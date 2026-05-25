Budowa Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK ruszy jeszcze w tym roku

Ogłaszając uzyskanie pozwolenia na budowę, dyrektor NASK, Radosław Nielek, zapowiedział, że prace przy ul. 11 Listopada w Warszawie rozpoczną się jeszcze w tym roku, a ich zakończenie planowane jest na 2029 rok. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 360 mln zł, z czego większość stanowią środki unijne. – To inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo – podkreślił szef NASK.

Cyberbezpieczeństwo równie ważne jak fizyczna ochrona

CCN będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Jego powierzchnia to ponad 7,7 tys. mkw., czyli mniej więcej tyle, ile ma boisko piłkarskie. W supernowoczesnych laboratoriach prowadzone będą m.in. badania nad bezpieczeństwem AI, rozwojem krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa oraz złośliwym oprogramowaniem i tzw. fuzzingiem, czyli zautomatyzowanymi metodami testowania bezpieczeństwa i odporności oprogramowania. Zakłada się, że pracę w CCN znajdzie ok. 270 specjalistów.

– Cyberbezpieczeństwo Polski i Polaków jest dziś równie ważne, jak fizyczna ochrona naszego kraju – zaznaczył Radosław Nielek.

Tworzony obiekt ma cztery kondygnacje, a jego architektura uwzględnia nie tylko względy bezpieczeństwa, ale też wytyczne konserwatora zabytków, gdyż supernowoczesne Centrum sąsiadować będzie bezpośrednio z wpisanymi do ewidencji zabytków XIX i XX- wiecznymi domami oraz budynkami przemysłowymi.

Opisując zaprojektowany obiekt, dyrektor Nielek przypomniał, że NASK posiada już specjalistyczne centra i laboratoria w innych lokalizacjach, ale w obliczu rosnącej liczy cyberataków, niezbędne jest zwiększenie skali prowadzonej działalności. – Trzeba mieć świadomość, że na przykład macierz dyskowa waży kilkaset kilogramów i żeby przeanalizować zawarte w niej dane, należy mieć odpowiednie możliwości i sprzęt, żeby ją przetransportować i umieścić wdanym miejscu –wyjaśniał.

Z kolei wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski, podkreślił, że cyberbezpieczeństwo jest jednym z priorytetów obecnej ekipy rządzącej, a inwestycja w CCN to potwierdzenie, że złożone obietnice są realizowane.

- W Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK specjaliści skupią się na udoskonalaniu systemów, które chronią nasze dane, czyli to, co stanowi najbardziej łakomy kąsek dla cyberprzestępców – wyjaśnił. Dodał również, że nowa infrastruktura pozwoli na realizowanie celów edukacyjnych. – Będzie to przestrzeń nie tylko dla ekspertów, ale także dla wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa – wskazał Paweł Olszewski.

Bezpieczna chmura i zwiększenie ochrony danych milionów Polaków

W ramach inwestycji uruchomiona zostanie też prywatna chmura usługowa i obliczeniowa, co pozwoli ekspertom NASK na szybszą identyfikację potencjalnych ataków i skuteczniejszą ochronę. Plany przewidują także rozbudowę infrastruktury na rzecz Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, czyli CSIRT NASK, która obejmie kompleksową modernizację sieci, serwerów i systemów bezpieczeństwa. – Podjęte działania w konsekwencji zwiększą ochronę danych milionów Polaków – podkreślił wiceminister cyfryzacji.

Jak napisano w komunikacie, dzięki Ośrodkowi Certyfikacji Polska zyska realny wpływ na dobór projektów do testów fuzzingowych. Fuzzing to zaawansowana technika automatycznego testowania oprogramowania, która polega na wprowadzaniu do aplikacji niepoprawnych lub nieoczekiwanych danych wejściowych po to, by ujawnić luki w zabezpieczeniach.

NASK przypomina, że do tej pory agenda badań fuzzingowych była zależna od priorytetów globalnych graczy, bo tylko oni wykonywali takie testy. „Teraz to CSIRT NASK wraz z partnerami krajowymi wskaże rozwiązania, np.: biblioteki i aplikacje webowe czy systemy mobilne, które trafią do badań” – czytamy w komunikacie. Ponadto – jak zaznaczono - „NASK umożliwi analizę złośliwego oprogramowania na znacznie większą skalę, włączając w to szybkie badania zagrożeń mobilnych i rozwój nowych metod klasyfikacji behawioralnej z wykorzystaniem GPU i dużych modeli językowych (LLM)”.

Inwestycja NASK napędzi rozwój Warszawy

Podczas prezentacji projektu prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że nowe Centrum to inwestycja, która nie tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa cyfrowego Polski, ale również napędza rozwój miasta.

- Budowane na Pradze-Północ CCN stanie się ważnym impulsem dla lokalnej gospodarki, ponieważ stworzy nowe miejsca pracy i przyciągnie firmy związane z nowoczesnymi technologiami – mówił.

Wszyscy podkreślali zgodnie, że CCN jest idealnym dowodem na to, iż strategiczne inwestycje mogą jednocześnie wspierać rozwój miasta, wzmacniać lokalną społeczność i budować odporność państwa na zagrożenia w cyberprzestrzeni.

