Urlop regeneracyjny po 7 latach pracy. Propozycja może zmienić rynek pracy

Justyna Klupa
dzisiaj, 11:23

3 miesiące odpoczynku, 100% wynagrodzenia i zakaz odmowy ze strony pracodawcy – tak w skrócie wygląda projekt urlopu regeneracyjnego. Związkowa Alternatywa chce, żeby prawo do regeneracji przestało być przywilejem nielicznych, a stało się standardem dla każdego pracownika w Polsce. Czy czeka nas rewolucja w Kodeksie pracy? Sprawdzamy szczegóły tej kontrowersyjnej propozycji.

3 miesiące wolnego na koszt firmy? Rewolucyjna propozycja „urlopu regeneracyjnego”

Podczas gdy wypalenie zawodowe staje się plagą XXI wieku, a niektóre grupy zawodowe znajdują się w nieco bardziej uprzywilejowanej pozycji niż inne, pojawiła się propozycja, która może całkowicie zmienić rynek pracy w Polsce. Związkowa Alternatywa postuluje wprowadzenie 3-miesięcznego, w pełni płatnego urlopu regeneracyjnego... dla wszystkich. Wystarczy 7-letni staż w jednej firmie. Jak miałoby to wyglądać w praktyce?

Koniec z nierównością na rynku pracy? Sprawdź, kto mógłby skorzystać z urlopu regeneracyjnego

Stanowisko Związkowej Alternatywy jest jasne: regeneracja nie powinna być przywilejem wybranych grup zawodowych, takich jak np. nauczycieli czy naukowców, lecz prawem każdego zatrudnionego nad Wisłą. Kluczowym argumentem jest tu dbałość o zdrowie psychiczne oraz walka z chronicznym zmęczeniem, które coraz częściej dotyka Polaków.

Warunek jest jeden: Liczy się lojalność wobec pracodawcy

Związkowa Alternatywa chciałaby jednak wprowadzić pewne ograniczenia w zakresie urlopu regeneracyjnego. W praktyce nie każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę mógłby skorzystać z takich dni wolnych. Możliwość skorzystania z urlopu byłaby uzależniona od stażu pracy w konkretniej firmie, a nie ogółem doświadczenia zawodowego. Ile pracownik musiałby przepracować w jednym przedsiębiorstwie? Zgodnie z propozycją Związkowej Alternatywy zatrudniony musiałby mieć przynajmniej 7-letni staż pracy u jednego pracodawcy.

Główne założenia urlopu regeneracyjnego

  • Wymiar: Aż 90 dni (3 miesiące) nieprzerwanego wolnego.
  • Wynagrodzenie: urlop miałby być w 100% płatny – pracownik nie straci na skorzystaniu z dni wolnych.
  • Brak leczenia: W przeciwieństwie do zwolnień lekarskich, nie trzeba byłoby przedstawiać zaświadczenia od lekarza, jakichkolwiek dokumentów ani podejmować leczenia.
  • Niezależny od firmy: Pracodawca nie miałby możliwości odrzucenia wniosku pracownika.
Co mamy do wyboru dzisiaj? Obecne realia regeneracji

Dziś pracownik, który potrzebuje wytchnienia i regeneracji ma ograniczone pole manewru. Obecne przepisy oferują mu jedynie:

  • Standardowy urlop wypoczynkowy – pracownik może skorzystać z puli przysługujących mu dni wolnych (w wymiarze 20 lub 26 dni).
  • L4 od psychiatry lub lekarza ogólnego – zatrudniony może – kiedy zachodzą ku temu przesłanki – iść na zwolnienie lekarskie.

Propozycja urlopu regeneracyjnego: Czy zmiany wejdą w życie?

Projekt Związkowej Alternatywy może rozpocząć debatę na temat work-life balance i dobrostanu pracowników. Ostateczny los urlopu regeneracyjnego zależy od woli politycznej oraz nacisków społecznych.

Zdrój

  • Komunikat Związkowej Alternatywy
