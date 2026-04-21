3 miesiące odpoczynku, 100% wynagrodzenia i zakaz odmowy ze strony pracodawcy – tak w skrócie wygląda projekt urlopu regeneracyjnego. Związkowa Alternatywa chce, żeby prawo do regeneracji przestało być przywilejem nielicznych, a stało się standardem dla każdego pracownika w Polsce. Czy czeka nas rewolucja w Kodeksie pracy? Sprawdzamy szczegóły tej kontrowersyjnej propozycji.
Podczas gdy wypalenie zawodowe staje się plagą XXI wieku, a niektóre grupy zawodowe znajdują się w nieco bardziej uprzywilejowanej pozycji niż inne, pojawiła się propozycja, która może całkowicie zmienić rynek pracy w Polsce. Związkowa Alternatywa postuluje wprowadzenie 3-miesięcznego, w pełni płatnego urlopu regeneracyjnego... dla wszystkich. Wystarczy 7-letni staż w jednej firmie. Jak miałoby to wyglądać w praktyce?
Koniec z nierównością na rynku pracy? Sprawdź, kto mógłby skorzystać z urlopu regeneracyjnego
Stanowisko Związkowej Alternatywy jest jasne: regeneracja nie powinna być przywilejem wybranych grup zawodowych, takich jak np. nauczycieli czy naukowców, lecz prawem każdego zatrudnionego nad Wisłą. Kluczowym argumentem jest tu dbałość o zdrowie psychiczne oraz walka z chronicznym zmęczeniem, które coraz częściej dotyka Polaków.
Warunek jest jeden: Liczy się lojalność wobec pracodawcy
Związkowa Alternatywa chciałaby jednak wprowadzić pewne ograniczenia w zakresie urlopu regeneracyjnego. W praktyce nie każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę mógłby skorzystać z takich dni wolnych. Możliwość skorzystania z urlopu byłaby uzależniona od stażu pracy w konkretniej firmie, a nie ogółem doświadczenia zawodowego. Ile pracownik musiałby przepracować w jednym przedsiębiorstwie? Zgodnie z propozycją Związkowej Alternatywy zatrudniony musiałby mieć przynajmniej 7-letni staż pracy u jednego pracodawcy.
Główne założenia urlopu regeneracyjnego
- Wymiar: Aż 90 dni (3 miesiące) nieprzerwanego wolnego.
- Wynagrodzenie: urlop miałby być w 100% płatny – pracownik nie straci na skorzystaniu z dni wolnych.
- Brak leczenia: W przeciwieństwie do zwolnień lekarskich, nie trzeba byłoby przedstawiać zaświadczenia od lekarza, jakichkolwiek dokumentów ani podejmować leczenia.
- Niezależny od firmy: Pracodawca nie miałby możliwości odrzucenia wniosku pracownika.
Co mamy do wyboru dzisiaj? Obecne realia regeneracji
Dziś pracownik, który potrzebuje wytchnienia i regeneracji ma ograniczone pole manewru. Obecne przepisy oferują mu jedynie:
- Standardowy urlop wypoczynkowy – pracownik może skorzystać z puli przysługujących mu dni wolnych (w wymiarze 20 lub 26 dni).
- L4 od psychiatry lub lekarza ogólnego – zatrudniony może – kiedy zachodzą ku temu przesłanki – iść na zwolnienie lekarskie.
Propozycja urlopu regeneracyjnego: Czy zmiany wejdą w życie?
Projekt Związkowej Alternatywy może rozpocząć debatę na temat work-life balance i dobrostanu pracowników. Ostateczny los urlopu regeneracyjnego zależy od woli politycznej oraz nacisków społecznych.
Źródło
- Komunikat Związkowej Alternatywy
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu