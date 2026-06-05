Szykujesz się do pracy na wakacje? Choć gastronomia, turystyka i e-commerce przeżywają oblężenie, zdobycie wakacyjnego zajęcia będzie wyjątkowo trudne. Sprawdziliśmy raporty płacowe – oto jak naprawdę wyglądają tegoroczne zarobki, stawki godzinowe oraz benefity, którymi pracodawcy próbują ratować sytuację.
Tłum chętnych i kurcząca się baza ogłoszeń
Z najnowszych analiz rynku (m.in. danych OLX Praca) wynika, że liczba dostępnych ofert pracy sezonowej skurczyła się aż o 15%. W tym samym czasie wskaźnik wysyłanych aplikacji wzrósł o 12%. Co to oznacza w praktyce? O jedno miejsce pracy walczy znacznie więcej kandydatów niż przed rokiem.
Sytuację dodatkowo podgrzewa demografia. Na rynek wkracza właśnie rekordowa fala absolwentów szkół ponadpodstawowych – jest ich o blisko 16% więcej niż w ubiegłym roku. Młodzi ludzie, chcąc zdobyć pierwsze doświadczenie lub po prostu podreperować budżet przed studiami, masowo szturmują portale ogłoszeniowe. Największe oblężenie przeżywają sektory:
- Gastronomia (wzrost zainteresowania o 27% rok do roku)
- E-commerce (skok o 18%)
- Promocja (hostessy, dystrybucja ulotek)
Gdzie szukać zatrudnienia? Trzonem rynku pozostaje gastronomia, która generuje blisko co trzecią ofertę (31,7%). Sporo ogłoszeń znajdziemy też w rolnictwie i ogrodnictwie (9,3%), budowlance (5,2%) oraz handlu detalicznym (5,1%).
Ile można zarobić na czysto? Oto stawki
Choć presja płacowa rośnie, ogólna mediana zarobków w pracy sezonowej ustabilizowała się na poziomie 5500 zł brutto (symboliczny wzrost o nieco ponad 1% r/r). Pracodawcy zaczynają jednak kusić inaczej – kluczowym benefitem staje się m.in. darmowe zakwaterowanie, którego oferowanie wzrosło o 14,5%. Pracownicy zmienili też priorytety: zamiast tradycyjnych miesięczników, najchętniej wybierane są oferty gwarantujące dniówki lub tygodniówki. Stawki miesięczne mocno zależą od profesji:
- Gastronomia (średnio): od 5265 zł brutto
- Kierowcy: nawet do 7500 zł brutto (ogromny skok o ponad 15% r/r)
Praca na godziny: Od kelnera do technika sceny [PRZEGLĄD STAWEK]
Jak wynika z raportów Grupy Progres, standardowe stawki godzinowe w tegoroczne wakacje mieszczą się zazwyczaj w przedziale od 32 do 45 zł brutto. Na najbardziej intratnych i wymagających stanowiskach można jednak wyciągnąć nawet 70–80 zł za godzinę.
Gastronomia i Festiwale
- Kelnerzy: 32–40 zł/h (+ napiwki)
- Barmani: 32–50 zł/h (podczas imprez masowych nawet do 70 zł/h)
- Kucharze: 35–60 zł/h (w kurortach stawki szybują w górę)
- Obsługa festiwali / catering: 40–70 zł/h (bonusy za nocki i weekendy)
Kurorty i turystyka
- Animatorzy dla dzieci: 30–50 zł/h
- Opiekunowie stref SPA / basenów: 35–60 zł/h
- Sezonowy concierge (apartamenty luksusowe): 40–70 zł/h (wymagany język obcy)
Logistyka, Magazyny i Eventy
- Pakowanie e-commerce i magazynierzy: 32–45 zł/h
- Montażyści scen / nagłośnienie: 35–60 zł/h
- Technicy światła: 40–80 zł/h
Nietypowe fachy poszukiwane od zaraz
Gdzie można znaleźć zatrudnienie? Tradycyjnie w sklepie lub smażalni ryb. W tym roku poszukiwani są też m.in. operatorzy dmuchańców (32–40 zł/h), testerzy sezonowych escape roomów (32–60 zł/h) czy kierownicy kin letnich (40–70 zł/h).
Ważny trend: Elastyczne formy zatrudnienia przestają być domeną wyłącznie wakacji. Pracodawcy, szukając oszczędności operacyjnych i tnąc koszty stałe, coraz częściej traktują umowy zlecenie i outsourcing jako stały, całoroczny element zarządzania biznesem. Dla pracowników oznacza to jedno – elastyczność zostanie z nami na dłużej.
Praca okazjonalna nie jest bezwzględnym prawem pracownika
Źródło:
- www.strefabiznesu.pl
- www.gazetaprawna.pl
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