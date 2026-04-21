Czy program „Rodzina 800 plus” czeka kolejna rewolucja? Zapytano Polaków, czy chcą waloryzacji świadczenia do 1000 zł. Odpowiedź większości respondentów to potężny sygnał dla rządu, którego nikt się nie spodziewał.
Program „Rodzina 800 plus” to fundament polskiej polityki socjalnej. Gdy startował w kwietniu 2016 roku jako „500 plus”, wsparcie bez dodatkowych warunków przysługiwało wyłącznie na drugie i każde kolejne dziecko. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej: świadczenie jest powszechne, a od stycznia 2024 roku wynosi 800 zł. W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o spadku realnej wartości świadczenia, co jest w pełni uzasadnione ekonomicznie.
Inflacja kontra portfel rodzica
Głównym powodem, dla którego „800 plus” wydaje się skromniejsze niż dawne „500 plus”, jest inflacja. Koszty życia, ceny żywności, energii i usług edukacyjnych w 2026 roku są znacznie wyższe niż w 2016 czy nawet w 2019 roku. Co to oznacza w praktyce?
- Początek programu (2016): Za 500 zł można było kupić znacznie więcej produktów z podstawowego koszyka zakupowego.
- Moment waloryzacji (styczeń 2024): Podniesienie kwoty do 800 zł miało na celu dopasowanie wysokości świadczenia do wzrostu cen.
- Obecnie (2026): Mimo że kwota nominalna się nie zmieniła, dalszy (choć wolniejszy) wzrost cen sprawia, że realna wartość tych pieniędzy z miesiąca na miesiąc delikatnie topnieje.
Co Polacy myślą o waloryzacji 800+?
Instytut Badań Pollster zapytał Polaków na zlecenie „Super Expressu”: czy kwota świadczenia powinna wzrosnąć do 1000 zł na dziecko? Choć mogłoby się wydawać, że dodatkowe pieniądze w domowym budżecie zawsze cieszą, najnowsze badanie opinii publicznej przynosi zaskakujące wnioski.
- 61% ankietowanych opowiedziało się przeciwko zwiększeniu kwoty świadczenia.
- 39% badanych chciałoby podwyżki do poziomu 1000 zł.
Skąd niechęć przez wzrostem 800+? Powodów może być wiele.
- Lęk przed wzrostem inflacji: Wielu Polaków łączy wysokie świadczenia socjalne z rosnącymi cenami w sklepach. Obawiają się, że „1000 plus” natychmiast przełoży się na ceny w sklepach.
- Stan budżetu państwa: Świadomość deficytu budżetowego Polaków jest coraz większa. Obywatele boją się, że kolejne podwyżki świadczeń wymuszą na rządzie podniesienie podatków w innych obszarach.
- Priorytety usług publicznych: Rośnie grupa osób, która wolałaby, pieniądze trafiały bezpośrednio do ochrony zdrowia lub edukacji (np. na bezpłatne obiady w szkołach czy zajęcia dodatkowe), zamiast bezpośrednio na rachunki bankowe rodziców.
Pułapka terminów: Nie przegap ważnej daty w ZUS
Podczas gdy debata o wysokości świadczenia trwa, rodzice muszą pamiętać o formalnościach – zbliża się bowiem nowy okres rozliczeniowy, który wystartuje 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2027 roku. Żeby zachować ciągłość przelewów i nie stracić ani jednej wypłaty, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Złożenie dokumentów po tym terminie może skutkować przerwą w wypłacie pieniędzy, które zostaną wyrównane dopiero w późniejszych miesiącach.
Jak złożyć wniosek o 800 plus?
Przypominamy, że proces odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice mają do wyboru trzy sprawdzone kanały:
- Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).
- Aplikację mobilną mZUS.
- Portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną (większość dużych banków w Polsce oferuje tę funkcję w swoich systemach).
