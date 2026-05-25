Co daje skrzynka: mama@zus.pl?

Działa też skrzynka e-mailowa mama@zus.pl, gdzie rodzice mogą wysłać pytanie i uzyskać informacje w indywidualnych sprawach. To ogromne ułatwienie, ponieważ niekiedy trudno zrozumieć skomplikowane przepisy ubezpieczeniowe i dowiedzieć się jakie prawa przysługują rodzicom czy opiekunom dzieci. Uszczegóławiając, w marcu 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną skrzynkę e-mailową mama@zus.pl, na którą przyszli i obecni rodzice mogą zgłaszać pytania o indywidualne sprawy i wszelkie formalności związane z uzyskaniem świadczeń z ZUS.

– Przedsiębiorcze mamy pytają na przykład o dokumenty potrzebne do wypłaty zasiłków. Kobiety, którym w trakcie ciąży zakończyła się umowa, chcą wiedzieć, z jakich świadczeń mogą skorzystać, gdy urodzą dziecko. Pracowniczki dopytują, co z ich zasiłkiem, gdy urodzą na urlopie wychowawczym. Są też pytania od kobiet, które dopiero przygotowują się do ciąży i potrzebują od nas informacji, by zaplanować dalsze życiowe wybory, np. co do studiów czy wyjazdu za granicę – wylicza Urszula Juszczyk, dyrektor Departamentu Zasiłków w Centrali ZUS.

Wsparcie w zakresie ubezpieczeń, zasiłków i innych świadczeń rodzice i opiekunowie mogą otrzymać również:

w placówkach ZUS,

podczas e-wizyty (wideorozmowy),

na infolinii (22 560 16 00) oraz

pod adresem e-mail: cot@zus.pl.

Co dla rodziców i opiekunów dzieci? ZUS wydał ważny dokument w kwietniu 2026 r. ZUS dla przyszłych mam i rodziców

Jakie świadczenia przysługują przyszłym mamom i rodzicom? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał specjalny poradnik, by było im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. To 42‑stronicowy poradnik ZUS dla przyszłych rodziców, rodziców i opiekunów dzieci, aktualny według stanu prawnego na 1 kwietnia 2026 r. Jego celem jest wyjaśnienie, jak działają ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w sytuacjach związanych z rodzicielstwem oraz jakie świadczenia z ubezpieczenia chorobowego mogą przysługiwać rodzicom.

Pierwsza część dotyczy zasad podlegania ubezpieczeniom . Poradnik omawia sytuację pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób pobierających zasiłek macierzyński, osób na urlopie wychowawczym oraz osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem. Wyjaśnia też zbiegi tytułów do ubezpieczeń, podstawy wymiaru składek oraz ulgi dla przedsiębiorców, takie jak ulga na start, preferencyjna podstawa i Mały ZUS+.

Druga część skupia się na świadczeniach. W części o ciąży poradnik opisuje zwolnienie lekarskie e‑ZLA, wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, okres zasiłkowy i zasady kontroli zwolnień. Po narodzinach dziecka omawia przede wszystkim: zasiłek macierzyński, w tym jego długość zależną od liczby dzieci przy porodzie, a także świadczenia za okres urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz szczególne rozwiązania dla dzieci z zaświadczeniem „Za życiem".

Ważne Poradnik ma też bardzo praktyczny charakter: tłumaczy kto wypłaca świadczenie (pracodawca czy ZUS), jakie dokumenty i formularze trzeba złożyć, kiedy można korzystać z portalu eZUS, a także jakie są terminy, np. przy ubieganiu się o zasiłek macierzyński.

Na końcu w poradniku opisano również trudniejsze sytuacje, m.in. martwe urodzenie lub śmierć dziecka (w tym zasiłek pogrzebowy 7000 zł) oraz zasiłek opiekuńczy na chore dziecko lub członka rodziny, z podaniem limitów dni i wysokości świadczenia.

Tak więc, poradnik ZUS daje jasne wskazówki, co zrobić w konkretnej sytuacji życiowej. Obecni i przyszli rodzice znajdą w nim najważniejsze informacje o ubezpieczeniach społecznych i o tym, jakie świadczenia mogą z nich otrzymać. Publikacja opisuje szczegółowo zasady korzystania z: zasiłku macierzyńskiego; zasiłku chorobowego z powodu niezdolności do pracy w trakcie ciąży i zasiłku opiekuńczego, który przysługuje na opiekę nad chorym dzieckiem. Odnosi się do aktywności takich jak praca na etat, zlecenie czy prowadzenie własnej firmy oraz innych mniej typowych sytuacji, np. gdy kobieta łączy urlop wychowawczy z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poradnik można pobrać ze strony internetowej zus.pl, a już niedługo otrzymać go także w wersji papierowej w placówkach ZUS.

W kwietniu minęły trzy lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy „work-life balance”. Okazuje się, że dziećmi wciąż opiekują się głównie mamy

W kwietniu minęły trzy lata od wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy „work-life balance”. Wspiera ona równość rodzicielską i równowagę między życiem zawodowym a rodzinnym.

Z danych ZUS wynika, że ojcowie w coraz większym stopniu włączają się w opiekę nad dziećmi. Jednak to w dalszym ciągu kobiety biorą na siebie najwięcej obowiązków.

Urlop rodzicielski przysługuje na równi mamie i tacie dziecka. Opiekunowie mogą się nim dość elastycznie dzielić. Statystyki ZUS pokazują, że ojcowie coraz częściej korzystają z tego uprawnienia, ale nadal są w zdecydowanej mniejszości. Na 188 tys. osób, które pobierały zasiłek macierzyński na urlopie rodzicielskim między styczniem a kwietniem 2026 r., 87 proc. stanowiły kobiety. To również mamy najczęściej opiekują się dziećmi, gdy te zachorują. W ubiegłym roku lekarze wystawili opiekunom chorych dzieci zwolnienia lekarskie na około 10 mln dni. 78 proc. tego czasu wykorzystały kobiety.

Co dla rodziców i opiekunów dzieci? ZUS wydał ważny dokument w kwietniu 2026 r. SZCZEGÓŁY, KTÓRE WARTO ZNAĆ

Dokument ZUS pt. "Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci” - jak już pisaliśmy, wyjaśnia, jakie ubezpieczenia i świadczenia ZUS dotyczą osób planujących dziecko, rodziców i opiekunów: w ciąży, po porodzie, przy adopcji/przyjęciu dziecka na wychowanie oraz przy opiece nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny. Dokument mówi przede wszystkim o tym:

Kto podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu?

Dokument omawia pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, osoby pobierające zasiłek macierzyński, osoby na urlopie wychowawczym oraz osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem. Pracownicy są obowiązkowo objęci ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym, natomiast zleceniobiorcy co do zasady obowiązkowo emerytalnym, rentowym i wypadkowym, a chorobowym dobrowolnie.

Jak wygląda sytuacja przedsiębiorców?

Poradnik opisuje m.in. działalność gospodarczą, ulgę na start, preferencyjne składki, Mały ZUS+ i ubezpieczenie zdrowotne. Ważne: przy uldze na start przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, więc nie ma ochrony z tego tytułu, ale podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jakie świadczenia w ciąży?

Dokument wyjaśnia zasady zwolnienia lekarskiego e-ZLA w ciąży — samo bycie w ciąży nie jest podstawą zwolnienia, musi wystąpić niezdolność do pracy. Omawia też wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i okres zasiłkowy: standardowo 182 dni, a w ciąży 270 dni.

Zasiłek macierzyński przed porodem i po porodzie

Przyszła mama może rozpocząć korzystanie z zasiłku macierzyńskiego maksymalnie 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu; za ten okres zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru. Po porodzie zasiłek przysługuje za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i w określonych przypadkach także uzupełniającego urlopu macierzyńskiego.

Jaki wymiar urlopu i zasiłku po narodzinach dziecka?

Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego trwa od 20 tygodni przy jednym dziecku do 37 tygodni przy pięciorgu lub więcej dzieci. Urlop rodzicielski to co do zasady 41 tygodni przy jednym dziecku i 43 tygodnie przy co najmniej dwojgu dzieci, a 9 tygodni jest nieprzenoszalne dla każdego z rodziców. Przy dziecku z zaświadczeniem „Za życiem” okresy są wydłużone.

Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego 2026?

Są dwa główne warianty: uśredniony — 81,5% podstawy wymiaru przez okres macierzyńskiego i rodzicielskiego, jeśli wniosek zostanie złożony w terminie, albo wariant zmienny — 100% za macierzyński i 70% za rodzicielski. 9-tygodniowa część zarezerwowana dla drugiego rodzica zawsze wynosi 70%.

Urlop ojcowski 2026

Ojciec ma samodzielne prawo do zasiłku za urlop ojcowski — 2 tygodnie / 14 dni kalendarzowych — do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia, co do zasady.

Zasiłek opiekuńczy 2026

Poradnik opisuje zasiłek dla osoby, która musi osobiście opiekować się m.in. chorym dzieckiem, zdrowym dzieckiem do lat 8 w szczególnych sytuacjach albo innym chorym członkiem rodziny. Limity to m.in. 60 dni na dzieci do lat 14, 30 dni na chore dziecko z niepełnosprawnością w wieku 14–18 lat, 14 dni na dziecko powyżej 14 lat lub dorosłego członka rodziny, przy czym łączny limit roczny nie może przekroczyć 60 dni. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru.

Sytuacje trudne: martwe urodzenie lub śmierć dziecka

Dokument opisuje prawo do zasiłku macierzyńskiego w takich sytuacjach oraz zasiłek pogrzebowy. Przy martwym urodzeniu zasiłek pogrzebowy wynosi 7000 zł i przysługuje osobie, która zorganizowała pogrzeb i pokryła jego koszty.

Formalności i kontakt z ZUS

Poradnik wskazuje, kiedy świadczenia wypłaca pracodawca, a kiedy ZUS, jakie formularze są potrzebne, np. Z-15A/Z-15B przy zasiłku opiekuńczym, oraz że e-ZLA zwykle trafia elektronicznie do ZUS i pracodawcy. Podaje też kanały kontaktu: mZUS, eZUS, infolinię 22 560 16 00, e-mail i placówki ZUS.

Źródło: Dokument ZUS pt. "Poradnik dla rodziców i opiekunów dzieci”