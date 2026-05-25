Prezydent, Sejm, Senat. Polacy powiedzieli, co myślą [SONDAŻ]

CBOS podkreśla, że w porównaniu z kwietniem notowania parlamentu nieznacznie się pogorszyły, przy czym dotyczy to głównie Sejmu. Oceny pracy prezydenta Karola Nawrockiego pozostały natomiast na zbliżonym poziomie do poprzedniego miesiąca.

Oceny działalności Sejmu

W odniesieniu do Sejmu 33 proc. badanych ocenia jego działalność pozytywnie (spadek o 4 punkty procentowe), a 49 proc. negatywnie (wzrost o 1 punkt procentowy). 18 proc. respondentów nie miało zdania (wzrost o 3 punkty). Oznacza to, że po wcześniejszym spadku ponownie zwiększył się odsetek ocen krytycznych, które nadal przeważają nad pozytywnymi.

Co sądzimy o Senacie?

Senat uzyskał 37 proc. ocen pozytywnych (spadek o 1 punkt procentowy) i 38 proc. negatywnych (wzrost o 2 punkty procentowe). 25 proc. badanych nie miało opinii (spadek o 1 punkt procentowy). CBOS wskazuje, że pogorszenie notowań Senatu jest niewielkie i mieści się w granicach błędu statystycznego.

Prezydent

Działalność prezydenta Karola Nawrockiego dobrze ocenia 46 proc. respondentów (wzrost o 1 punkt procentowy), a źle – 42 proc. (spadek o 2 punkty). W ujęciu miesięcznym ogólny układ ocen pozostaje zasadniczo bez większych zmian – podobnie jak w kwietniu opinie są wyraźnie podzielone, a przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi wzrosła do 4 punktów procentowych. 12 proc. ankietowanych nie miało zdania (wzrost o 1 punkt procentowy).

Metodologia badania CBOS

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: – wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), – wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, – samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI). Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. – CATI i 17,0 proc. – CAWI).