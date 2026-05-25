Już nie KDR, a inna karta (KRM) z profitami dla polskich rodzin, seniorów, rencistów, wdów i wdowców. Przełomowy projekt dla ponad miliona obywateli trafił pod obrady Sejmu

W dniu 10 lutego 2026 roku na forum sejmowym zaprezentowano projekt, który może diametralnie zmienić sytuację życiową ponad 1,2 miliona mieszkańców Polski. Odbyło się już I czytanie, a aktualnie na posiedzeniu nr 51, skierowano sprawę do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej. Stawką są między innymi uprzywilejowany dostęp do opieki medycznej, pakiet zniżek finansowych oraz cały wachlarz dodatkowych korzyści dla 1,2 mln Polaków. Przewidywany koszt uruchomienia systemu dla budżetu państwa to około 50 milionów złotych w pierwszym roku obowiązywania ustawy. Kto zostanie objęty nowymi regulacjami i jak ma wyglądać projektowany mechanizm?

Poselski projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej (KRM) - druk nr 1964

Projekt dotyczy wprowadzenia Karty Rodziny Mundurowej i związanych z nią uprawnień dla beneficjentów, przyznawanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w dostępie do oferowanych przez nie dóbr i usług oraz ustanowienia Dnia Rodziny Mundurowej. Inicjatywa ustawodawcza dotycząca Karty Rodziny Mundurowej (KRM) została złożona przez grupę parlamentarzystów reprezentujących koalicję rządzącą. Jak już było wskazane, projekt przeszedł już etap pierwszego czytania. Według stanu na 18 maja 2026 roku dokument oczekuje na wydanie opinii oraz na drugie czytanie i dalsze procedowanie w ramach procesu legislacyjnego. Choć to zaledwie wstępna faza procesu legislacyjnego, propozycja wywołuje już znaczne poruszenie i wielkie oczekiwanie.

Ważne Zamysłem ustawodawców jest nie tylko realne wzmocnienie rodzin osób pełniących służbę, ale również powstrzymanie narastającego odpływu kadr z formacji mundurowych poprzez uczynienie służby bardziej atrakcyjną.

W uzasadnieniu dla projektowanej regulacji, dot. KRM czytamy:

Ustawa ma na celu wsparcie żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz członków ich rodzin, a także weteranów i weteranów poszkodowanych i ich rodziny, rencistów i ich rodzin oraz rodziny żołnierzy i funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych. Celem regulacji jest również promowanie służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i umacnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych oraz służb mundurowych w społeczeństwie. Efektem proponowanych rozwiązań powinien być wzrost liczebności Sił Zbrojnych RP i formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wynikający ze zwiększenia liczby potencjalnych kandydatów zainteresowanych pełnieniem różnych form służby wojskowej i służby w resorcie spraw wewnętrznych, a także zatrzymanie odejść ze służby żołnierzy i funkcjonariuszy. W wymiarze społecznym wdrożenie projektu ustawy oznacza przede wszystkim objęcie rodzin mundurowych szczególną opieką państwa z uwagi na ciężar, jaki żołnierze i funkcjonariusze ponoszą dla bezpieczeństwa i porządku publicznego naszego kraju co przekłada się na życie rodziny tego żołnierza czy funkcjonariusza. Dzięki temu osiągnięty zostanie wzrost poczucia zadowolenia w środowiskach mundurowych, jak również wzmocnienie prestiżu społecznego żołnierzy i funkcjonariuszy.

Karta Rodziny Mundurowej

KRM: kto będzie mógł ubiegać się o Kartę Rodziny Mundurowej?

Skala oddziaływania planowanych przepisów robi wrażenie. Szacunki twórców projektu wskazują, że nowymi uprawnieniami może zostać objętych około 1,27 miliona osób. Co szczególnie istotne, beneficjentami nie będą wyłącznie osoby aktualnie noszące mundur. Katalog uprawnionych ma być znacznie szerszy i obejmować:

Funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz pozostałych formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Żołnierzy zawodowych, członków Wojsk Obrony Terytorialnej oraz żołnierzy aktywnej rezerwy,

Byłych funkcjonariuszy i żołnierzy pobierających emerytury lub renty mundurowe,

Weteranów oraz bliskich tych funkcjonariuszy, którzy ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,

Współmałżonków i dzieci osób pełniących służbę – w przypadku potomstwa kontynuującego naukę, prawo do Karty przysługiwałoby do ukończenia 25. roku życia,

Osoby trwale i całkowicie niezdolne do pracy – w ich przypadku nie obowiązywałby żaden limit wiekowy.

Władysław Kosiniak-Kamysz określił projekt jako pakiet realnej pomocy, z którego skorzysta ponad milion obywateli. Dokument ma na celu kompleksowe wzmocnienie systemu wsparcia dla mundurowych i ich najbliższych

KRM: Priorytetowy dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Największe zainteresowanie wzbudza zapowiedź pierwszeństwa w korzystaniu z usług medycznych. Osoby legitymujące się Kartą Rodziny Mundurowej uzyskają możliwość leczenia poza standardową kolejką w placówkach podległych resortom obrony oraz spraw wewnętrznych. W praktyce oznacza to:

Przyspieszony tryb przyjęć w przychodniach i szpitalach resortowych.

Łatwiejszy i szybszy dostęp do wsparcia psychologicznego oraz zabiegów rehabilitacyjnych.

Leczenie schorzeń i urazów powstałych w bezpośrednim związku z pełnioną służbą.

Możliwość korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego oraz specjalistycznych turnusów antystresowych.

W rezultacie terminy wizyt i zabiegów będą wyznaczane poza powszechną listą oczekujących, co skutecznie wyodrębnia rodziny mundurowe jako grupę o uprzywilejowanym statusie w systemie ochrony zdrowia.

KRM: Ulgi komunikacyjne i brak progu dochodowego

Projektowane rozwiązanie ma działać na zasadach analogicznych do funkcjonującej już Karty Dużej Rodziny. Fundamentalną cechą nowego systemu jest brak jakiegokolwiek kryterium dochodowego – jedynym warunkiem uzyskania wsparcia jest posiadanie właściwego statusu służbowego. Wśród przewidzianych ulg znajdują się:

Zniżki kolejowe: do 37% na bilety jednorazowe oraz do 49% na bilety okresowe (miesięczne),

Ułatwienia w sferze usług publicznych: m.in. preferencyjne zasady rekrutacji do przedszkoli w sytuacji przeniesienia służbowego do innej miejscowości,

Zniżki od partnerów komercyjnych: możliwość włączenia się prywatnych przedsiębiorstw oferujących rabaty posiadaczom Karty.

Dzień Rodziny Mundurowej – symboliczny wymiar projektu

Oprócz wymiernych korzyści materialnych, projekt ustawy zakłada również ustanowienie Dnia Rodziny Mundurowej – symbolicznego święta podkreślającego rolę i poświęcenie najbliższych osób pełniących służbę w formacjach mundurowych.

Karta Rodziny Mundurowej to ambitna próba stworzenia spójnego, systemowego mechanizmu wsparcia dla ponad miliona Polaków związanych z formacjami mundurowymi. Projekt gwarantuje konkretne, wymierne korzyści – od priorytetowego leczenia w placówkach resortowych, przez znaczące ulgi na transport kolejowy, po preferencje w dostępie do usług publicznych – a wszystko to **bez uzależnienia od poziomu dochodów**. Na chwilę obecną projekt przeszedł pierwsze czytanie i oczekuje na opinię komisji sejmowych oraz dalsze etapy procedowania.

Źródło: Druk nr 1964, Poselski projekt ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej, dostępny tutaj: https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/druk.xsp?nr=1964