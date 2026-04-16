Szykują się gigantyczne zmiany dla niemal 2 milionów Polaków. Doliczanie stażu pracy zacznie obowiązywać w sektorze prywatnym. Dla wielu osób oznacza to nie tylko dodatkowy tydzień wakacji, ale i znacznie wyższe przelewy. Co z umowami o dzieło?
Przełom w Kodeksie pracy 2026: B2B i zlecenia wliczone do stażu
Dotychczasowe przepisy prawa pracy nie były sprzyjające dla osób, które przez lata prowadziły własną działalność gospodarczą lub były zatrudnione w firmach na tzw. "śmieciówkach", a pracują w sektorze prywatnym. Ich doświadczenie zawodowe nie było brane pod uwagę podczas przy określaniu uprawnień pracowniczych, jakie przysługują etatowcom.
Kto zyska najwięcej od 1 maja? Nowa lista okresów zaliczanych do stażu pracy
Kodeks pracy czekają ważne zmiany, które dotyczą milionów pracowników. Do ogólnego stażu pracy zostaną bowiem dopisane okresy:
- opłacania składek emerytalnych, rentowych lub wypadkowych przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracującą z taką osobą,
- zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba prowadząca działalność gospodarczą i niepodlegająca ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym przez pierwsze 6 miesięcy działalności (tzw. „ulga na start”),
- opłacania składek przez osobę współpracującą z osobą korzystającą z ulgi na start,
- za które zostały opłacone składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem podczas zawieszenia działalności gospodarczej,
- za które składki emerytalne i rentowe były opłacone przez osobę współpracującą przy sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem,
- podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia; wykonywania umowy agencyjnej; współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną; członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej; członkostwa w spółdzielni kółek rolniczych.
Nowe zasady doliczania stażu pracy weszły w życie 1 stycznia 2026 roku. Jednak początkowo reformą objęta była budżetówka. Od 1 maja 2026 roku zmiany mają obowiązywać również w sektorze prywatnym.
Większe pieniądze i lepsza ochrona. Zobacz pełną listę korzyści z doliczenia stażu
Na nowych zasadach obliczania stażu pracy zyskają zatrudnieni na etacie, którzy dotychczas nie mogli wliczyć wszystkich okresów aktywności zawodowej. Co konkretnie zyskają? Dłuższy staż pracy może w ich przypadku wpłynąć na:
- długość okresu wypowiedzenia,
- prawo do nagrody jubileuszowej,
- wymiar urlopu wypoczynkowego,
- wysokość dodatku stażowego,
- wysokość odpraw przy zwolnieniu lub przejściu na emeryturę.
Szybsza droga do 26 dni urlopu. Jak doliczyć lata pracy na "śmieciówkach"?
Dla przeciętnego pracownika najważniejszą korzyścią płynącą z doliczonego stażu pracy będzie szybsze przekroczenie progu 10 lat. Dlaczego? Obecnie staż pracy poniżej dekady uprawnia zatrudnionego do 20 dni wypoczynku, a po jego przekroczeniu wymiar ten wzrasta do 26 dni.
W praktyce oznacza to, że dzięki doliczeniu lat spędzonych na umowach zleceniach lub samozatrudnieniu, tysiące osób niemal z dnia na dzień zyska dodatkowe 6 dni wolnego w roku. Reforma nie zadziała jednak wstecz w kontekście zaległych urlopów wypoczynkowych – nowe uprawnienia zaczną obowiązywać od momentu wejścia w życie przepisów i udokumentowania stażu.
Wyższa pensja i dodatki stażowe. Budżetówka to dopiero początek
Szczególne powody do zadowolenia mają pracownicy sektora publicznego. Chodzi tutaj m.in. o urzędników, nauczycieli oraz pracowników medycznych. W ich przypadku staż pracy bezpośrednio przekłada się na konkretne kwoty w portfelu:
- Dodatek stażowy: Comiesięczny dodatek do wynagrodzenia za wysługę lat wzrośnie dzięki uwzględnieniu wcześniejszej pracy na zleceniu.
- Nagrody jubileuszowe: Wiele osób szybciej osiągnie progi (np. 20 czy 25 lat pracy) uprawniające do wysokich premii.
- Odprawy emerytalne: Wyższy staż to również wyższa odprawa podczas przechodzenia na emeryturę.
Tabela korzyści 2026: O ile wzrośnie Twoja odprawa i dodatek stażowy?
Okres zatrudnienia
Wysokość odprawy (pensja)
Poniżej 2 lat
1-miesięczne wynagrodzenie
Od 2 do 8 lat
2-miesięczne wynagrodzenie
Powyżej 8 lat
3-miesięczne wynagrodzenie
Uwaga na terminy! Masz czas tylko do końca 2027 roku na złożenie dokumentów
Mimo że zmiany weszły w życie 1 stycznia 2026 roku, uprawnienia nie zostaną naliczone automatycznie. Aby skorzystać z doliczania stażu pracy, konieczne jest otrzymania zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i przedstawienie go pracodawcy. Jak zdobyć dokument?
Należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy (druk USP). Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez konto w systemie eZUS (PUE).
To właśnie tam pojawią się specjalne formularze, które należy złożyć drogą elektroniczną. Co istotne, ustawodawca przewidział ograniczony czas na dopełnienie formalności – dokumenty trzeba złożyć najpóźniej do końca 2027 roku.
Wniosek USP do ZUS: Instrukcja krok po kroku, jak doliczyć staż w eZUS
- Osoby zainteresowane doliczeniem do stażu muszą zalogować się w serwisie eZUS i odnaleźć na panelu głównym użytkownika zakładkę Usługi. Następnie należy wybrać Katalog usług i odnaleźć formularz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o ubezpieczeniu dla celów doliczenia okresów do stażu pracy” – USP.
- Po wybraniu druku USP, konieczne jest wybranie roli. W praktyce oznacza to wpisanie danych identyfikacyjnych i adresowych.
- W tym momencie powinien wyświetlić się intuicyjny formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o USP. Na pierwszej stronie wypełnia się dane wnioskodawcy. Potrzebne będą takie informacje jak: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu oraz data urodzenia. Jeśli nie pojawią się automatycznie informacje dotyczące adresu zamieszkania, należy je uzupełnić samodzielnie.
- W dalszej kolejności dokonuje się wyboru zakresu danych do potwierdzenia. Co mamy do wyboru? Można wnioskować potwierdzenie wszystkich tytułów do ubezpieczeń lub potwierdzenie tylko jednego.
- Jeśli wnioskodawca chce potwierdzić wszystkie tytuły – może zapisać i wysłać do ZUS. W drugim przypadku konieczne jest przejście do kolejnej strony i uzupełnienie informacji zgodnie z preferencjami.
- Gotowy wniosek o doliczenie stażu pracy należy wysłać do ZUS. Konieczne będzie podpisanie formularza. Można wykorzystać do tego:
- podpis profilem PUE,
- podpis profilem zaufanym (PZ ePUAP),
- podpis osobisty (e-dowód),
- kwalifikowany podpis elektroniczny.
Wielki nieobecny reformy: Czy umowa o dzieło wlicza się do stażu pracy od 1 maja 2026 roku?
Choć reforma jest rewolucyjna, zawiera istotne zastrzeżenie. Nowe przepisy mają na celu wzmocnienie uprawnień osób zatrudnionych na umowę o pracę (etat). Oznacza to, że jeśli ktoś nadal współpracuje z firmą wyłącznie na zasadach B2B, zmiana stażu nie wpłynie na jego obecną relację z kontrahentem. Beneficjentami będą wyłącznie ci, którzy posiadają status pracownika w rozumieniu Kodeksu pracy lub wkrótce na taki etat przejdą. Warto pamiętać, że na nowych zasadach umowa o dzieło nie wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
