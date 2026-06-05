Nie każdy senior może liczyć na wypłatę „czternastki”, warto wiedzieć wcześniej, komu dodatkowe roczne świadczenie nie zostanie wypłacone w ogóle, a kto dostanie świadczenie pomniejszone. 14. emerytury w 2026 roku nie otrzymają m.in. emeryci i renciści ze świadczeniem przekraczającym 4828,49 zł brutto.

Kiedy ZUS wypłaci 14. emeryturę w 2026 roku? Harmonogram

Czternasta emerytura to jedno z najważniejszych, obok „trzynastki” dodatkowych świadczeń dla seniorów. W przeciwieństwie do 13. emerytury, tutaj spore znaczenie ma jednak wysokość pobieranych świadczeń. Po przekroczeniu określonego progu „czternastka” jest wypłacana w niższej kwocie lub nie jest wypłacana w ogóle.

Wysokość 14. emerytury jest uzależniona od dochodów emeryta. Pełną kwotę dodatkowego rocznego świadczenia otrzymają wyłącznie osoby o najniższych dochodach. Choć limit wcale nie jest niski (podstawowe świadczenie nie może przekraczać 2900 zł brutto) i „czternastka” należy się blisko 1/3 seniorów, niektórzy mogą być zaskoczeni niższą kwotą świadczenia. Wystarczy nieznaczne przekroczenie progu, by ZUS wypłacił niższą 14. emeryturę.

Standardowym terminem wypłat 14. emerytury jest wrzesień. Dodatkowe roczne świadczenie zostanie wypłacone w terminie wypłaty podstawowych świadczeń, jednak z uwagi na układ dni wolnych od pracy, we wrześniu 2026 harmonogram wypłaty 14. emerytur będzie wyglądał następująco:

1 września (wtorek),

4 września (zamiast 6 września, który wypada w niedzielę),

10 września (czwartek),

15 września (wtorek),

18 września (zamiast 20 września, który wypada w niedzielę),

25 września (piątek).

Ile wyniesie 14. emerytura? Taka będzie kwota świadczenia

Pełna kwota 14. emerytury w 2026 roku to 1978,49 zł brutto. Przelew w takiej wysokości otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie nie przekracza kwoty 2900 zł brutto. Kwota „czternastki” może być jednak niższa już przy nieznacznym przekroczeniu tego progu. Obowiązuje tutaj zasada „złotówka za złotówkę”. Czternasta emerytura zostanie pomniejszona dokładnie o tyle, ile wynosi kwota przekroczenia.

Przykład Senior, którego świadczenie podstawowe wynosi 3500 zł brutto (przekracza próg o 600 zł) otrzyma „czternastkę” w wysokości 1378,49 zł brutto.

14. emeryturę w pomniejszonej kwocie otrzymają seniorzy, których podstawowe świadczenie brutto (przed potrąceniami) nie przekracza 4828,49 zł. Zatem jeśli wysokość emerytury:

nie przekracza 2900 zł brutto: emeryt otrzyma pełną kwotę „czternastki”: 1978,49 zł brutto,

mieści się w przedziale 2900 - 4828,49 zł brutto: otrzyma niższe świadczenie (o tyle, ile przekracza kwotę 2900 zł),

jest wyższa niż 4828,49 zł: emeryt nie otrzyma „czternastki”.

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Kto nie dostanie 14. emerytury w 2026 roku?

Nie tylko emeryci, których podstawowe świadczenie przekracza próg 4828,49 zł brutto nie dostaną „czternastki”. 14. emerytura nie zostanie wypłacona:

osobom, które nie będą miały prawa do emerytury lub renty w dniu ustalonym przez przepisy (koniec sierpnia 2026),

osobom, których świadczenie jest zawieszone,

osobom z emeryturą lub rentą wyższą niż 4828,49 zł brutto.

Czy trzeba składać wniosek o wypłatę 14. emerytury?

Dodatkowe roczne świadczenie (podobnie jak 13. emerytura) przyznawane jest i wypłacane automatycznie, dlatego nie ma konieczności składania wniosku. Również niespełnianie warunków do jego otrzymania nie nakłada na emeryta konieczności informowania ZUS o tym, że 14. emerytura nie przysługuje.

Ilu seniorów dostanie pełną 14. emeryturę?

Według najnowszej struktury świadczeń ZUS po waloryzacji z marca 2025 r. około 35-36 proc. emerytów pobierało emeryturę nieprzekraczającą 3000 zł miesięcznie. Ponieważ próg pełnej 14. emerytury wynosi 2900 zł brutto, rzeczywisty odsetek osób mieszczących się poniżej tego limitu jest nieco niższy: można go szacować na około 33–35 proc. emerytów.

Około 2,1-2,3 mln emerytów może pobierać świadczenie nieprzekraczające 2900 zł brutto, a więc kwalifikować się do pełnej 14. emerytury. Nie oznacza to, że tylko 2–2,3 mln seniorów dostanie czternastkę. Dodatkowe świadczenie przysługuje także wielu osobom z emeryturami powyżej 2900 zł brutto, ale jest ono pomniejszane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Pełna kwota przysługuje jedynie osobom mieszczącym się w limicie 2900 zł brutto.