Koniec z trzema przedmiotami. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego mówi o ogromnym obciążeniu

Do tej pory Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jako jedna z niewielu uczelni w kraju, obok Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, brał podczas rekrutacji na kierunek lekarski pod uwagę trzy rozszerzenia na maturze – matematyki, biologii, chemii. Dla wielu młodych ludzi była to bariera nie do przejścia.

Rektor UJ, prof. Piotr Jedynak, przyznał, że przygotowanie się do trzech tak ciężkich przedmiotów, to dla maturzystów obciążenie. Co gorsza, przez ten system uczelnia traciła potencjalnie wybitnych kandydatów, którzy z biologii i chemii mieli rewelacyjne wyniki, ale ich średnią psuła nieco słabsza matematyka na maturze.

Pracownicy Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdzają, że w codziennej praktyce i na studiach medycznych to wiedza biologiczno-chemiczna ma kluczowe znaczenie. W praktyce oznacza to, że nowe zasady rekrutacji na medycynę nie oznaczają obniżenia poprzeczki – to po prostu lepsze dopasowanie rekrutacji do realiów, w jakich żyją współcześni uczniowie.

Podobny ruch uczelnia wykonała już kilka lat temu na stomatologii. Efekt? Poziom studentów wcale nie spadł, a UJ otworzył się na świetnie przygotowaną młodzież z klas biologiczno-chemicznych z całej Polski. Teraz ten sam mechanizm ma pomóc przyszłym lekarzom.

Od kiedy rewolucja w Krakowie? Znamy datę, kiedy matematyka przestanie być obowiązkowa

Reforma będzie wdrażana etapami. Jak to ma wyglądać w praktyce?

Rok akademicki 2026/2027 : Obowiązują stare zasady. Kryteria pozostają bez zmian.

: Obowiązują stare zasady. Kryteria pozostają bez zmian. Lata 2027/2028 – 2029/2030 (Okres przejściowy) : Matematyka staje się opcjonalna. Lista rankingowa będzie tworzona na podstawie średniej ważonej z dwóch wybranych przedmiotów. Maturzyści będą mogli wybrać konfigurację: biologia + chemia, biologia + matematyka LUB chemia + matematyka.

: Matematyka staje się opcjonalna. Lista rankingowa będzie tworzona na podstawie średniej ważonej z dwóch wybranych przedmiotów. Maturzyści będą mogli wybrać konfigurację: biologia + chemia, biologia + matematyka LUB chemia + matematyka. Od roku 2030/2031: Pełne wdrożenie nowego systemu. Pod uwagę będą brane wyłącznie wyniki z rozszerzonej biologii i chemii. Matematyka całkowicie znika z algorytmu.

Oblężenie podczas rekrutacji na medycynie. Nowe przepisy wywindują te liczby do maksimum?

Warto podkreślić, że zainteresowanie kierunkiem lekarskim w Krakowie stale rośnie. Do ostatniej rekrutacji przystąpiło aż 1243 kandydatów – to o 158 osób więcej niż rok wcześniej. Złagodzenie przepisów i rezygnacja z trzeciego rozszerzenia prawdopodobnie wywindują te statystyki jeszcze wyżej.

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