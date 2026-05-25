Pułapka 30 czerwca. Wniosek w sprawie świadczenia wysłany później oznacza stratę pieniędzy

Rodzice, którzy jeszcze nie złożyli wniosków w sprawie wypłaty świadczenia 800 plus na nowy okres świadczeniowy, mają coraz mniej czasu. Kluczowa data to 30 czerwca. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tym terminie, otrzymają świadczenie dopiero od miesiąca wysłania wniosku i co ważne - świadczenie nie zostanie wypłacone z wyrównaniem za wcześniejsze miesiące.

Wniosek do końca czerwca : gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia.

: gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia. Wniosek od 1 lipca: Oznacza, że ZUS przyzna środki dopiero od miesiąca, w którym system zarejestrował wniosek. Nie ma wyrównania za wcześniejsze miesiące.

ZUS zrobił jeden ważny wyjątek. Ci rodzice nie stracą ani grosza

Ważny wyjątek: zasada ta nie dotyczy w rodziców noworodków. W przypadku narodzin dziecka opiekunowie wciąż mają pełne 3 miesiące na dopełnienie formalności, żeby otrzymać wyrównanie od dnia porodu.

Papier odszedł do lamusa. Formularz wyślesz tylko w te 4 sposoby

Wnioski o 800 plus można przesyłać wyłącznie na drodze cyfrowej. Do dyspozycji rodziców oddano cztery niezależne kanały elektroniczne:

oficjalną aplikację mobilną mZUS oraz platformę eZUS,

rządowy portal Emp@tia,

systemy bankowości internetowej większości komercyjnych banków.

Automatyzacja 800 plus na horyzoncie. Koniec z coroczną biurokracją

Resort pracy pracuje nad likwidacją konieczności corocznego wnioskowania o wypłatę 800 plus. ZUS ma samodzielnie, na bazie posiadanych rejestrów i baz danych, weryfikować status rodziny i z urzędu przedłużać prawo do 800 plus na kolejny rok. Automat zadziała jednak tylko u tych osób, które już znajdują się w systemie i pobierają świadczenie na dane dziecko. Jeśli w rodzinie pojawi się nowy potomek, rodzice i tak będą musieli złożyć pierwszy, inicjujący wniosek samodzielnie. Nowe zasady mają wejść w życie od nowego roku.

