źródłem częstych nieporozumień jest wspólna historia. Zakłady Škoda z Pilzna przejęły w 1925 r. przedsiębiorstwo Laurin & Klement z Mladá Boleslav. Od tego momentu produkowane tam samochody zaczęły być sprzedawane pod marką Škoda i otrzymały znak uskrzydlonej strzały. Po przemianach ustrojowych sektor motoryzacyjny został jednak oddzielony od pozostałych zakładów przemysłowych.

Volkswagen Group przejął pierwsze 31 proc. udziałów w Škoda Auto w kwietniu 1991 r. Następnie stopniowo zwiększał zaangażowanie, aż 30 maja 2000 r. został jedynym właścicielem spółki. Škoda Group, skupiona wokół Škoda Transportation, została natomiast w 2018 r. przejęta przez czeską grupę inwestycyjną PPF.

Umowa dotycząca marki Škoda i uskrzydlonej strzały

Bezpośrednią podstawą obecnej operacji jest porozumienie zawarte w 2022 r. przez PPF Group i Škoda Auto. Jego celem było zakończenie sporów dotyczących praw do marki oraz ograniczenie pomyłek pomiędzy producentem samochodów a przedsiębiorstwem wytwarzającym pojazdy szynowe.

Na mocy umowy Škoda Group może korzystać z nazwy Škoda oraz znaku uskrzydlonej strzały do 2029 r. Po zakończeniu okresu przejściowego prawa do tych oznaczeń mają być wykorzystywane wyłącznie przez Škoda Auto. Warunków finansowych transakcji nie ujawniono.

Znak uskrzydlonej strzały został po raz pierwszy zarejestrowany w Pilźnie 15 grudnia 1923 r. Początkowo pojawiał się m.in. na lokomotywach, a od 1925 r., po połączeniu zakładów z Laurin & Klement, również na samochodach. Po ponad stu latach wspólnego wykorzystywania symbolu obie części dawnego przemysłowego koncernu zostaną więc ostatecznie rozdzielone także pod względem wizerunkowym.

Škoda Group pozostanie producentem pojazdów transportu publicznego

Zmiana nazwy nie wpłynie na przedmiot działalności przedsiębiorstwa ani na obowiązujące kontrakty. Škoda Group pozostanie producentem tramwajów, trolejbusów, elektrycznych zespołów trakcyjnych, pociągów metra, komponentów napędowych oraz cyfrowych systemów sterowania i bezpieczeństwa.

Grupa zatrudnia około 10 tys. pracowników i posiada zakłady produkcyjne oraz centra technologiczne w Czechach, Finlandii i Turcji. W 2024 r. osiągnęła przychody na poziomie około 1,36 mld euro. Wartość nowych zamówień wzrosła wówczas o 74 proc., do 1,7 mld euro, a portfel zakontraktowanych prac przekroczył 3,4 mld euro.

Przedsiębiorstwo wyprodukowało w ciągu roku 432 pojazdy, w tym pociągi, tramwaje i trolejbusy, a także blisko 3 tys. silników, kontenerów trakcyjnych oraz innych podzespołów. Dane te pokazują, że rebranding dotyczy jednego z największych europejskich przedsiębiorstw działających na rynku transportu publicznego, a nie niewielkiej spółki wykorzystującej historyczną nazwę.

Pociągi Škoda Varsovia w metrze warszawskim

Działalność Škoda Group jest widoczna również w Polsce. Najważniejszym kontraktem przedsiębiorstwa na naszym rynku była dostawa pociągów Škoda Varsovia dla Metra Warszawskiego. Umowa obejmowała produkcję 37 sześciowagonowych składów z możliwością zamówienia kolejnych ośmiu.

Pociągi powstawały w zakładach w Ostrawie i Pilźnie. W Ostrawie produkowano aluminiowe pudła wagonów, natomiast w Pilźnie odbywały się montaż końcowy i uruchamianie pojazdów. Każdy skład ma około 119 m długości, przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach, miejsca na wózki dziecięce i rowery, monitoring oraz system hamowania z odzyskiwaniem energii.

W Polsce eksploatowane są także tramwaje Škoda, m.in. we Wrocławiu. Grupa dostarcza ponadto rozwiązania trakcyjne dla trolejbusów i autobusów elektrycznych. Produkty te będą nadal rozwijane i serwisowane, lecz w przyszłości mają występować już pod nową, nieujawnioną dotąd nazwą.

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