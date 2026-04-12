Rząd uderza w niebezpieczne terapie: Koniec bezkarności pseudomedyków?

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tzw. Lex Szarlatan) został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów – poinformowano na stronie Rzecznika Praw Pacjenta. Został on przygotowany przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia. W konsultacjach uczestniczyło ponad 120 organizacji, a liczba zgłoszonych uwag sięgnęła kilku tysięcy. Ostateczna wersja dokumentu jest efektem długich prac i licznych korekt. Nowe przepisy mają lepiej chronić obywateli przed pseudomedycznymi praktykami, które – zdaniem resortu – stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów.

- Państwo ma obowiązek chronić pacjentów wszędzie tam, gdzie zagrożone jest ich zdrowie lub życie. Celowe wprowadzanie w błąd pacjenta, szerzenie dezinformacji, czy wykorzystywanie trudnych życiowo sytuacji do bezwzględnego zarabiania pieniędzy nigdy nie powinno mieć miejsca. Przygotowana ustawa ma postawić tamę procederom polegającym na przypisywaniu działania leczniczego preparatom oraz reklamowaniu usług i metod jako świadczeń zdrowotnych, mimo że w rzeczywistości nie są one skuteczne w leczeniu chorób, a wręcz szkodliwe dla pacjenta - powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda, minister zdrowia.

Nadciąga Lex Szarlatan: Tak rząd wyeliminuje szkodliwe praktyki

Nowe przepisy mają odpowiedzieć na dwa kluczowe problemy:

rosnącą skalę niebezpiecznych praktyk pseudomedycznych i dezinformacji zdrowotnej, ograniczoną skuteczność ochrony zbiorowych praw pacjentów.

Planowane zmiany zakładają przede wszystkim:

wzmocnienie uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta, możliwość skuteczniejszego eliminowania szkodliwych praktyk, wprowadzenie nowych narzędzi prawnych, w tym kar finansowych sięgających nawet 1 mln zł.

Rząd zapowiada: Koniec z lekarzami bez dyplomu i „cudownymi” terapiami

Nowelizacja pozwoli wyeliminować w Polsce:

wykonywanie czynności medycznych, takich jak diagnozowanie czy leczenie chorób, przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień zawodowych, np. bez wykształcenia lekarskiego, proponowanie pacjentom metod terapeutycznych, które nie mają potwierdzonej skuteczności w aktualnej wiedzy medycznej, a mimo to są przedstawiane jako skuteczne sposoby leczenia, rozpowszechnianie informacji wprowadzających w błąd w zakresie zdrowia, czyli promowanie niesprawdzonych metod leczenia lub podważanie terapii uznanych za skuteczne i oparte na dowodach naukowych, prowadzenie działalności związanej z leczeniem pacjentów bez wpisu do oficjalnego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, co oznacza działanie poza systemem nadzoru i kontroli.

Ważne poprawki w Lex Szarlatan. Rząd wycofuje się z kontrowersyjnych zapisów

W trakcie prac nad ustawą wprowadzono istotne zmiany:

usunięto zapis dotyczący dostępu do nagrań zgłoszeń alarmowych, wykreślono organizację strajku z katalogu naruszeń praw pacjentów, wprowadzono wymóg umyślności przy nakładaniu kar, doprecyzowano definicję pseudomedycyny – teraz musi być powiązana z osiąganiem korzyści.

Co dalej z Lex Szarlatan?

Projekt trafi teraz pod obrady. Jeśli zostanie przyjęty, może znacząco zmienić sposób walki z pseudomedycyną w Polsce – i utrudnić działalność osobom zarabiającym na „cudownych metodach leczenia”.