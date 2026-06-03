961 zł więcej do wynagrodzenia w czerwcu. Pracodawca musi wypłacić te pieniądze

Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Prawo do dodatku za pracę w porze nocnej wynika z art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Przepisy przewidują, że każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w godzinach nocnych należy się dodatkowe wynagrodzenie za każdą przepracowaną w tym czasie godzinę. Dodatek ten stanowi 20 proc. stawki godzinowej obliczonej na podstawie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wypłata dodatku jest obowiązkowa i nie zależy ani od rodzaju umowy o pracę, ani od wysokości pensji zasadniczej pracownika. W przypadku osób, które regularnie wykonują pracę nocną poza siedzibą pracodawcy, dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanej liczbie godzin przepracowanych w porze nocnej.

Kto może otrzymać dodatkowe 961 zł do pensji w czerwcu 2026?

Dodatek za pracę w porze nocnej należy się każdemu pracownikowi wykonującemu obowiązki w tych godzinach, niezależnie od rodzaju zatrudnienia czy wysokości podstawowego wynagrodzenia. Kwota świadczenia zależy przede wszystkim od liczby przepracowanych godzin nocnych oraz aktualnej wysokości płacy minimalnej.

W czerwcu 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 168 godzin.

Stawka godzinowa wynosi więc:

4 806 zł ÷ 168 godz. = 28,61 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

28,61 zł × 20% = 5,72 zł

Jeśli pracownik przepracuje w czerwcu 168 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:

168 godz. × 5,72 zł = 960,96 zł

Po zaokrągleniu daje to 961 zł brutto.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje osiem kolejnych godzin mieszczących się w przedziale między 21:00 a 7:00, jednak o jej dokładnych granicach decyduje pracodawca. Informacje na ten temat są zazwyczaj określane w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub umowie o pracę. W praktyce pora nocna może przypadać np. od 21:00 do 5:00, od 21:30 do 5:30, od 22:00 do 6:00 lub od 23:00 do 7:00.

Warto pamiętać, że nie musi ona wyglądać identycznie dla wszystkich pracowników. Zakres godzin nocnych może być ustalany odmiennie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, stanowiska czy obowiązującego w danym zakładzie systemu czasu pracy.