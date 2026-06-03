Szykuje się strajk pracowników ZUSu. Co z wypłatą emerytur, rent, zasiłków i świadczeń w czerwcu?

Związki zawodowe działające w ZUS zapowiadają strajk. Co dalej z podwyżką 1200 zł na etat i 4 000 zł jednorazowej nagrody?

Organizacje związkowe działające w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odrzuciły podwyżkę zaproponowaną przez zarząd. Brak porozumienia oznacza nie tylko wstrzymanie wzrostu wynagrodzeń w ZUS, ale także blokuje możliwość wypłaty jednorazowych nagród dla pracowników. Na koniec rozmów z zarządem związki powtórzyły zapowiedź przeprowadzenia strajku ostrzegawczego. Jak podkreśla ZUS: Zarząd ZUS z ogromnym niepokojem przyjmuje fakt, że los pracowników został podporządkowany interesom liderów działających w Zakładzie organizacji związkowych, zrzeszających ok. 40% pracowników.

"Zaproponowaliśmy możliwe podwyżki i nagrody, które są maksimum tego, co moglibyśmy wypłacić w ramach obecnego budżetu Zakładu" mówi członek zarządu ZUS

- Zarząd ZUS przedstawił realne i odpowiedzialne rozwiązania finansowe. Zaproponowaliśmy możliwe podwyżki i nagrody, które są maksimum tego, co moglibyśmy wypłacić w ramach obecnego budżetu Zakładu. Chcieliśmy zagwarantować naszym pracownikom wyższe pensje już w tym miesiącu z wyrównaniem od stycznia. Niestety, całkowite odrzucenie porozumienia płacowego przez związki zawodowe blokuje realne możliwości zwiększenia wynagrodzeń pracowniczych– mówi członek zarządu ZUS Paweł Jaroszek.

Co zablokowały związki?

Ostania propozycja Zarządu mówiła o wzroście pensji o 220 zł brutto. Oferta dla pracowników objęła dodatkowo wypłatę jednorazowej nagrody w kwocie 4 000 zł brutto na pracownika, która byłaby możliwa po uzyskaniu stosownych zgód.

Ważne Zgodnie z funkcjonującym w ZUS Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, podwyżki wynagrodzeń są elementem corocznych negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi. Bez zgody związków zawodowych Pracodawca nie może samodzielnie podjąć decyzji w tym zakresie.

Brak porozumienia płacowego oznacza stratę 6 640 zł brutto indywidualnie dla każdego pracownika, co stanowi niemal równowartość średniej miesięcznej pensji.

Gra o miliard złotych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ubiegłym roku kilka razy zwracał się do Ministra Finansów i Gospodarki w celu podwyższenia wysokości funduszu wynagrodzeń w planie finansowym Zakładu, tj. ponad ustalone 3%.

Oczekiwana przez związki zawodowe podwyżka w wysokości 1200 zł brutto na etat oznacza zwiększenie budżetu wynagrodzeń o ponad 1 mld zł tylko w tym roku. Żądania związkowe wykraczają poza możliwości finansowe Zakładu.

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Zarząd deklaruje gotowość do dalszego prowadzenia rozmów ze stroną związkową. Zakład cały czas pracuje bez zakłóceń, wypłata świadczeń oraz obsługa klientów odbywa się na bieżąco. Robimy wszystko, aby toczący się spór ze związkami nie był odczuwalny dla naszych klientów – zakończył Paweł Jaroszek.

Źródło: ZUS