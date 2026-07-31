Nowy kredyt mieszkaniowy na SIM, TBS i spółdzielnię. Rząd chce zlikwidować barierę wysokiej partycypacji

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt nowelizacji ustawy o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym i Bezpiecznym Kredycie 2 proc. (UD441). Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności mieszkań z segmentu społecznego i spółdzielczego dla gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach.

Obecnie osoby zainteresowane lokalami oferowanymi przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM), Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) czy spółdzielnie mieszkaniowe muszą często wnieść od około 15 do nawet 30 proc. wartości lokalu lub kosztów jego budowy. Dla wielu rodzin jest to bariera nie do pokonania. Rząd chce ją zlikwidować poprzez rozszerzenie możliwości korzystania z Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego, którego gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

W praktyce przy mieszkaniu wartym 500 tys. zł oznacza to konieczność wniesienia od około 75 tys. do nawet 150 tys. zł. Dla wielu rodzin właśnie ten wydatek jest największą przeszkodą w uzyskaniu mieszkania.

Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy także na partycypację w SIM i TBS. Co będzie można sfinansować?

Najważniejszą zmianą będzie możliwość uzyskania preferencyjnego finansowania na:

partycypację w kosztach budowy mieszkań w SIM i TBS,

wkład mieszkaniowy w spółdzielniach mieszkaniowych,

uzyskanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Co istotne, kredyt będzie mógł zostać udzielony także jako kredyt konsumencki, a gwarancja BGK będzie mogła objąć część lub nawet całość wymaganej kwoty. To oznacza, że osoby nieposiadające wysokich oszczędności mogłyby szybciej uzyskać dostęp do mieszkania w segmencie społecznym lub spółdzielczym.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy pod większą kontrolą. Państwo sprawdzi beneficjentów

Projekt przewiduje również zmiany dla osób korzystających z Bezpiecznego Kredytu 2 proc. oraz rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Państwo chce skuteczniej wykrywać przypadki naruszenia warunków korzystania z programów. Dotyczy to m.in. sprzedaży mieszkania kupionego z wykorzystaniem państwowego wsparcia albo nabycia kolejnej nieruchomości w sytuacjach, gdy przepisy tego zabraniają. W tym celu dane beneficjentów mają być porównywane z danymi zgromadzonymi w Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami prowadzonym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jeżeli zostanie wykryte naruszenie przepisów, możliwe będzie odzyskanie środków publicznych. Pieniądze wrócą do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego i będą mogły zostać wykorzystane do wsparcia kolejnych osób starających się o mieszkanie.

Nowe zasady dla kredytobiorców. Jakie zmiany oprócz nowego kredytu planuje rząd?

Nowelizacja doprecyzowuje również kilka obowiązujących przepisów. Między innymi:

umożliwi wykorzystanie rodzinnego kredytu mieszkaniowego na wykup pozostałych udziałów w odziedziczonym mieszkaniu lub domu, jeżeli dotychczasowy udział nie przekracza 50 proc.,

rozszerzy katalog sytuacji, w których beneficjent Bezpiecznego Kredytu 2 proc. nie straci dopłat do rat, np. gdy budynek zostanie wyłączony z użytkowania decyzją nadzoru budowlanego,

doprecyzuje zasady dotyczące wcześniejszego korzystania z kredytów hipotecznych,

wyłączy możliwość uzyskania spłaty rodzinnej przez osoby, które wcześniej korzystały z innego programu mieszkaniowego.

Ważne zmiany dla Bezpiecznego Kredytu 2%

Jedną z istotnych zmian będzie jasne określenie sytuacji, gdy jeden z kredytobiorców przenosi własność nieruchomości na drugiego współkredytobiorcę. W takim przypadku osoba przekazująca udział zostanie wyłączona z umowy kredytowej. Rząd chce w ten sposób wyeliminować przypadki, w których uczestnik programu korzystałby z dopłat, nie będąc właścicielem finansowanej nieruchomości.

Kto będzie mógł skorzystać z nowego kredytu mieszkaniowego?

Nowe rozwiązania są kierowane przede wszystkim do młodych rodzin, osób rozpoczynających samodzielne życie, gospodarstw domowych o średnich dochodach oraz osób, które mają zdolność kredytową, ale nie zgromadziły środków na wymagany wkład mieszkaniowy lub partycypację.

Kiedy nowy kredyt mieszkaniowy wejdzie w życie? Projekt jest dopiero na początku prac

Na razie są to jedynie założenia projektu wpisanego do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Oznacza to, że nowe rozwiązania jeszcze nie obowiązują. Projekt musi zostać przyjęty przez rząd, następnie uchwalony przez parlament i podpisany przez Prezydenta. Dopiero wtedy będzie można składać wnioski o nowe wsparcie.

Zgodnie z harmonogramem rząd planuje przyjęcie projektu przez Radę Ministrów w IV kwartale 2026 roku.