Wyjazd do sanatorium w 2026 roku dla wielu pacjentów pozostaje popularną formą podreperowania zdrowia. Jeśli zastanawiamy się nad turnusem, warto znać obowiązujące procedury. Znaczenie ma zarówno sposób uzyskania skierowania, jak i czas oczekiwania w danym województwie. Istotne są także koszty zakwaterowania (zależne od standardu pokoju i sezonu rozliczeniowego), ponieważ kuracjusz do nich dopłaca.

Jak dostać skierowanie do sanatorium w 2026 roku?

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w formie elektronicznej. Następnie e-skierowanie automatycznie trafia do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, więc pacjent nie musi samodzielnie składać dokumentów w oddziale. Informacja o wystawionym skierowaniu pojawia się również na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), gdzie można na bieżąco sprawdzać etap rozpatrywania sprawy.

W szczególnych przypadkach lekarz może wystawić skierowanie papierowe. Dzieje się tak wtedy, gdy kieruje pacjenta na leczenie uzdrowiskowe poza granicami kraju albo nie ma dostępu do internetu i nie może skorzystać z systemu elektronicznego.

Dlaczego warto jechać do sanatorium?

Wyjazd do sanatorium to nie tylko forma leczenia, ale również szansa na realną poprawę samopoczucia i jakości życia. Codzienne zabiegi rehabilitacyjne, dostęp do kadr medycznych oraz specjalistyczna opieka pozwalają łagodzić dolegliwości związane z chorobami przewlekłymi, bólami stawów, problemami krążeniowo-oddechowymi czy rekonwalescencją po przebytych chorobach. Pobyt w uzdrowisku to również odpoczynek od codziennych obowiązków, regularne posiłki dostosowane do diety oraz możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Ważnym atutem jest też kontakt z innymi kuracjuszami, co zmniejsza poczucie samotności i poprawia nastrój. Dla wielu osób starszych sanatorium stanowi okazję do tego, by w spokojnych warunkach zadbać o zdrowie, zregenerować siły i wrócić do domu z większą energią oraz lepszym stanem zdrowia.

Masz już skierowanie? Jeśli tak, możesz sprawdzić swoje miejsce w kolejce. Jak to zrobić?

Gdy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe trafi już do NFZ, można na bieżąco śledzić, na jakim etapie jest jego realizacja. Służy do tego specjalna przeglądarka internetowa NFZ, do której link znajdziesz TUTAJ». Aby sprawdzić swoje miejsce w kolejce, wystarczy podać numer skierowania oraz datę urodzenia.

Jak często można wyjeżdżać na leczenie uzdrowiskowe?

Dorośli mogą korzystać z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Następne skierowanie można jednak złożyć już po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego pobytu.

Ile trwa oczekiwanie na sanatorium?

Czas oczekiwania na wyjazd zależy od województwa. Z danych NFZ wynika, że średnia kolejka do uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych w Polsce wynosi 6 miesięcy.

Obecnie czas oczekiwania w poszczególnych województwach przedstawia się następująco:

dolnośląskie - 6 miesięcy

kujawsko-pomorskie - 4 miesiące

lubelskie - 6 miesięcy

lubuskie - 6 miesięcy

łódzkie - 8 miesięcy

małopolskie - 7 miesięcy

mazowieckie - 7 miesięcy

opolskie - 7 miesięcy

podkarpackie - 6 miesięcy

podlaskie - 4 miesiące

pomorskie - 5 miesięcy

śląskie - 9 miesięcy

świętokrzyskie - 5 miesięcy

warmińsko-mazurskie - 4 miesiące

wielkopolskie - 6 miesięcy

zachodniopomorskie - 7 miesięcy

Najkrócej czeka się obecnie w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, gdzie średni czas oczekiwania wynosi 4 miesiące. Najdłuższa kolejka jest natomiast w województwie śląskim, gdzie na turnus trzeba czekać 9 miesięcy.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium w 2026 r.?

Pobyt w sanatorium jest tylko częściowo finansowany przez NFZ. Fundusz pokrywa koszty zabiegów leczniczych, natomiast osoba dorosła sama opłaca zakwaterowanie i wyżywienie. Wysokość dopłaty zależy od standardu pokoju oraz sezonu rozliczeniowego.

Obowiązują dwa sezony rozliczeniowe:

I sezon jesienno-zimowy - od października do kwietnia

II sezon wiosenno-letni - od maja do września

Standardowy turnus trwa 21 dni, dlatego pełny koszt pobytu oblicza się przez pomnożenie stawki dziennej przez 21.

Stawki za pokoje w sanatorium są następujące:

Pokoje jednoosobowe

z pełnym węzłem sanitarnym - 32,60 zł w I sezonie i 40,90 zł w II sezonie

w studiu - 26,10 zł w I sezonie i 37,40 zł w II sezonie

bez pełnego węzła sanitarnego - 24,90 zł w I sezonie i 33,20 zł w II sezonie

Pokoje dwuosobowe

z pełnym węzłem sanitarnym - 19,50 zł w I sezonie i 27,30 zł w II sezonie

w studiu - 16,30 zł w I sezonie i 24,90 zł w II sezonie

bez pełnego węzła sanitarnego - 14,20 zł w I sezonie i 19,50 zł w II sezonie

Pokoje wieloosobowe

z pełnym węzłem sanitarnym - 12,50 zł w I sezonie i 14,80 zł w II sezonie

w studiu - 11,90 zł w I sezonie i 13,60 zł w II sezonie

bez pełnego węzła sanitarnego - 10,60 zł w I sezonie i 11,90 zł w II sezonie

Pełny węzeł sanitarny oznacza łazienkę z umywalką, WC oraz wanną albo prysznicem. System studio polega natomiast na tym, że dwa pokoje korzystają ze wspólnej łazienki.

Sanatorium 2026: Jak zwiększyć szanse na szybszy wyjazd?

Sposobem na skrócenie oczekiwania na turnus są tak zwane zwroty, czyli wolne miejsca powstające po rezygnacji innych pacjentów. Trafiają one do osób, które są już wpisane do kolejki i pozostają gotowe do wcześniejszego wyjazdu.

Aby zwiększyć swoje szanse, warto:

skontaktować się z właściwym wojewódzkim oddziałem NFZ,

regularnie sprawdzać sytuację po zarejestrowaniu skierowania,

zachować gotowość do wyjazdu w krótkim terminie.

W przypadku zwrotów rozpoczęcie turnusu przypada zazwyczaj nie później niż 14 dni od chwili potwierdzenia skierowania. Zasady odpłatności pozostają takie same, czyli NFZ nadal opłaca zabiegi, a kuracjusz pokrywa koszt noclegu i wyżywienia według obowiązującego cennika. To rozwiązanie może mieć szczególne znaczenie dla osób mieszkających w województwach, w których czas oczekiwania na turnus jest najdłuższy.

O czym trzeba pamiętać przed wyjazdem?

Przy wyjeździe nadal trzeba mieć komplet wymaganych dokumentów, w tym skierowanie, dowód osobisty, dokumentację medyczną oraz zapas stale przyjmowanych leków. Spośród rzeczy, które warto spakować, są klapki, szlafrok, strój kąpielowy i do ćwiczeń, ręcznik, wygodne buty.

Wyjazd do sanatorium 2026 [PODSUMOWANIE]

Wyjazd do sanatorium w 2026 roku wymaga uzyskania skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a czas oczekiwania zależy od województwa i wynosi średnio 6 miesięcy (dane z lipca 2026). NFZ finansuje zabiegi, ale pacjent pokrywa koszty noclegu i wyżywienia zgodnie ze standardem pokoju i sezonem. Szansą na szybszy wyjazd mogą być zwroty, dlatego warto monitorować status skierowania i być gotowym na wcześniejszy termin, jeśli chcemy przyspieszyć nasz turnus.