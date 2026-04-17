300+ miesięcznie dla emerytów. Wystarczy 1 dokument z przeszłości. Świadczenie ratuje budżety tysięcy seniorów, a wielu o nim zapomina

Zasady działania sołtysów uregulowane są w przepisach różnych aktów prawnych. Kluczowe znaczenie ma ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r., ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa oraz ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Zakres obowiązków sołtysa jest szeroki i obejmuje m.in. reprezentowanie mieszkańców wsi, organizowanie zebrań wiejskich czy wdrażanie decyzji podejmowanych przez radę gminy. Do jego zadań należy również udział w pracach samorządu oraz, w niektórych przypadkach, pobieranie podatków lokalnych, takich jak podatek rolny czy leśny.

Dodatek emerytalny dla sołtysa to forma docenienia osoby, która przez lata pełniła funkcję gospodarza wsi, często bez wysokiego wynagrodzenia, ale z dużą odpowiedzialnością. Warto podkreślić, że samo pełnienie tej funkcji w przeszłości nie oznacza automatycznego prawa do dodatku. Obowiązujące przepisy jasno określają, kto może z niego skorzystać. Świadczenie przysługuje osobom, które spełniają jednocześnie kilka warunków:

sprawowały funkcję sołtysa przez okres co najmniej 7 lat, osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet - 60 lat, a mężczyzn - 65 lat) pobierają już emeryturę lub rentę.

Dopiero spełnienie wszystkich tych kryteriów otwiera drogę do uzyskania dodatkowych pieniędzy. Kluczowe znaczenie ma również dokument potwierdzający pełnienie tej funkcji.

Ważne Uwaga! Świadczenie nie przysługuje osobie skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Aby w ogóle rozpocząć procedurę, konieczne jest odpowiednie udokumentowanie sprawowania funkcji sołtysa w przeszłości. Kluczowym dowodem jest zaświadczenie z urzędu gminy lub inny oficjalny dokument potwierdzający okres pełnienia funkcji sołtysa. To właśnie ten dokument może uruchomić procedurę w KRUS, która kończy się:

przyznaniem dodatku, wyższą wypłatą co miesiąc.

W praktyce przekłada się to na wyższe miesięczne przelewy na konto seniora.

Wysokość dodatku sołtysowskiego jest określona ustawowo i podlega corocznej waloryzacji. Po ostatnich podwyżkach, czyli od 1 marca 2026 r. wynosi 373,67 zł brutto miesięcznie. Co ważne, dodatek:

jest dożywotni, przysługuje niezależnie od wysokości podstawowej emerytury.

Świadczenie jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, czyli osoby, która w przeszłości sprawowała funkcję sołtysa. Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie wójta (odpowiednio burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym senior pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji, oświadczenie emeryta o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Jeśli urząd nie ma dokumentów potwierdzających, że ktoś był sołtysem, wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia. Taką odmowę trzeba dołączyć do wniosku o świadczenie.

W takiej sytuacji zamiast dokumentów można złożyć własne oświadczenie, że pełniło się tę funkcję, potwierdzone przez co najmniej trzech mieszkańców wsi z tamtego okresu. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie oświadczenia składa się pod odpowiedzialnością karną – za podanie nieprawdy grożą konsekwencje.

Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania emeryta. Świadczenie przyznaje w drodze decyzji i wypłaca Prezes KRUS.

Warto pamiętać, że KRUS nie przyzna świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa automatycznie. Bez wniosku i dokumentów emerytura pozostanie na dotychczasowym poziomie. Dlatego osoby, które w przeszłości pełniły funkcję sołtysa, powinny sprawdzić swoje uprawnienia. Dlaczego warto działać już teraz?

Bezpieczeństwo: To dodatkowe 373,67 zł co miesiąc na Twoim koncie. Prostota: Większość seniorów ma potrzebne dokumenty pod ręką lub może je uzyskać jedną wizytą w gminie. Sprawiedliwość: To forma podziękowania seniorowi za społeczną pracę dla wsi.

Dodatek do emerytury dla sołtysów to jeden z przykładów świadczeń, o których wiele osób nie wie lub zapomina. Tymczasem wystarczy sięgnąć do swojej historii zawodowej i społecznej, by odkryć dodatkowe pieniądze. W dobie rosnących kosztów życia nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie może zrobić seniorowi dużą różnicę. Dlatego warto sprawdzić, czy KRUS może przeliczyć także Twoją emeryturę.

