Ponad 70 proc. Polaków za pozostaniem w UE

Według sondażu przeprowadzonego dla „Super Expressu” przez Instytut Badań Pollster, aż 71 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej. W tej grupie 49 proc. respondentów zadeklarowało, że kraj „zdecydowanie powinien pozostać w UE”, a kolejne 22 proc. wskazało odpowiedź „raczej powinien pozostać”.

Wyniki badania pokazują wyraźną przewagę zwolenników dalszej obecności Polski we wspólnocie europejskiej nad osobami popierającymi opuszczenie Unii.

Co piąty respondent popiera polexit

Za wyjściem Polski z UE opowiedziało się 21 proc. uczestników badania. W tym 10 proc. ankietowanych uznało, że Polska „zdecydowanie powinna wystąpić z UE”, natomiast 11 proc. wskazało odpowiedź „raczej powinna wystąpić”. Jednocześnie 8 proc. respondentów przyznało, że nie ma wyrobionego zdania w tej sprawie.

UE nadal z wysokim poparciem społecznym

Wyniki sondażu potwierdzają, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej nadal cieszy się szerokim poparciem społecznym. Temat polexitu regularnie wraca do debaty publicznej, szczególnie w kontekście sporów między polskim rządem a instytucjami unijnymi, jednak większość obywateli nie chce opuszczenia wspólnoty.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5–6 maja na próbie 1024 dorosłych Polaków.