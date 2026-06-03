961 zł więcej do wynagrodzenia w czerwcu. Pracodawca musi wypłacić te pieniądze

Pracownikom wykonującym obowiązki w godzinach nocnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Jego wysokość zależy od tego, ile godzin pracy wypada w danym miesiącu. W czerwcu 2026 roku osoby pracujące na nocnych zmianach mogą otrzymać wynagrodzenie wyższe nawet o 961 zł. Co ważne, pracodawca ma obowiązek wypłacić te pieniądze.
Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna
Prawo do dodatku za pracę w porze nocnej wynika z art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Przepisy przewidują, że każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w godzinach nocnych należy się dodatkowe wynagrodzenie za każdą przepracowaną w tym czasie godzinę. Dodatek ten stanowi 20 proc. stawki godzinowej obliczonej na podstawie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Wypłata dodatku jest obowiązkowa i nie zależy ani od rodzaju umowy o pracę, ani od wysokości pensji zasadniczej pracownika. W przypadku osób, które regularnie wykonują pracę nocną poza siedzibą pracodawcy, dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanej liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej.
Kto może otrzymać dodatkowe 961 zł do pensji w czerwcu 2026?
Dodatek za pracę w porze nocnej należy się każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w tych godzinach, niezależnie od rodzaju zatrudnienia czy wysokości podstawowego wynagrodzenia. Kwota świadczenia zależy przede wszystkim od liczby przepracowanych godzin nocnych oraz aktualnej wysokości płacy minimalnej.
W czerwcu 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 168 godzin.
Stawka godzinowa wynosi więc:
- 4 806 zł ÷ 168 godz. = 28,61 zł
Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:
- 28,61 zł × 20% = 5,72 zł
Jeśli pracownik przepracuje w czerwcu 168 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:
- 168 godz. × 5,72 zł = 960,96 zł
Po zaokrągleniu daje to 961 zł brutto.
W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?
Pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin mieszczących się w przedziale między 21:00 a 7:00, jednak o jej dokładnych granicach decyduje pracodawca. Informacje na ten temat są zazwyczaj określane w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub umowie o pracę. W praktyce pora nocna może przypadać np. od 21:00 do 5:00, od 21:30 do 5:30, od 22:00 do 6:00 lub od 23:00 do 7:00.
Warto pamiętać, że nie musi ona wyglądać identycznie dla wszystkich pracowników. Zakres godzin nocnych może być ustalany odmiennie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, stanowiska czy obowiązującego w danym zakładzie systemu czasu pracy.
Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku [Tabela]
Miesiąc
Liczba godzin pracy
Stawka za 1 godz. pracy
Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%)
Styczeń
160
30,04 zł
6,01 zł
Luty
160
30,04 zł
6,01 zł
Marzec
176
27,31 zł
5,46 zł
Kwiecień
168
28,61 zł
5,72 zł
Maj
160
30,04 zł
6,01 zł
Czerwiec
168
28,61 zł
5,72 zł
Lipiec
184
26,12 zł
5,22 zł
Sierpień
160
30,04 zł
6,01 zł
Wrzesień
176
27,31 zł
5,46 zł
Październik
176
27,31 zł
5,46 zł
Listopad
160
30,04 zł
6,01 zł
Grudzień
160
30,04 zł
6,01 zł
Petycja w sprawie podwyższenia dodatku za pracę w godzinach nocnych
Obowiązujący dodatek za pracę w porze nocnej, wynoszący 20% stawki godzinowej obliczanej na podstawie płacy minimalnej, nie odzwierciedla ani faktycznych zarobków pracownika, ani realnego obciążenia wynikającego z pracy w nocy. Taki zarzut pojawił się w petycji obywatelskiej rozpatrywanej obecnie przez Sejm.
Zwrócono uwagę, że osoby wykonujące obowiązki w godzinach nocnych, niezależnie od zakresu odpowiedzialności czy kwalifikacji, otrzymują relatywnie niską rekompensatę – często jedynie kilka złotych za godzinę.
W związku z tym zaproponowano zmianę przepisów polegającą na powiązaniu wysokości dodatku z faktyczną stawką godzinową pracownika. Według autorów miałoby to lepiej odzwierciedlać realny charakter pracy nocnej.
Wyższy dodatek za pracę w godzinach nocnych (ustalany na podstawie rzeczywistej stawki godzinowej pracownika) w praktyce
W jaki sposób wyglądałaby wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w przypadku pracownika zarabiającego 7595 zł brutto, gdyby jego obliczanie opierało się na faktycznej stawce godzinowej?
Stawka godzinowa takiego pracownika w maju 2026 wyniosłaby:
- 7595 zł ÷ 168 godz. = 45,21 zł
Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wyniósłby 20% tej stawki, czyli:
- 45,21 zł x 20% = 9,04 zł
Gdyby pracownik w maju 2026 przepracował w porze nocnej 168 godzin, otrzymałby dodatek w wysokości:
- 9,04 zł x 168 godz. = 1518,72 zł
To o blisko 558 zł więcej niż obecnie.
Wyższe dodatek za pracę w godzinach nocnych (ustalany na podstawie rzeczywistej stawki godzinowej pracownika) – na jakim etapie są prace nad rozpatrzeniem petycji?
Petycja obywatelska zakładająca powiązanie dodatku za pracę w godzinach nocnych z rzeczywistą stawką godzinową pracownika została złożona w Sejmie 18 lutego 2026 roku. Następnie, 26 lutego, skierowano ją do dalszego rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Na ten moment nie wyznaczono jeszcze daty posiedzenia, na którym posłowie zajmą się jej analizą.
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)
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