Pilna decyzja GIF. Popularny lek stosowany w leczeniu chorób autoimmunologicznych i zapalnych natychmiast wycofany z aptek

Popularny lek wycofany z aptek. Wykryto poważne ryzyko

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) nakazał natychmiastowe usunięcie z aptek na terenie całego kraju dwóch serii leku Tullex (20 mg). Preparat ten, zawierający substancję czynną metotreksat, jest powszechnie stosowany przez osoby zmagające się z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ciężką łuszczycą oraz innymi schorzeniami o podłożu autoimmunologicznym. Decyzja urzędników weszła w życie w trybie natychmiastowym.

Te dwie serie leku Tullex natychmiast znikają z aptek. Sprawdź swoją apteczkę [SERIE]

Decyzja dotyczy roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach. Poza zakazem sprzedaży, GIF zablokował możliwość ponownego wprowadzenia tych partii do hurtowni i aptek. Chodzi o dwie serie:

Numer serii: 253725 (data ważności: 06.2027)

(data ważności: 06.2027) Numer serii: 253723 (data ważności: 06.2027)

Śmiertelne niebezpieczeństwo dla pacjentów. Dlaczego decyzja GIF była tak pilna?

Restrykcyjne podejście GIF wynika ze specyfiki samego leku oraz profilu pacjentów, którzy go przyjmują. Tullex to preparat injekcyjny – trafia bezpośrednio do tkanek, więc jakakolwiek wada mikrobiologiczna niesie ze sobą ryzyko natychmiastowego zakażenia.

Co kluczowe, metotreksat silnie hamuje działanie układu odpornościowego. Osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne już na starcie mają osłabiony organizm, a lek dodatkowo tę barierę obniża. Wstrzyknięcie potencjalnie niesterylnego preparatu mogłoby mieć dla takich pacjentów katastrofalne skutki, co w pełni uzasadnia tak stanowczą i szybką reakcję państwowego regulatora.