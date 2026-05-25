Negocjacje mają dotyczyć porozumienia z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, którego podpisanie – według wcześniejszych zapowiedzi – mogłoby nastąpić już w czwartek. Podstawą rozmów będzie pakiet reform, których wdrożenia oczekuje Bruksela w zamian za uruchomienie środków z unijnego funduszu odbudowy. Materiał bazuje na notatkach z pliku .

Fundusze RRF jako ratunek dla węgierskiej gospodarki

Chodzi o środki z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, czyli unijnego programu RRF uruchomionego po pandemii COVID-19. Węgry mogą sięgnąć po 10,4 mld euro, z czego 6,5 mld euro stanowią bezzwrotne dotacje, a 3,9 mld euro preferencyjne pożyczki.

Dla rządu Petera Magyara pozyskanie tej kwoty od miesięcy pozostaje jednym z najważniejszych celów gospodarczych. Premier wielokrotnie podkreślał, że bez dostępu do tych pieniędzy realizacja strategicznych inwestycji infrastrukturalnych, modernizacyjnych i społecznych będzie znacznie utrudniona.

Problem polega jednak na czasie. Budapeszt ma czas tylko do 31 sierpnia na formalne złożenie wniosku i spełnienie warunków koniecznych do uruchomienia środków.

Warunki odblokowania środków

Bruksela nie zamierza uwolnić funduszy bez daleko idących reform. Komisja Europejska oczekuje od Budapesztu realizacji tzw. superkamieni milowych – pakietu zobowiązań dotyczących przede wszystkim praworządności i reformy wymiaru sprawiedliwości.

To właśnie kwestie związane z niezależnością sądownictwa od lat pozostają jednym z głównych punktów spornych między Komisją Europejską a władzami w Budapeszcie.

Według wcześniejszych informacji przekazywanych przez Politico, Komisja sygnalizowała, że z uwagi na ograniczony czas proceduralny pełne odblokowanie 10,4 mld euro może być nierealne. Bruksela miała sugerować przyjęcie przez Węgry wyłącznie części grantowej, rezygnując z pożyczek.

Minister spraw zagranicznych Anita Orban zapewniła w piątkowym wywiadzie dla węgierskich mediów, że rząd będzie zabiegał o pozyskanie pełnej kwoty.

Ukraina i praworządność jako element politycznego pakietu

Choć formalnie rozmowy dotyczą funduszy i reform, w tle pojawia się również kwestia relacji Węgier z Ukrainą i unijnej polityki rozszerzenia.

Jak wynika z informacji dyplomatycznych cytowanych przez Politico, stanowisko Budapesztu wobec akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej miało być wielokrotnie poruszane podczas rozmów między Peterem Magyarem, Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costa.

W ubiegłym tygodniu Budapeszt rozpoczął eksperckie rozmowy z Kijowem. Ich celem jest rozwiązanie sporów dotyczących sytuacji mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. To temat, który nowy premier podnosił jeszcze bezpośrednio po wyborczym zwycięstwie.

W praktyce oznacza to, że negocjacje finansowe mogą być powiązane z szerszym kompromisem politycznym obejmującym również relacje Węgier z Ukrainą i stanowisko Budapesztu wobec dalszego rozszerzania Wspólnoty.

Kolejne napięcie z Brukselą i odrzucony wniosek SAFE

Sytuację komplikuje dodatkowo decyzja Komisji Europejskiej dotycząca programu inwestycji obronnych SAFE.

Budapeszt wnioskował o 16 mld euro pożyczki na finansowanie projektów obronnych, jednak Komisja Europejska odrzuciła ten wniosek.

– Dlatego nieuchronnie musimy odłożyć tę sprawę na później – przyznała Anita Orban.

To kolejny sygnał pokazujący, że relacje między Brukselą a Budapesztem wciąż pozostają napięte mimo deklaracji o gotowości do kompromisu.

Bruksela i NATO. Magyar chce odbudować relacje

Podczas wizyty w Brukseli Peter Magyar ma spotkać się także z premierem Belgii Bart De Wever oraz sekretarzem generalnym NATO Mark Rutte.

W rozmowie z telewizją RTL premier zapowiedział działania na rzecz odbudowy relacji Węgier z Sojuszem Północnoatlantyckim. To ważna deklaracja po okresie napięć między Budapesztem a partnerami z NATO.

Najbliższe dni mogą więc przesądzić nie tylko o odblokowaniu miliardów euro dla Węgier, ale również o nowym otwarciu w relacjach Budapesztu z kluczowymi instytucjami Zachodu.