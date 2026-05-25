Gdzie podziali się dawni instruktorzy? Zaskakująca prawda o praktykach na oddziałach

W środowisku pielęgniarskim ponownie rozgorzała debata dotycząca sposobu przygotowywania przyszłych kadr medycznych do zawodu. Punktem wyjścia do rozmowy stały się opinie dotyczące dawnych liceów medycznych i porównania ich z obecnym modelem edukacji pielęgniarek.

W social mediach pojawiły się posty sugerujące, że wcześniejszy system kształcenia w większym stopniu koncentrował się na zdobywaniu praktycznych umiejętności, które są niezbędne w codziennej pracy medyków. Według części pielęgniarek uczniowie szkół medycznych mieli częsty kontakt z rzeczywistą pracą na oddziałach, a wykonywanie procedur było wielokrotnie ćwiczone pod ścisłym nadzorem instruktorów i nauczycieli zawodu.

To nie wina studiów czy liceów. System zapomniał o najważniejszym elemencie

Jak podkreślają uczestniczki dyskusji, problem nie musi dotyczyć samej formy edukacji — czy są to licea, studia czy szkoły pomaturalne — lecz sposobu prowadzenia zajęć praktycznych. Dawniej przyszli pracownicy medyczni mieli regularne wsparcie opiekunów podczas praktyk, którzy nadzorowali naukę konkretnych czynności i na bieżąco korygowali błędy. W opinii części osób obecnie taki model jest stosowany znacznie rzadziej.

Pielęgniarki zwracają uwagę, że młodzi absolwenci trafiający do pracy często potrzebują więcej czasu na wdrożenie się do obowiązków zawodowych. Ich zdaniem nie wynika to z braku zaangażowania czy chęci do nauki, lecz z ograniczonej liczby okazji do zdobywania doświadczenia w realnych warunkach klinicznych podczas edukacji.

Darmowe liceum medyczne kontra drogie studia. Zawód pielęgniarki tylko dla wybranych?

W dyskusji pojawia się również kwestia dostępności zawodu. Część przedstawicielek środowiska uważa, że dawne licea medyczne skutecznie odpowiadały na zapotrzebowanie rynku pracy, a dodatkową zaletą była możliwość bezpłatnego zdobycia kwalifikacji. Obecnie droga do uzyskania uprawnień zawodowych wiąże się ze studiami, które dla niektórych osób mogą stanowić większe obciążenie finansowe i organizacyjne.

Dyplom w kieszeni, a w ręku strach. Dlaczego absolwenci potrzebują więcej czasu?

Pojawiają się także głosy osób, Polaków którzy zdobywali wykształcenie zarówno w starszym, jak i obecnym systemie. Wskazują one, że współczesna edukacja pozwala poszerzyć wiedzę teoretyczną, jednak nie zastąpi odpowiednio zorganizowanej nauki praktycznej. W ich ocenie istotną rolę mogliby odgrywać instruktorzy lub opiekunowie pracujący bezpośrednio na oddziałach szpitalnych.

Teoria nie naklei plastra. Oto jedyny ratunek dla polskich szpitali

Dyskusja pokazuje, że temat przygotowania nowych kadr pielęgniarskich pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań dla ochrony zdrowia. Choć opinie na temat dawnych i obecnych rozwiązań są podzielone, wiele osób zgadza się co do jednego — skuteczne kształcenie wymaga połączenia wiedzy z intensywną praktyką oraz stałego wsparcia młodych adeptów zawodu.

