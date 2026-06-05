Nawet 4353 zł miesięcznie dla seniorów i nie tylko. Mało kto wie o tym kryterium, a ZUS już wypłaca pieniądze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca beneficjentom wsparcie finansowe, które dla wielu gospodarstw domowych jest potężnym odciążeniem budżetu. W 2026 roku dostęp do tych pieniędzy ma jeszcze większa grupa osób. Co kluczowe – nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego. Mimo to, wielu uprawnionych wciąż nie złożyło dokumentów, bo nie wie o istnieniu tego programu. O jaką pomoc chodzi i jak ją zdobyć?

Decyduje jedna liczba. System punktowy bez tajemnic

Świadczeniu wspierającym, bo o nim mowa, skierowane jest do pełnoletnich osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Kluczowa jest ocena poziomu potrzeby wsparcia. Komisja przyznaje punkty w skali od 0 do 100. Im większe wsparcie jest potrzebne, tym więcej punktów zostanie przyznanych. Żeby otrzymać świadczenie z ZUS, trzeba zdobyć minimum 70 punktów.

Uwaga! Liczba uzyskanych punktów decyduje również o tym, jaka kwota trafi na konto.

Ile dokładnie wypłaci ZUS? Sprawdź progi i stawki w 2026 roku

Wysokość świadczenia jest bezpośrednio powiązana z ilością przyznanych punktów i wynosi od 40% do nawet 220% renty socjalnej, która po waloryzacji od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Jak wyglądają aktualne widełki?

95–100 pkt – 220% renty socjalnej ( ponad 4353 zł miesięcznie)

– 220% renty socjalnej ( miesięcznie) 90–94 pkt – 180% renty socjalnej

– 180% renty socjalnej 85–89 pkt – 120% renty socjalnej

– 120% renty socjalnej 80–84 pkt – 80% renty socjalnej

– 80% renty socjalnej 75–79 pkt – 60% renty socjalnej

– 60% renty socjalnej 70–74 pkt – 40% renty socjalnej (ok. 792 zł miesięcznie)

Oznacza to, że w zależności od stanu zdrowia, na konto beneficjenta może wpływać od ok. 792 zł do ponad 4350 zł każdego miesiąca.