1000 plus zamiast 800? Polacy zabrali głos. Wyniki sondażu są jednoznaczne

Program „Rodzina 800 plus” to fundament polskiej polityki socjalnej. Gdy startował w kwietniu 2016 roku jako „500 plus”, wsparcie bez dodatkowych warunków przysługiwało wyłącznie na drugie i każde kolejne dziecko. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej: świadczenie jest powszechne, a od stycznia 2024 roku wynosi 800 zł. W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o spadku realnej wartości świadczenia, co jest w pełni uzasadnione ekonomicznie.

Inflacja kontra portfel rodzica

Głównym powodem, dla którego „800 plus” wydaje się skromniejsze niż dawne „500 plus”, jest inflacja. Koszty życia, ceny żywności, energii i usług edukacyjnych w 2026 roku są znacznie wyższe niż w 2016 czy nawet w 2019 roku. Co to oznacza w praktyce?

Początek programu (2016) : Za 500 zł można było kupić znacznie więcej produktów z podstawowego koszyka zakupowego.

: Za 500 zł można było kupić znacznie więcej produktów z podstawowego koszyka zakupowego. Moment waloryzacji (styczeń 2024) : Podniesienie kwoty do 800 zł miało na celu dopasowanie wysokości świadczenia do wzrostu cen.

: Podniesienie kwoty do 800 zł miało na celu dopasowanie wysokości świadczenia do wzrostu cen. Obecnie (2026): Mimo że kwota nominalna się nie zmieniła, dalszy (choć wolniejszy) wzrost cen sprawia, że realna wartość tych pieniędzy z miesiąca na miesiąc delikatnie topnieje.

Co Polacy myślą o waloryzacji 800+?

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków na zlecenie „Super Expressu”: czy kwota świadczenia powinna wzrosnąć do 1000 zł na dziecko? Choć mogłoby się wydawać, że dodatkowe pieniądze w domowym budżecie zawsze cieszą, najnowsze badanie opinii publicznej przynosi zaskakujące wnioski.

61% ankietowanych opowiedziało się przeciwko zwiększeniu kwoty świadczenia .

. 39% badanych chciałoby podwyżki do poziomu 1000 zł.

Skąd niechęć przez wzrostem 800+? Powodów może być wiele.

Lęk przed wzrostem inflacji : Wielu Polaków łączy wysokie świadczenia socjalne z rosnącymi cenami w sklepach. Obawiają się, że „1000 plus” natychmiast przełoży się na ceny w sklepach.

: Wielu Polaków łączy wysokie świadczenia socjalne z rosnącymi cenami w sklepach. Obawiają się, że „1000 plus” natychmiast przełoży się na ceny w sklepach. Stan budżetu państwa : Świadomość deficytu budżetowego Polaków jest coraz większa. Obywatele boją się, że kolejne podwyżki świadczeń wymuszą na rządzie podniesienie podatków w innych obszarach.

: Świadomość deficytu budżetowego Polaków jest coraz większa. Obywatele boją się, że kolejne podwyżki świadczeń wymuszą na rządzie podniesienie podatków w innych obszarach. Priorytety usług publicznych: Rośnie grupa osób, która wolałaby, pieniądze trafiały bezpośrednio do ochrony zdrowia lub edukacji (np. na bezpłatne obiady w szkołach czy zajęcia dodatkowe), zamiast bezpośrednio na rachunki bankowe rodziców.

Pułapka terminów: Nie przegap ważnej daty w ZUS

Podczas gdy debata o wysokości świadczenia trwa, rodzice muszą pamiętać o formalnościach – zbliża się bowiem nowy okres rozliczeniowy, który wystartuje 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2027 roku. Żeby zachować ciągłość przelewów i nie stracić ani jednej wypłaty, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2026 roku. Złożenie dokumentów po tym terminie może skutkować przerwą w wypłacie pieniędzy, które zostaną wyrównane dopiero w późniejszych miesiącach.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Przypominamy, że proces odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice mają do wyboru trzy sprawdzone kanały:

Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Aplikację mobilną mZUS.

Portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną (większość dużych banków w Polsce oferuje tę funkcję w swoich systemach).

