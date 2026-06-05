Kalifornia jako pierwszy stan zapowiada działania prawne

Jak podaje agencja, nie jest jeszcze jasne, które stany złożą pozew, lecz prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta powiedział w czwartkowym wywiadzie, że jego biuro wkrótce podejmie decyzję o ewentualnym działaniu.

Reuters zauważa, że akcje Warner Bros. spadły po tej wiadomości o 1,8 proc., a akcje Paramount spadły o 4 proc.

Agencja nie podała, jaka ma być podstawa nadchodzącej skargi władz stanowych, lecz proponowana transakcja spotkała się z oporem środowisk twórczych w Hollywood, które obawiały się, że może ona doprowadzić do masowej utraty miejsc pracy, zmniejszenia produkcji filmów i seriali. Transakcja budzi też obawy dotyczące nadmiernej konsolidacji na rynku platform streamingowych i produkcji filmowej, a także możliwych skutków politycznych przejęcia CNN przez firmę związaną z rodziną Ellisonów, sprzymierzoną z Donaldem Trumpem. Wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych jest też polski TVN.

Obawy o konsolidację rynku i polityczne konsekwencje przejęcia

Paramount Skydance dąży do jak najszybszego dopięcia transakcji, a według branżowego portalu Status zarząd ma nadzieję, że stanie się to do 15 lipca, choć w publicznych wypowiedziach i dokumentach wyznaczono datę 30 września. Jeśli do tego czasu fuzja nie dojdzie do skutku, akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia. Paramount Skydance zgodził się na zakup akcji WBD po cenie 31 dol., a całkowita wartość transakcji wyceniana jest na 110 mld dol.

Akcjonariusze WBD zatwierdzili sprzedaż spółki podczas specjalnego walnego zgromadzenia w kwietniu, jednak wciąż potrzebne są zgody regulatorów w krajach, gdzie obie spółki są obecne. Sprawę bada m.in. brytyjski urząd antymonopolowy CMA. Paramount zwrócił się też o zgodę na przejęcie do europejskiego regulatora.

Faworyzowana przez Donalda Trumpa firma prawdopodobnie nie natrafi na przeszkody ze strony rządu federalnego. Według portalu Semafor, który powoływał się na wtajemniczone w sprawę źródła, wydział antymonopolowy ministerstwa sprawiedliwości USA jest gotów wkrótce zatwierdzić fuzję.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)