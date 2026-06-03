Gazeta Prawna
Kraj

Pilna decyzja GIF. Popularny lek stosowany w leczeniu chorób autoimmunologicznych i zapalnych natychmiast wycofany z aptek

Tablica informacyjna z napisem Główny Inspektorat Farmaceutyczny na elewacji budynku
GIF poinformował o wycofaniu z rynku 2 partii lekuShutterstock
Justyna Klupa
Justyna Klupa
dzisiaj, 15:39

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o natychmiastowym wycofaniu z aptek w całym kraju popularnego leku stosowanego w leczeniu chorób zapalnych i autoimmunologicznych. Sprawdź, czy masz w domu niebezpieczne partie – publikujemy numery serii zablokowanych ampułko-strzykawek.

Skrót artykułu

Popularny lek wycofany z aptek. Wykryto poważne ryzyko

Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF) nakazał natychmiastowe usunięcie z aptek na terenie całego kraju dwóch serii leku Tullex (20 mg). Preparat ten, zawierający substancję czynną metotreksat, jest powszechnie stosowany przez osoby zmagające się z reumatoidalnym zapaleniem stawów, ciężką łuszczycą oraz innymi schorzeniami o podłożu autoimmunologicznym. Decyzja urzędników weszła w życie w trybie natychmiastowym.

Pilny komunikat GIF: Lek przeciwbólowy wycofany z aptek w całej Polsce. Sprawdź, czy masz go w domu
Zobacz także
Pilny komunikat GIF: Lek przeciwbólowy wycofany z aptek w całej Polsce. Sprawdź, czy masz go w domu

Te dwie serie leku Tullex natychmiast znikają z aptek. Sprawdź swoją apteczkę [SERIE]

Decyzja dotyczy roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach. Poza zakazem sprzedaży, GIF zablokował możliwość ponownego wprowadzenia tych partii do hurtowni i aptek. Chodzi o dwie serie:

  • Numer serii: 253725 (data ważności: 06.2027)
  • Numer serii: 253723 (data ważności: 06.2027)
Pilna decyzja GIF: Ten lek musi natychmiast zniknąć z aptek. Wykryto w nim rakotwórcze zanieczyszczenia
Zobacz także
Pilna decyzja GIF: Ten lek musi natychmiast zniknąć z aptek. Wykryto w nim rakotwórcze zanieczyszczenia

Śmiertelne niebezpieczeństwo dla pacjentów. Dlaczego decyzja GIF była tak pilna?

Restrykcyjne podejście GIF wynika ze specyfiki samego leku oraz profilu pacjentów, którzy go przyjmują. Tullex to preparat injekcyjny – trafia bezpośrednio do tkanek, więc jakakolwiek wada mikrobiologiczna niesie ze sobą ryzyko natychmiastowego zakażenia.

Co kluczowe, metotreksat silnie hamuje działanie układu odpornościowego. Osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne już na starcie mają osłabiony organizm, a lek dodatkowo tę barierę obniża. Wstrzyknięcie potencjalnie niesterylnego preparatu mogłoby mieć dla takich pacjentów katastrofalne skutki, co w pełni uzasadnia tak stanowczą i szybką reakcję państwowego regulatora.

Darmowe leki dla dzieci to fikcja? Rodzice zaskoczeni przy aptecznym okienku muszą płacić za zrealizowane recepty
Zobacz także
Darmowe leki dla dzieci to fikcja? Rodzice zaskoczeni przy aptecznym okienku muszą płacić za zrealizowane recepty
Autopromocja
381453mega.png
381439mega.png
381484mega.png
Źródło: gazetaprawna.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

aptekidecyzjalek

Powiązane

Tabliczka na gmachu Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
FirmaGIF poczeka na próbki czy naliczy firmom farmaceutycznym do 300 tys. zł kary?
Napis PILNE DECYZJA GIF na niebieskim tle
ZdrowieOstrzeżenie GIF: Lek przeciwbólowy i przeciwzapalny wycofany z aptek. Rygor natychmiastowej wykonalności [SERIE]
Klient w aptece
KrajGIF: popularny lek przeciwbiegunkowy dla dzieci wycofany z rynku. Rygor natychmiastowej wykonalności