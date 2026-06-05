Wchodzi Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów - Prezydent podpisał ustawę. Co zmieni się dla właścicieli zwierząt?

Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (numer druku sejmowego 2293) została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 2 czerwca 2026 r. Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK) ma na celu:

Ograniczenie bezdomności psów i kotów poprzez identyfikację właścicieli i miejsc utrzymania zwierząt.

Wsparcie realizacji programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Ułatwienie poboru opłaty od posiadania psów.

Kontrolę realizacji szczepień przeciwko wściekliźnie.

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Obowiązek oznakowania i rejestracji

Obowiązkowemu oznakowaniu (wszczepienie zatwierdzonego transpondera) i rejestracji w KROPiK podlegają:

Psy – do dnia pierwszego szczepienia przeciwko wściekliźnie lub wcześniej (przed przeniesieniem własności / przyjęciem do schroniska / domu tymczasowego). Koty – do ukończenia 3. miesiąca życia lub wcześniej (przed przeniesieniem własności / przyjęciem do schroniska / domu tymczasowego).

Rejestracji podlegają także psy i koty przywożone do Polski (w terminie 14 dni) oraz zwierzęta laboratoryjne. Obowiązek spoczywa na właścicielu, podmiocie prowadzącym schronisko lub organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym.

Ważne Identyfikacja zwierzęcia będzie polegała na wszczepieniu mu specjalnego chipa (transpondera). Zabieg ten będzie mógł wykonać wyłącznie uprawniony lekarz weterynarii lub technik weterynarii zatrudniony w zarejestrowanym zakładzie leczniczym. Wpisu do rejestru będą natomiast dokonywać jedynie lekarze weterynarii posiadający stosowne uprawnienia i dostęp do systemu KROPiK.

Kto płaci za zachipowanie kota czy psa?

Koszt chipowania wraz z transpondetem, rejestracji zwierzęcia oraz aktualizacji danych w rejestrze na wniosek właściciela nie przekroczy 0,56% średniego wynagrodzenia krajowego z poprzedniego roku. Gminy będą mogły – w miarę posiadanych środków – dofinansować te wydatki właścicielom zwierząt, schroniskom oraz organizacjom zajmującym się opieką nad bezdomnymi zwierzętami.

Przez pierwsze 3 lata od wejścia ustawy w życie ARiMR bezpłatnie zarejestruje zwierzęta, którym chip wszczepiono wcześniej, o ile jego numer jest odczytywalny czytnikiem zgodnym z normą ISO 11785.

Kto prowadzi Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK)?

Rejestr prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w systemie teleinformatycznym. Gromadzi się w nim dane o zwierzęciu, właścicielu, schronisku/domu tymczasowym, transponderze, szczepieniach, śmierci oraz ucieczce/zbłąkaniu się. Dane usuwa się po 5 latach od śmierci lub po 30 latach od daty urodzenia/rejestracji.

Zmian i uzupełnień dokonują lekarze weterynarii, właściciele (w ograniczonym zakresie), schroniska i organizacje. Właściciele mogą samodzielnie zmieniać niektóre dane (np. imię, adres, informację o śmierci lub ucieczce).

Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK): kontrola i kary

Kontrolę przeprowadzają Inspekcja Weterynaryjna, Policja i straże gminne. Za naruszenie obowiązków grożą kary administracyjne lub grzywna.

Dom tymczasowy dla zwierząt

Nowością wprowadzoną przez ustawę jest instytucja „domu tymczasowego", czyli prywatnego gospodarstwa domowego, które na zlecenie schroniska lub organizacji prozwierzęcej przyjmuje pod opiekę bezdomne zwierzę.

Kiedy ustawa wchodzi w życie i co z przepisami przejściowymi?

Psy i koty urodzone lub zaszczepione przed wejściem w życie ustawy oraz zwierzęta w schroniskach/domach tymczasowych podlegają oznakowaniu i rejestracji w terminach przejściowych (najczęściej 3 lata lub 12 miesięcy).