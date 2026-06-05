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Popularny lek na biegunkę natychmiast znika z aptek! GIF bije na alarm [LISTA SERII]

Tabliczka z napisem Główny Inspektorat Farmaceutyczny na elewacji budynku
GIF wydał decyzję o natychmiastowym wycofaniu ze sprzedaży wielu partii leku LoperamidShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 12:53

Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności i zablokował sprzedaż popularnego leku na biegunkę, który Polacy kupują na potęgę. Chodzi o kilkanaście serii, które mogą znajdować się w apteczce Polaków. Sprawdź, czy masz w domu wadliwy produkt, zanim go zażyjesz.

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Masz ten lek w apteczce? Decyzja GIF ma rygor natychmiastowy

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) zdecydował o wycofaniu z obrotu popularnego produktu leczniczego Loperamid APTEO MED (loperamidi hydrochloridum), 2 mg, w postaci kapsułek twardych. Blokada objęła dwa warianty opakowań (po 10 i 20 sztuk) i dotyczy łącznie kilkunastu serii, których daty ważności sięgają nawet 2028 roku. Decyzja GIF ma charakter natychmiastowy i obowiązuje na terenie całego kraju.

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Te serie trzeba sprawdzić. Lista jest długa

Oto szczegółowy wykaz zablokowanych produktów, które należy odłożyć i nie zażywać. Lista serii:

Opakowania zawierające 20 kapsułek (GTIN: 05909991453596):

  • Seria IJW024002 (data ważności: 12.2026)
  • Seria IJW024003 (data ważności: 04.2027)
  • Seria IJW024004 (data ważności: 05.2027)
  • Seria IJW024004A (data ważności: 05.2027)
  • Seria IJW024005 (data ważności: 05.2027)
  • Seria IJW024006 (data ważności: 05.2027)
  • Seria IJW024007 (data ważności: 05.2027)
  • Seria IJW024008 (data ważności: 06.2027)
  • Seria IJW024009 (data ważności: 06.2027)
  • Seria IJW0225002 (data ważności: 02.2028)
  • Seria IJW0225003 (data ważności: 02.2028)
  • Seria IJW0225004 (data ważności: 02.2028)
  • Seria IJW0225006 (data ważności: 05.2028)

Opakowania zawierające 10 kapsułek (GTIN: 05909991444914):

  • Seria IJW014010 (data ważności: 06.2027)
  • Seria IJW0125007 (data ważności: 05.2028)

Podmiotem odpowiedzialnym za dystrybucję leku jest warszawska spółka Synoptis Pharma.

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Masz ten lek w domu? Oto co musisz zrobić

Wstrzymanie w obrocie oznacza, że od momentu ogłoszenia decyzji żadna apteka w kraju nie ma prawa sprzedać pacjentowi wymienionych wyżej partii. Jeśli posiadasz ten specyfik w swojej szafce z lekami, koniecznie porównaj numery na bocznej ściance opakowania lub na blistrze z powyższą listą. W przypadku zidentyfikowania wadliwej serii, specjaliści rekomendują natychmiastowe zaprzestanie jej przyjmowania i zaopatrzenie się w alternatywny zamiennik o tym samym działaniu.

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Źródło: gazetaprawna.pl

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ZdrowieOstrzeżenie GIF: Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny wycofany z aptek. Rygor natychmiastowej wykonalności [SERIE]
Tablica informacyjna z napisem Główny Inspektorat Farmaceutyczny na elewacji budynku
KrajPilna decyzja GIF. Popularny lek stosowany w leczeniu chorób autoimmunologicznych i zapalnych natychmiast wycofany z aptek