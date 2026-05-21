Od karty rabatowej do instrumentu wsparcia społecznego – ewolucja KDR

Jeszcze kilka lat temu Karta Dużej Rodziny kojarzyła się głównie ze zniżkami w galeriach handlowych, firmach komunikacyjnych czy sieciach kinowych. Rodziny wielodzietne używały jej przede wszystkim do oszczędności przy codziennych zakupach i rozrywkach. Jednak w 2025 roku ten dokument zyskał zupełnie nowe, znacznie szersze znaczenie w życiu społecznym i gospodarczym Polski. Co ważne, ustalone zasady obowiązują również w czerwcu 2026 r. Warto więc skorzystać, z jeszcze stosunkowo nowych przepisów - jeżeli ktoś tego nie zrobił.

Ważne Połączenie Karty Dużej Rodziny z przepisami dotyczącymi rynku pracy sprawiło, że rodzice z wieloma dziećmi mogą dziś liczyć na realną, wielowymiarową pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, utrzymaniu pracy czy też przekwalifikowaniu się. To pewnego rodzaju przejście z podejścia czysto konsumpcyjnego na system aktywizacyjny (aktywizacja zawodowa).

Karta Dużej Rodziny 2026. Rodziny wielodzietne zyskały nowe prawa i przywileje - zasady obowiązują także w czerwcu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620)

Momentem przełomowym okazała się ustawa z dnia 20 marca 2025 roku dotycząca rynku pracy oraz służb zatrudnienia. Nowa legislacja zastąpiła przestarzałe regulacje z 2004 roku, reorganizując i modernizując działania instytucji państwowych w zakresie wspierania zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz funkcjonowania instytucji pośrednictwa pracy.

Choć przepisy funkcjonują już ponad rok, wciąż wywołują dyskusje i pewne niepewności zarówno wśród beneficjentów, pracodawców, jak i osób nie korzystających z KDR. Znajdują jednak także gorliwych zwolenników – szczególnie wśród osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, które już teraz korzystają z nowych przywilejów.

Wśród głównych założeń ustawy znalazły się kluczowe dla polskiego rynku pracy cele strategiczne:

Osiągnięcie pełnego i efektywnego zatrudnienia – nie chodzi jedynie o ilość miejsc pracy, ale o ich jakość i dopasowanie do kompetencji pracowników.

– nie chodzi jedynie o ilość miejsc pracy, ale o ich jakość i dopasowanie do kompetencji pracowników. Rozwijanie potencjału kadrowego – inwestowanie w umiejętności i kwalifikacje osób pozostających bez zatrudnienia.

– inwestowanie w umiejętności i kwalifikacje osób pozostających bez zatrudnienia. Umacnianie spójności i współdziałania społecznego – kreowanie więzi między instytucjami, pracodawcami i pracownikami, w tym posiadaczami KDR.

– kreowanie więzi między instytucjami, pracodawcami i pracownikami, w tym posiadaczami KDR. Wzrost elastyczności rynku zatrudnienia – dostosowywanie modeli zatrudnienia do zmieniających się realiów gospodarczych i społecznych.

Te ambitne cele przekładają się na konkretne instrumenty i rozwiązania, które mają realne przełożenie na sytuację rodzin wielodzietnych na rynku pracy - posiadających KDR.

Rok wsparcia dla bezrobotnych posiadaczy KDR – rewolucyjna zmiana

Do niedawna każda osoba pozostająca bez pracy miała zagwarantowany identyczny okres wypłacania świadczenia – 180 dni, czyli pół roku. Niezależnie od sytuacji rodzinnej, wieku czy posiadanych kwalifikacji. Takie rozwiązanie w praktyce nie uwzględniało specyficznych potrzeb i wyzwań, z jakimi mierzą się rodziny wielodzietne. W 2025 roku standard się zmienił – osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymywać świadczenie dla bezrobotnych przez pełny rok, czyli 365 dni! To dwukrotnie dłuższy okres niż w przypadku standardowej ścieżki. To rozwiązanie znacząco poprawia sytuację finansową rodzin w trudnych momentach poszukiwania pracy.

Priorytet w urzędach pracy

Osoby z Kartą Dużej Rodziny mają pierwszeństwo przy kwalifikacji do różnych programów pomocowych. Gdy zasoby są ograniczone – np. liczba miejsc szkoleniowych czy dostępne środki finansowe – rodziny wielodzietne są obsługiwane w pierwszej kolejności. Jakie formy wsparcia dla posiadaczy KDR są dostępne?

Dodatek motywacyjny zachęcający do aktywnego poszukiwania pracy.

Programy edukacyjne i szkoleniowe podnoszące kwalifikacje.

Praktyki zawodowe dające doświadczenie.

Doradztwo zawodowe pomagające w planowaniu kariery.

Finansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Stały doradca zawodowy – osobisty przewodnik kariery

Nowe przepisy umożliwiają przydzielenie stałego doradcy zawodowego dla osób z rodzin wielodzietnych. To przełomowe rozwiązanie upraszcza całą procedurę poszukiwania pracy. Zamiast ciągłego przechodzenia od jednego specjalisty do drugiego, rodzina wielodzietna ma jednego opiekuna, który: zna sytuację zawodową danej osoby; pomaga w opracowaniu spójnej strategii działania; kieruje do odpowiednich programów pomocowych; wspiera w pokonywaniu barier na rynku pracy

Dlaczego to takie istotne? Niestety, rodzice z wieloma dziećmi często spotykają się z dyskryminacją. Potencjalni pracodawcy obawiają się częstych nieobecności związanych z opieką nad dziećmi. Dzięki nowym rozwiązaniom instytucje zatrudnienia mogą aktywnie przeciwdziałać takiemu wykluczeniu.

Przykład Pani Maria, mama pięciorga dzieci, po pięcioletniej przerwie na wychowanie dzieci chciała wrócić na rynek pracy. Dzięki przydzielonemu doradcy zawodowemu nie tylko odświeżyła kwalifikacje, ale też uzyskała dostęp do programu przekwalifikowania. Po 8 miesiącach znalazła zatrudnienie w firmie, która doceniła jej zarządzanie wieloma projektami jednocześnie – umiejętność nabyta w trakcie wychowywania dzieci.

Podsumowując, Karta Dużej Rodziny w 2026 roku fundamentalnie zmieniła swoją rolę w polskim systemie. Z karty rabatowej stała się instrumentem aktywnej polityki wobec rodzin wielodzietnych na rynku pracy, oferując realne wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, przekwalifikowaniu i utrzymaniu pracy. Wydłużony okres świadczenia dla bezrobotnych, priorytetowy dostęp do programów pomocowych i stała pomoc doradcy zawodowego to tylko niektóre z wielu udogodnień. Choć system nie jest doskonały i wymaga dalszych usprawnień, zdecydowanie idzie w dobrą stronę. Rodziny wielodzietne mają dziś realne szanse na aktywny udział w rynku pracy – wystarczy z nich skorzystać.