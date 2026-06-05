Polska już jakiś czas temu ruszyła na wojnę z piratami drogowymi. Rządzący są zgodni, zero tolerancji dla „bandytów za kółkiem”. Przepisy są zaostrzane, wysokość mandatów idzie w górę, za najpoważniejsze wykroczenia nie ma już możliwości redukcji punktów karnych.

Piratów drogowych spoza Unii ręka sprawiedliwości nie dosięgnie

W praktyce przepisy są jednak martwe w przypadku kierowców spoza Unii Europejskiej. Polska nie ma bowiem podpisanych odpowiednich umów międzynarodowych. Oznacza to, że kierowca na blachach spoza UE uwieczniony na fotoradarze, może spać spokojnie, bo polskie służby nie mogą ustalić właściciela pojazdu i pociągnąć go do odpowiedzialności.

Według Danych Inspektoratu Transportu Drogowego, które przywołuje „Rzeczpospolita”, w 2025 roku fotoradary w całym kraju zarejestrowały 1,3 mln naruszeń przepisów. Niestety na prawie co 10 zdjęciu zasiadał kierowca spoza UE. Najwięcej wykroczeń popełnili kierowcy z Ukrainy – 77 tys., Białorusi – 7,4 tys. i Rosji – 218 przypadków.

Liczba wykroczeń popełnionych przez tych kierowców systematycznie rośnie

Jak podaje dziennik, stale rośnie liczba wykroczeń popełnionych przez kierowców z Ukrainy. W 2023 roku było ich 52 tys., w 2024 – 62,4 tys., a w minionym aż 77,2 tys.

Co ciekawe, maleje liczba piratów drogowych z Białorusi. W 2023 roku popełnili oni blisko 9,4 tys. wykroczeń, w 2024 – 8,1 tys., a według danych za ubiegły rok – 7,4 tys.

W przypadku kierowców z Rosji statystyki pokazują, że tendencja jest także spadkowa. W 2023 odnotowano 828 wykroczeń, a w 2025 – 218.

Według informacji zdobytych przez „Rzeczpospolitą” w ubiegłym roku wystawiono 3443 mandaty karne. Aż 2,5 tys. wystawiono kierowcom z Ukrainy, 42 Białorusinom i ani jednego mandatu dla kierowców z Rosji.