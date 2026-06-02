Gazeta Prawna
Kraj

Szłapka o mieszkaniu matki Nawrockiego. „Prezydent nie wystąpił o ochronę”

Adam Szłapka
Szłapka: prezydent nie wystąpił o ochronę mieszkania należącego do jego matki; powinien złożyć wniosekPAP / Radek Pietruszka
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:43

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie złożył wniosku o objęcie ochroną mieszkania swojej matki, choć – jego zdaniem – taki wniosek powinien zostać złożony. Odnosząc się do interwencji służb po fałszywym alarmie, podkreślił jednocześnie, że funkcjonariusze działali zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Skrót artykułu

Fałszywy alarm w Gdańsku i interwencja służb

23 maja służby, po fałszywym alarmie, siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku, należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Państwowa Straż Pożarna podała, że do służb wpłynęły dwa zgłoszenia. Pierwsze wskazywało na możliwość pożaru oraz zagrożenia życia osób znajdujących się w mieszkaniu. Drugie, późniejsze, nagłego zatrzymania krążenia u osoby mającej przebywać w tym mieszkaniu. Poinformowano, że po przybyciu na miejsce i przeprowadzeniu rozpoznania kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o siłowym wejściu do lokalu, który okazał się pusty.

Tego samego dnia późnym wieczorem w MSWiA odbyła się pilna narada służb pod przewodnictwem szefa resortu Marcina Kierwińskiego. Natomiast 24 maja premier Donald Tusk zwołał odprawę z udziałem ministrów i przedstawicieli służb.

Zasady ochrony SOP i reakcja rządu

Na wtorkowej konferencji prasowej rzecznik rządu pytany był, dlaczego mieszkanie matki prezydenta nie jest objęte ochroną Służby Ochrony Państwa i policji, skoro mieszkania dzieci premiera mają zapewnioną ochronę służb.

Szłapka podkreślił, że „to osoba ochraniana - premier czy prezydent - wnioskuje o to, żeby daną nieruchomość taką ochroną objąć”. Jak dodał, nieruchomość, do której weszły służby, nie była objęta takim wnioskiem. - Więc przekazywanie dalej informacji o tym, że to jest jakaś decyzja służb jest po prostu nieprawdą. Pan prezydent o taką ochronę po prostu nie wystąpił, a służby muszą zachowywać się zgodnie z procedurami - zauważył rzecznik rządu.

- Myślę, że wszyscy powinniśmy bardzo pilnować tego, żeby służby zachowywały się zawsze zgodnie z procedurami - dodał.

Zgodnie z ustawą o SOP, funkcjonariusze mają obowiązek ochraniać obiekty m.in. służące prezydentowi czy szefowi rządu, jednak prywatne mieszkania członków rodzin osób chronionych nie są automatycznie objęte ochroną. Funkcjonariusze mogą zabezpieczać takie miejsca, kiedy przebywa w nich prezydent lub premier, istnieje zagrożenie bezpieczeństwa albo zostało ono objęte ochroną operacyjną ze względu na dobro państwa.

We wpisie na portalu X z 24 maja rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził, że dyskusja o tym, czy dom rodzinny prezydenta jest jego własnością to „odwrócenie uwagi od istoty problemu, braku systemowych rozwiązań i odpowiedzialności kierownictwa służb”. „Mieszkanie należy do Mamy Pana Prezydenta, które dziedziczą Pan Prezydent i Jego Siostra. Jest wpisane do dostępnego publicznie oświadczenia majątkowego. Proszę się skoncentrować na rozwiązaniu problemu fałszywych zgłoszeń, które od kilkunastu dni paraliżują Państwo” - napisał.

18 maja MSWiA informowało, że między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi „czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia”. Wskutek fałszywych alarmów policja podjęła działania m.in. w mieszkaniu redaktora naczelnego TV Republika, po zgłoszeniu dotyczącym rzekomego zagrożenia życia osoby nieletniej, oraz przy posesji Jarosława Kaczyńskiego w Warszawie.

MSWiA powołało specjalny zespół

Po tych wydarzeniach MSWiA powołało zespół, w skład którego wchodzą specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, specjaliści NASK-u i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sobotę minister Kierwiński przekazał, że ws. wywoływania fałszywych alarmów zatrzymano łącznie pięć osób.

Po interwencji w mieszkaniu matki prezydenta część polityków PiS wezwała szefa MSWiA do dymisji. Zdarzenie określili jako atak na prezydenta.

W odpowiedzi premier Tusk stwierdził, że „nazywanie interwencji straży pożarnej, która zareagowała na informację o możliwym pożarze i zagrożeniu ludzkiego życia »brutalnym atakiem służb na prezydenta« to skrajny cynizm lub skrajna głupota”. Na początku niedzielnej odprawy szef rządu powiedział, że osoby odpowiedzialne za prowokacje związane z fałszywymi zgłoszeniami muszą być jak najszybciej zatrzymane. Wskazał też, że państwo musi reagować surowymi karami dla sprawców. (PAP)

andr/ kmz/ par/

Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

Karol NawrockimieszkanieSOP

Powiązane

Interwencja policji
KrajKolejne zatrzymania po serii fałszywych alarmów. Szef MSWiA komentuje
Marcin Kierwiński
KrajZnany adwokat zatrzymany po serii fałszywych alarmów. Szef MSWiA umieścił wpis
Stara kuchnia w mieszkaniu przeznaczonym do remontu. Widoczne zużyte meble, okno, kaloryfer oraz przejście do sąsiedniego pomieszczenia.
NieruchomościTanie mieszkania od wojska. W tych miejscowościach ceny są wyjątkowo niskie