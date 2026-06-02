Od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych – zarówno publicznych, jak i prywatnych – ma obowiązywać zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych. We wtorek rząd zatwierdził projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który wprowadza te zmiany. Dokument trafi teraz pod obrady Sejmu.
Zakaz nie tylko na lekcjach, ale też podczas przerw
Zgodnie z projektem zakaz korzystania przez uczniów szkół podstawowych z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub rejestrowanie obrazu i dźwięku ma obowiązywać zarówno na terenie szkoły (na lekcjach i na przerwach), jak i podczas zajęć edukacyjnych poza szkołą. Zakaz nie obejmie wycieczek szkolnych i pobytu w internacie (decyzję o warunkach korzystania pozostawiono szkołom), a także korzystania poza godzinami zajęć z infrastruktury szkoły (np. sportowej, którą szkoła udostępnia mieszkańcom).
Od zakazu wprowadzone ma być kilka wyjątków. Korzystanie z urządzenia ma być możliwe, gdy będzie odbywać za zgodą nauczyciela i służy realizacji programu nauczania, sprawdzeniu wiedzy lub kontaktowi z rodzicem w sytuacji nagłej. Korzystanie ma być możliwe także, gdy uczeń posiada okresową zgodę dyrektora szkoły ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność lub szczególne potrzeby oraz w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub dla mienia.
Szkoły same ustalą zasady przechowywania urządzeń
Zasady przechowywania urządzeń oraz obowiązku odkładania do nich telefonów komórkowych i pokrewnych urządzeń przez uczniów, z jednoczesnym zagwarantowaniem poszanowania prawa do prywatności mają być ustalane przez społeczność szkolną, w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami oraz po zasięgnięciu opinii uczniów.
W przypadku naruszenia zakazu lub warunków korzystania z urządzeń (tam, gdzie nie ma zakazu) szkoły mają stosować środki przewidziane w przepisach prawa i statucie, w szczególności: działania wychowawcze (np. upomnienie, kontrakt wychowawczy), kary statutowe, obniżenie oceny z zachowania.
Projekt przyznaje możliwości wprowadzenia zakazu albo określenia innych warunków korzystania z urządzeń elektronicznych także szkołom ponadpodstawowym. Mają być one określone w statutach szkół i uwzględniać ustawowe wyjątków.
MEN: zakaz odpowiada oczekiwaniom nauczycieli i rodziców
Na konferencji po wtorkowym posiedzeniu rządu ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że zakaz wprowadzony będzie „na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli”. - Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać - powiedziała. Zaznaczyła, że taki zakaz obowiązuje już w ponad 50 proc. szkół. Dodała, że z badań wynika, że takie rozwiązanie popiera 85 proc. społeczeństwa.
- Mam nadzieję, że (to rozwiązanie - PAP) poprawi po pierwsze: siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość, po drugie: wprowadzi porządek komputerowy cyfrowy w szkołach. Wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni za to, w jaki sposób i my sami dorośli, ale i dzieci używają telefonów komórkowych - wskazała szefowa MEN.
Zaapelowała do rodziców, by zwracali uwagę na to, co robią ich dzieci po szkole. - Wszystkie badania (...) pokazują, że dzieci w telefonów używają w szkole w sposób sporadyczny, natomiast prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16., kiedy dzieci wracają do domu. Stąd prośba do rodziców, szczególnie w wakacje, zwróćcie państwo uwagę na to, w jaki sposób dzieci korzystają z telefonów i róbmy wszystko, żeby to było działanie świadome powiedziała ministra.
Projektowana nowelizacja ustawy ma wejść w życie z dniem 1 września 2026 r. Szkoły będą miały czas do 31 października 2026 r. na dostosowanie swoich statutów do zmienionych przepisów (dostosowanie przepisów wewnętrznych do treści ustawy, a także wskazanie zasad korzystania z urządzeń podczas wycieczek szkolnych i w internatach, jeśli w szkołach działają).
Jak zaznaczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej, projektowana regulacja stanowi element szerszej, spójnej polityki edukacyjnej państwa. Przypomniano, że równolegle, od 1 września 2026 r., w szkołach zostaną wzmocnione treści dotyczące higieny cyfrowej i edukacji medialnej – zarówno w ramach zmian podstaw programowych „Reforma 26. Kompas Jutra”, jak i w związku z wprowadzeniem obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna. „Działania te wzajemnie się uzupełniają i wspierają bezpieczny oraz odpowiedzialny rozwój uczniów w środowisku nowych technologii” - czytamy w komunikacie resortu. (PAP)
dsr/ agz/
