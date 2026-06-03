Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o odwołaniu trzech zastępców rzeczników dyscyplinarnych działających przy sądach we Włocławku, Katowicach i Łodzi. Według resortu kluczową przesłanką decyzji był ich udział w postępowaniach nominacyjnych przed Krajową Radą Sądownictwa funkcjonującą po zmianach wprowadzonych w 2017 roku.
Resort sprawiedliwości poinformował w środę, że decyzją Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Joanny Haliny Raczkowskiej z 3 czerwca br. z funkcji zastępców rzeczników dyscyplinarnych przy sądach okręgowych odwołani zostali: z włocławskiego sądu sędzia Ewa Felińczak oraz z sądu w Katowicach sędzia Mariusz Witkowski.
Odwołany został także sędzia Jacek Lisiak z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.
Decyzja rzecznik - podało MS - została podjęta po uzyskaniu pozytywnych opinii kolegiów tych sądów.
Udział w procedurach przed nową KRS powodem odwołania
Według MS, głównym powodem wskazanym w decyzjach o odwołaniu jest udział tych sędziów w procedurach nominacyjnych przed Krajową Radą Sądownictwa ukształtowaną po nowelizacji z 8 grudnia 2017 r., czyli - jak zaznaczono - „przed organem powołanym niezgodnie z Konstytucją RP, zależnym od władzy wykonawczej i niewypełniającym zadań ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz obiektywnej, rzetelnej i transparentnej oceny kandydatów na stanowiska sędziowskie”.
Resort wskazał, że zdaniem rzecznik kwestia ta jest „oczywistym naruszeniem standardów niezależności sądów i niezawisłości sędziów, stanowiącym uchybienie godności urzędu, a tym samym uzasadniającym odwołanie wyżej wymienionych z pełnionych funkcji”.
„Ponadto, jak wynika z uzyskanych informacji, sędzia Ewa Felińczak nie zawiadamiała o prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych prawidłowo powołanej Rzecznik Dyscyplinarnej Sędziów Sądów Powszechnych, tylko skutecznie odwołanego przez Ministra Sprawiedliwości z tej funkcji sędziego Piotra Schaba, co destabilizowało prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w obszarze sędziowskich postępowań dyscyplinarnych” - głosi komunikat MS.
Zmiany kadrowe i spór o Krajową Radę Sądownictwa
Ponadto resort poinformował, że o wcześniejszych decyzjach rzecznik - 15 maja na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnemu w Białymstoku powołany został sędzia Sławomir Bagiński, a 19 maja br. sędzia Rafał Lisak powołany został na funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie.
Do 2018 r. sędziowie byli wybierani do KRS przez sędziowskie zgromadzenia ogólne lub zgromadzenia przedstawicieli. Obecnie – po zmianach wprowadzonych za czasów rządów PiS i uchwalonych w grudniu 2017 r. – sędziowskich członków Rady wybiera Sejm. Jest to przedmiotem sporu w środowisku zarówno prawniczym, jak i politycznym. (PAP)
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