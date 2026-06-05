Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności i zablokował sprzedaż popularnego leku na biegunkę, który Polacy kupują na potęgę. Chodzi o kilkanaście serii, które mogą znajdować się w apteczce Polaków. Sprawdź, czy masz w domu wadliwy produkt, zanim go zażyjesz.
Masz ten lek w apteczce? Decyzja GIF ma rygor natychmiastowy
Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) zdecydował o wycofaniu z obrotu popularnego produktu leczniczego Loperamid APTEO MED (loperamidi hydrochloridum), 2 mg, w postaci kapsułek twardych. Blokada objęła dwa warianty opakowań (po 10 i 20 sztuk) i dotyczy łącznie kilkunastu serii, których daty ważności sięgają nawet 2028 roku. Decyzja GIF ma charakter natychmiastowy i obowiązuje na terenie całego kraju.
Te serie trzeba sprawdzić. Lista jest długa
Oto szczegółowy wykaz zablokowanych produktów, które należy odłożyć i nie zażywać. Lista serii:
Opakowania zawierające 20 kapsułek (GTIN: 05909991453596):
- Seria IJW024002 (data ważności: 12.2026)
- Seria IJW024003 (data ważności: 04.2027)
- Seria IJW024004 (data ważności: 05.2027)
- Seria IJW024004A (data ważności: 05.2027)
- Seria IJW024005 (data ważności: 05.2027)
- Seria IJW024006 (data ważności: 05.2027)
- Seria IJW024007 (data ważności: 05.2027)
- Seria IJW024008 (data ważności: 06.2027)
- Seria IJW024009 (data ważności: 06.2027)
- Seria IJW0225002 (data ważności: 02.2028)
- Seria IJW0225003 (data ważności: 02.2028)
- Seria IJW0225004 (data ważności: 02.2028)
- Seria IJW0225006 (data ważności: 05.2028)
Opakowania zawierające 10 kapsułek (GTIN: 05909991444914):
- Seria IJW014010 (data ważności: 06.2027)
- Seria IJW0125007 (data ważności: 05.2028)
Podmiotem odpowiedzialnym za dystrybucję leku jest warszawska spółka Synoptis Pharma.
Masz ten lek w domu? Oto co musisz zrobić
Wstrzymanie w obrocie oznacza, że od momentu ogłoszenia decyzji żadna apteka w kraju nie ma prawa sprzedać pacjentowi wymienionych wyżej partii. Jeśli posiadasz ten specyfik w swojej szafce z lekami, koniecznie porównaj numery na bocznej ściance opakowania lub na blistrze z powyższą listą. W przypadku zidentyfikowania wadliwej serii, specjaliści rekomendują natychmiastowe zaprzestanie jej przyjmowania i zaopatrzenie się w alternatywny zamiennik o tym samym działaniu.
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