Wiele osób zmagających się z problemami zdrowotnymi wciąż nie ma pojęcia, że na ich konto może wpływać potężny zastrzyk gotówki z ZUS. Co najlepsze, w przypadku tego świadczenia nie obowiązuje kryterium dochodowe. Sprawdź, czy spełniasz kluczowy warunek i zobacz, jak prostym sposobem ominąć urzędowe pułapki.
Nawet 4353 zł miesięcznie dla seniorów i nie tylko. Mało kto wie o tym kryterium, a ZUS już wypłaca pieniądze
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca beneficjentom wsparcie finansowe, które dla wielu gospodarstw domowych jest potężnym odciążeniem budżetu. W 2026 roku dostęp do tych pieniędzy ma jeszcze większa grupa osób. Co kluczowe – nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego. Mimo to, wielu uprawnionych wciąż nie złożyło dokumentów, bo nie wie o istnieniu tego programu. O jaką pomoc chodzi i jak ją zdobyć?
Decyduje jedna liczba. System punktowy bez tajemnic
Świadczeniu wspierającym, bo o nim mowa, skierowane jest do pełnoletnich osób, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Kluczowa jest ocena poziomu potrzeby wsparcia. Komisja przyznaje punkty w skali od 0 do 100. Im większe wsparcie jest potrzebne, tym więcej punktów zostanie przyznanych. Żeby otrzymać świadczenie z ZUS, trzeba zdobyć minimum 70 punktów.
Uwaga! Liczba uzyskanych punktów decyduje również o tym, jaka kwota trafi na konto.
Ile dokładnie wypłaci ZUS? Sprawdź progi i stawki w 2026 roku
Wysokość świadczenia jest bezpośrednio powiązana z ilością przyznanych punktów i wynosi od 40% do nawet 220% renty socjalnej, która po waloryzacji od 1 marca 2026 roku wynosi 1978,49 zł brutto. Jak wyglądają aktualne widełki?
- 95–100 pkt – 220% renty socjalnej (ponad 4353 zł miesięcznie)
- 90–94 pkt – 180% renty socjalnej
- 85–89 pkt – 120% renty socjalnej
- 80–84 pkt – 80% renty socjalnej
- 75–79 pkt – 60% renty socjalnej
- 70–74 pkt – 40% renty socjalnej (ok. 792 zł miesięcznie)
Oznacza to, że w zależności od stanu zdrowia, na konto beneficjenta może wpływać od ok. 792 zł do ponad 4350 zł każdego miesiąca.
Liczba punktów (WZON)
Procent renty socjalnej
Wysokość świadczenia na rękę (miesięcznie)
95–100 pkt
220% renty socjalnej
4352,70 zł
90–94 pkt
180% renty socjalnej
3561,30 zł
85–89 pkt
120% renty socjalnej
2374,20 zł
80–84 pkt
80% renty socjalnej
1582,80 zł
75–79 pkt
60% renty socjalnej
1187,10 zł
70–74 pkt
40% renty socjalnej
791,40 zł
Dwa kroki do świadczenia. Bez tego świadczenie wspierające nie zostanie przyznane
Procedura złożona jest z dwóch etapów. Jakich?
- Krok 1: Wizyta w WZON. Należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Eksperci na podstawie dokumentacji medycznej (orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy) określą stan zdrowia wnioskodawcy w skali punktowej.
- Krok 2: Wniosek do ZUS. Dopiero w momencie, gdy WZON wyda decyzję z wynikiem co najmniej 70 punktów, można złożyć właściwy wniosek do ZUS o rozpoczęcie wypłat.
Ważne: Dokumenty można wysłać wyłącznie online. Do wyboru są trzy wygodne ścieżki: platformę eZUS (dawne PUE ZUS), rządowy portal Emp@tia lub system bankowości internetowej banku.
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