Masz ten lek w apteczce? Decyzja GIF ma rygor natychmiastowy

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) zdecydował o wycofaniu z obrotu popularnego produktu leczniczego Loperamid APTEO MED (loperamidi hydrochloridum), 2 mg, w postaci kapsułek twardych. Blokada objęła dwa warianty opakowań (po 10 i 20 sztuk) i dotyczy łącznie kilkunastu serii, których daty ważności sięgają nawet 2028 roku. Decyzja GIF ma charakter natychmiastowy i obowiązuje na terenie całego kraju.

Te serie trzeba sprawdzić. Lista jest długa

Oto szczegółowy wykaz zablokowanych produktów, które należy odłożyć i nie zażywać. Lista serii:

Opakowania zawierające 20 kapsułek (GTIN: 05909991453596):

Seria IJW024002 (data ważności: 12.2026)

(data ważności: 12.2026) Seria IJW024003 (data ważności: 04.2027)

(data ważności: 04.2027) Seria IJW024004 (data ważności: 05.2027)

(data ważności: 05.2027) Seria IJW024004A (data ważności: 05.2027)

(data ważności: 05.2027) Seria IJW024005 (data ważności: 05.2027)

(data ważności: 05.2027) Seria IJW024006 (data ważności: 05.2027)

(data ważności: 05.2027) Seria IJW024007 (data ważności: 05.2027)

(data ważności: 05.2027) Seria IJW024008 (data ważności: 06.2027)

(data ważności: 06.2027) Seria IJW024009 (data ważności: 06.2027)

(data ważności: 06.2027) Seria IJW0225002 (data ważności: 02.2028)

(data ważności: 02.2028) Seria IJW0225003 (data ważności: 02.2028)

(data ważności: 02.2028) Seria IJW0225004 (data ważności: 02.2028)

(data ważności: 02.2028) Seria IJW0225006 (data ważności: 05.2028)

Opakowania zawierające 10 kapsułek (GTIN: 05909991444914):

Seria IJW014010 (data ważności: 06.2027)

(data ważności: 06.2027) Seria IJW0125007 (data ważności: 05.2028)

Podmiotem odpowiedzialnym za dystrybucję leku jest warszawska spółka Synoptis Pharma.

Masz ten lek w domu? Oto co musisz zrobić

Wstrzymanie w obrocie oznacza, że od momentu ogłoszenia decyzji żadna apteka w kraju nie ma prawa sprzedać pacjentowi wymienionych wyżej partii. Jeśli posiadasz ten specyfik w swojej szafce z lekami, koniecznie porównaj numery na bocznej ściance opakowania lub na blistrze z powyższą listą. W przypadku zidentyfikowania wadliwej serii, specjaliści rekomendują natychmiastowe zaprzestanie jej przyjmowania i zaopatrzenie się w alternatywny zamiennik o tym samym działaniu.