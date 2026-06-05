Tych lekarzy może zabraknąć w 2030 roku. Prognozy Ministerstwa Zdrowia dotyczące specjalizacji lekarskich

Tych lekarzy może zabraknąć w 2030 roku

Odpowiadając na poselską interpelację, wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniła, że model popytowo-podażowy dla lekarzy (bez podziału na specjalizacje) do 2034 r. wskazuje na rosnącą podaż lekarzy, która – przy utrzymaniu obecnych warunków – może przewyższać zapotrzebowanie. Wiceministra dodała, że "należy wziąć pod uwagę, że może zmienić się tendencja do zmiany czasu spędzanego w pracy przez młodszych lekarzy, ze względu na różnice pokoleniowe".

Jednak dziedzinami z najgorszą prognozą zastępowalności kadry są choroby wewnętrzne i chirurgia ogólna dla których do 2030 r. liczba specjalistów osiągających wiek emerytalny przewyższy szacowaną liczbę nowych lekarzy odpowiednio o 1 790 i 439 osób.

Spodziewać się można, że dla tych dziedzin w żadnym z województw nie zostanie zapewniona zastępowalność kadry. Dodatkowo dziedziny te nie cieszą się wystarczająco dużym zainteresowaniem wśród lekarzy rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne – oceniła.

Dostępność lekarzy w województwach. Gdzie jest najgorzej?

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że na koniec 2025 roku zawód wykonywało łącznie 208 441 lekarzy i lekarzy dentystów. W tej grupie było 164 892 lekarzy, 43 088 lekarzy dentystów oraz 461 osób posiadających podwójne prawo wykonywania zawodów.

Liczba aktywnych zawodowo medyków systematycznie wzrasta. Dla porównania, pod koniec 2024 roku było ich 203 529, rok wcześniej 197 434, w 2022 roku – 191 643, w 2021 roku – 185 286, a w 2020 roku – 181 152.

Rozmieszczenie lekarzy w poszczególnych województwach pozostaje jednak nierównomierne. Najwyższy wskaźnik lekarzy przypadających na 100 tys. mieszkańców odnotowano w województwie mazowieckim, gdzie wyniósł 662,6, natomiast najniższy w województwie lubuskim – 309,5.

Średnio w Polsce w 2024 roku na 100 tys. mieszkańców przypadało 395,7 lekarza. W ośmiu województwach wskaźnik ten był niższy od średniej krajowej.