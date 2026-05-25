To istotna deklaracja, bo obecne przepisy wygasają już 31 maja. Dane z ostatnich dni pokazują bowiem, że choć notowania ropy Brent zaczęły spadać, sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie nadal może wpływać na detaliczne ceny benzyny i oleju napędowego. Na podstawie notatek z pliku.

Możliwe przedłużenie pakietu „Ceny Paliwa Niżej”

Andrzej Domański podkreślił, że w resorcie trwają bieżące analizy sytuacji rynkowej. Jak zaznaczył, obserwowany po weekendzie spadek cen ropy Brent to sygnał pozytywny, ale nie na tyle stabilny, by można było całkowicie zrezygnować z osłon dla kierowców.

Minister doprecyzował, że jeśli decyzja o przedłużeniu zapadnie, program – tak jak dotychczas – zostanie wydłużony o kolejne dwa tygodnie. Konstrukcja pakietu została przygotowana właśnie po to, by rząd mógł reagować elastycznie i dostosowywać regulacje do sytuacji na globalnych rynkach energii.

To rozwiązanie ma jednak wymierny koszt dla budżetu państwa. Według danych przedstawionych przez szefa resortu finansów utrzymanie programu kosztuje podatników około 1,6 mld zł miesięcznie. W praktyce oznacza to, że każda decyzja o dalszym obowiązywaniu mechanizmu wymaga równoważenia interesów konsumentów i ograniczeń fiskalnych.

Jak działają maksymalne ceny paliw w Polsce

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” obowiązuje od 31 marca. Na jego mocy na wszystkich stacjach paliw w Polsce wprowadzono maksymalne stawki detaliczne. Ich wysokość wyliczana jest na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na krajowym rynku.

Do kalkulacji doliczane są obowiązkowe składniki fiskalne, czyli akcyza, opłata paliwowa, podatek VAT oraz ustawowo określona marża sprzedażowa.

Ministerstwo Energii publikuje codziennie – w dni robocze – obwieszczenie dotyczące aktualnych maksymalnych cen. Nowa stawka zaczyna obowiązywać od następnego dnia po publikacji w Monitorze Polskim. Jeśli komunikat ukazuje się przed weekendem lub świętem, cena obowiązuje aż do najbliższego dnia roboczego.

Przekroczenie ustawowego limitu może mieć poważne konsekwencje. Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż maksymalna zagrożona jest karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Obniżka VAT i akcyzy do końca maja

Równolegle z mechanizmem cen maksymalnych obowiązują rozwiązania podatkowe obniżające koszty tankowania.

Do 31 maja utrzymano rozporządzenie redukujące stawkę VAT na paliwa z 23 proc. do 8 proc. Obowiązuje także obniżona akcyza. W przypadku benzyny została zmniejszona o 29 groszy na litr, natomiast dla oleju napędowego o 28 groszy na litr.

To najniższy poziom dopuszczalny przez przepisy Unii Europejskiej. Resort finansów podkreśla, że dalsze utrzymywanie tak głębokich ulg podatkowych będzie uzależnione od sytuacji na światowych rynkach ropy i kondycji budżetu państwa.

Bliski Wschód podbił ceny ropy Brent

Bezpośrednim impulsem do uruchomienia pakietu osłonowego był gwałtowny wzrost cen ropy po ataku sił USA i Izraela na Iran 28 lutego.

Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie wywołała natychmiastową reakcję rynków surowcowych. Notowania ropy Brent poszybowały w górę, co przełożyło się na wzrost cen paliw gotowych i podniosło koszty zakupu surowca przez europejskie rafinerie.

Choć obecnie obserwowany jest częściowy spadek cen, analitycy zwracają uwagę, że rynek pozostaje bardzo wrażliwy na kolejne wydarzenia geopolityczne. Każde zaostrzenie konfliktu może ponownie uruchomić presję na wzrost cen na stacjach także w Polsce.